Turkiya 15 yoshgacha bolalarning ijtimoiy tarmoqlarga kirishini butunlay cheklamoqda

·22·Dunyo
Turkiya 15 yoshgacha bolalarning ijtimoiy tarmoqlarga kirishini butunlay cheklamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1-noyabrdan boshlab Turkiya 15 yoshga to‘lmagan fuqarolarga ijtimoiy tarmoq xizmatlarini ko‘rsatishni qonunan taqiqlaydi.
  • Bu chora yangi profillar ochilishini cheklash, mavjud foydalanuvchilarning yoshini majburiy tekshirish va ota-onalarning nazoratini kuchaytirishni o‘z ichiga oladi.
  • Foydalanuvchilarning real yoshi endilikda Turkiyaning elektron davlat xizmatlari platformasi orqali shaxsiy identifikator yordamida tekshiriladi.

Dunyo bo‘ylab raqamli xavfsizlik va yosh avlodni internetning salbiy ta’sirlaridan himoya qilish bo‘yicha cheklovlar kuchayayotgan bir vaqtda, Turkiya rasmiylari ham keskin qaror qabul qildi. Joriy yilning 1 noyabridan boshlab mamlakat hududida 15 yoshga to‘lmagan fuqarolarga ijtimoiy tarmoq xizmatlarini ko‘rsatish qonunan taqiqlanadi.

Mazkur tartib nafaqat yangi profillar ochilishini cheklaydi, balki mavjud tizimda foydalanuvchilarning yoshini majburiy tekshirish, 15 yoshdan katta bo‘lgan o‘smirlar uchun xavfsiz raqamli muhit yaratish va ota-onalarning nazoratini keskin kuchaytirishni ham o‘z ichiga oladi.

Yosh qanday tekshiriladi? Elektron davlat portali bilan integratsiya

Bungacha ijtimoiy tarmoqlarda ro‘yxatdan o‘tishda shunchaki tug‘ilgan sanani qo‘lda ko‘rsatish kifoya qilgan bo‘lsa, endilikda bunday soxtalashtirishlarning oldi olinadi:

  • Davlat platformasi orqali identifikatsiya: Yangi qoidalarga ko‘ra, har bir ijtimoiy tarmoq akkaunt ochish chog‘ida foydalanuvchining real yoshini Turkiyaning elektron davlat xizmatlari platformasi (e-Devlet tizimiga o‘xshash) orqali shaxsiy identifikator yordamida tekshirishi shart etib belgilandi;

  • Avtomatik rad etish: Agar tizim foydalanuvchining 15 yoshga to‘lmaganini tasdiqlasa, uning akkaunt yaratish bo‘yicha barcha so‘rovlari avtomatik tarzda rad etiladi;

  • Algoritmik nazorat: Shuningdek, 15 yoshdan oshgan foydalanuvchilar uchun ruhiy va axloqiy jihatdan zararli kontentlarni cheklaydigan maxsus moslashtirilgan ichki interfeys taqdim etiladi.

Global tendensiya: Nega davlatlar bunday choralarga qo‘l urmoqda?

Turkiyaning bu qarori jahon miqyosidagi xavfsizlik to‘lqinining mantiqiy davomi hisoblanadi:

  • Kiberxavf va ruhiy salomatlik: Ko‘plab xalqaro tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlarning o‘smirlar ruhiyatiga, jumladan, depressiya, kiberbulling va diqqatni jamlay olmaslik muammolariga sabab bo‘layotganini ko‘rsatmoqda;

  • Ota-onalar javobgarligi: Yangi tartib oilalarda bolalarning ekran qarshisidagi vaqtini samarali boshqarish va ularning virtual xavfsizligini ta’minlashda ota-onalarga qo‘shimcha qonuniy dastaklarni beradi.

1 noyabrdan kuchga kiradigan ushbu qat’iy qoidalar xorijiy media gigantlari (Instagram, TikTok, YouTube va boshqalar) tomonidan texnik jihatdan qanday tatbiq etilishi va bu tajriba mintaqaning boshqa davlatlariga ham ta’sir qiladimi — bu masala ekspertlar diqqat markazida turibdi.

Turkiyae-Devletyashlar uchun ijtimoiy tarmoqlarsifrli xavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildiYevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildi17 sentabr 13:51«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...22 avgust 17:55Indoneziyada «tozalash»: 4,7 millionta bolalar akkauntlari o‘chirib tashlandiIndoneziyada «tozalash»: 4,7 millionta bolalar akkauntlari o‘chirib tashlandi27 iyun 12:29Tailand qiroli rafiqasi JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini yolg‘iz boshqardi (video)Tailand qiroli rafiqasi JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini yolg‘iz boshqardi (video)Bugun 17:42Tramp hamda Putin telefon orqali nimalarni kelishib oldi?Tramp hamda Putin telefon orqali nimalarni kelishib oldi?Bugun 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi