Hindistonda samolyot bortida pauerbank yonib ketdi (video)

·45·Dunyo
Hindistonda samolyot bortida pauerbank yonib ketdi (video)

Hindistonda Dehlidan Chennayga uchib ketayotgan IndiGo aviakompaniyasi samolyoti bortida pauerbank yonib ketdi. Hodisa sabab samolyot yo‘nalishini o‘zgartirib, Haydarobod shahridagi aeroportga qo‘ndi.

The Indian Express nashrining 2026 yil 11 oktyabrdagi xabariga ko‘ra, voqea 6E 6115 reysida sodir bo‘lgan. Samolyot salonidagi yuqori yuk saqlash bo‘lmasidan tutun chiqqach, bortkuzatuvchilar tezkor harakat qilib, yong‘inni o‘chirishgan.

Uchuvchilar xavfsizlik qoidalariga muvofiq samolyotni Haydaroboddagi Rajiv Gandi xalqaro aeroportiga yo‘naltirgan. Samolyot xavfsiz qo‘ngan, yo‘lovchilar va ekipaj a’zolaridan hech kim jarohat olmagan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda bortkuzatuvchilar va ayrim yo‘lovchilarning yuk saqlash bo‘lmasidagi yong‘inni o‘chirishga urinayotgani aks etgan.

Hodisadan keyin yo‘lovchilarni Chennayga yetkazish uchun boshqa samolyot ajratilgan. IndiGo aviakompaniyasi voqea yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma’lum qilgan.

IndiGoHindistonRajiv Gandi xalqaro aeroportiaviatsiya hodisasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotda eshikni ochishga uringan yo‘lovchi parvoz vaqtida vafot etdiSamolyotda eshikni ochishga uringan yo‘lovchi parvoz vaqtida vafot etdi8 oktabr 19:02Samolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiSamolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldi22 sentabr 12:12Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiParvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardi21 sentabr 18:59Singapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdiSingapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdi30 iyul 20:42Donald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildiDonald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildiBugun 09:17Dengiz qaroqchiligimi? Fransiya tomonidan ushlangan tanker atrofida mojaro...Dengiz qaroqchiligimi? Fransiya tomonidan ushlangan tanker atrofida mojaro...Bugun 09:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda