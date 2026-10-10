27 yoshli yigitning yuragidan tromb topildi

·60·Dunyo
27 yoshli yigitning yuragidan tromb topildi

Ijtimoiy tarmoqlarda tibbiy tekshiruvdan o‘tayotgan 27 yoshli yigitning yuragi UZIsi aks etgan video tarqaldi. Unda 1999 yilda tug‘ilgan bemorning yuragida tromb, ya’ni qon laxtasi aniqlangani aytilgan.

Ma’lum qilinishicha, yigit shifokor bilan suhbatda so‘nggi kunlarda nafas qisishi, hansirash va kuchli charchoq kabi alomatlar bezovta qilayotganini bildirgan.

Tromb turli omillar ta’sirida paydo bo‘lishi mumkin. Energetik ichimliklarni me’yordan ortiq iste’mol qilish yurak urishini tezlashtirishi va qon bosimiga ta’sir ko‘rsatishi ehtimoldan xoli emas. Biroq aynan ushbu bemorda tromb paydo bo‘lishiga energetik ichimliklar sabab bo‘lgani haqida hozircha tasdiqlangan ma’lumot yo‘q.

Mutaxassislar salomatlikdagi o‘zgarishlarni e’tiborsiz qoldirmaslik muhimligini ta’kidlaydi. Sababsiz kuchli charchoq, nafas qisishi yoki ko‘krakda og‘riq kuzatilsa, tibbiy yordamga murojaat qilish lozim. Agar nafas to‘satdan qattiq qissa yoki ko‘krakda kuchli og‘riq paydo bo‘lsa, zudlik bilan tez yordam chaqirish kerak.

27 yoshli yigittrombenergetik ichimlikyurak urishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Batutdagi oddiy sakrash 13 yoshli bolani insultga olib keldiBatutdagi oddiy sakrash 13 yoshli bolani insultga olib keldi22 iyul 13:41Telefon orqali tarixdagi ilk suhbat qanday kechgan?Telefon orqali tarixdagi ilk suhbat qanday kechgan?Bugun 18:57Xitoylik ayol sovuqda ishga kelgan ikki xodimiga BMW sovg‘a qildiXitoylik ayol sovuqda ishga kelgan ikki xodimiga BMW sovg‘a qildiBugun 18:52Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)Bugun 18:52Eronga hujum oldidan AQSH kemasida harbiylar o‘z joniga qasd qilmoqchi bo‘lishgan (video)Eronga hujum oldidan AQSH kemasida harbiylar o‘z joniga qasd qilmoqchi bo‘lishgan (video)Bugun 18:36Turkiya 15 yoshgacha bolalarning ijtimoiy tarmoqlarga kirishini butunlay cheklamoqdaTurkiya 15 yoshgacha bolalarning ijtimoiy tarmoqlarga kirishini butunlay cheklamoqdaBugun 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi