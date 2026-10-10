Porsche 911 dizaynidagi divan yaratildi

·37·Dunyo
Porsche 911 dizaynidagi divan yaratildi

Italiyada ishlab chiqarilgan hunarmandchilik an’analaridan ilhomlangan Arkadia-life kompaniyasi klassik Porsche 911 sportkariga o‘xshash noodatiy mebel — P01 Classic divanini taqdim etdi. Uning tashqi ko‘rinishi 1960 yillardagi sport avtomobillarini eslatadi. Biroq bu haqiqiy Porsche avtomobili emas, balki avtomobil dizaynidan ilhomlanib yaratilgan mebel hisoblanadi.

Divan bir kishiga mo‘ljallangan bo‘lib, uning korpusida yettita saqlash bo‘limi mavjud. Unga ichimliklar uchun muzlatkich, vino sovutgich, sozlanadigan stakan tutqichlari va telefonni simsiz quvvatlash moslamasi o‘rnatilgan.

Shuningdek, mebel Buyuk Britaniyaning SENSONUM audio tizimi bilan jihozlangan. Unda kuchaytirgich, sabvufer va 13 ta dinamik mavjud. Musiqani Bluetooth orqali telefondan boshqarish mumkin. Divanning umumiy og‘irligi qariyb 220 kilogrammni tashkil etadi.

Yanko Design nashri ma’lumotiga ko‘ra, P01 Classic divanining boshlang‘ich narxi taxminan 30 ming dollarni tashkil qiladi. Ayrim rang va bezak variantlari uchun qo‘shimcha haq to‘lash talab etiladi.

Porsche avtomobili old qismidan ishlangan, jigarrang charm o‘rindiqli kreslo.
Arkadia-lifeP01 Classic divaniPorsche 911SENSONUM audio tizimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaPorsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gacha14 iyul 14:28Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)24 iyul 22:35Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?22 sentabr 17:1670 dollarlik divan ichidan 43 ming dollar pul topildi70 dollarlik divan ichidan 43 ming dollar pul topildi7 avgust 12:11Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev Ramzan Qodirovni qabul qildiOzarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev Ramzan Qodirovni qabul qildiBugun 21:37Saudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildiSaudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildiBugun 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi