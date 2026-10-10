Porsche 911 dizaynidagi divan yaratildi
Italiyada ishlab chiqarilgan hunarmandchilik an’analaridan ilhomlangan Arkadia-life kompaniyasi klassik Porsche 911 sportkariga o‘xshash noodatiy mebel — P01 Classic divanini taqdim etdi. Uning tashqi ko‘rinishi 1960 yillardagi sport avtomobillarini eslatadi. Biroq bu haqiqiy Porsche avtomobili emas, balki avtomobil dizaynidan ilhomlanib yaratilgan mebel hisoblanadi.
Divan bir kishiga mo‘ljallangan bo‘lib, uning korpusida yettita saqlash bo‘limi mavjud. Unga ichimliklar uchun muzlatkich, vino sovutgich, sozlanadigan stakan tutqichlari va telefonni simsiz quvvatlash moslamasi o‘rnatilgan.
Shuningdek, mebel Buyuk Britaniyaning SENSONUM audio tizimi bilan jihozlangan. Unda kuchaytirgich, sabvufer va 13 ta dinamik mavjud. Musiqani Bluetooth orqali telefondan boshqarish mumkin. Divanning umumiy og‘irligi qariyb 220 kilogrammni tashkil etadi.
Yanko Design nashri ma’lumotiga ko‘ra, P01 Classic divanining boshlang‘ich narxi taxminan 30 ming dollarni tashkil qiladi. Ayrim rang va bezak variantlari uchun qo‘shimcha haq to‘lash talab etiladi.
Izohlar 0
…