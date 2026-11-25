«Nasaf» OCHL-2 doirasida «Al Xolidiya»ni mag‘lub etib, 2-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qarshining «Nasaf» klubi Osiyo Chempionlar ligasi-2 turnirining 5-turida Bahraynning «Al Xolidiya» jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvning 51-daqiqasida Abbos G‘ulomov tomonidan kiritilgan yagona gol mezbonlarga g‘alaba keltirdi.
- Ushbu natijadan so‘ng 7 ochkoga ega bo‘lgan «Nasaf»
- «A» guruhi turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi. «Al Xolidiya» esa 4 ochko bilan guruhda 4-pog‘onada qoldi.
Qarshining «Nasaf» klubi Osiyo Chempionlar ligasi-2 turnirining 5-turi doirasida o‘z maydonida Bahraynning «Al Xolidiya» jamoasini qabul qildi va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari keskin kurashlar ostida o‘tgan bahsda raqib ustidan 1:0 hisobida ustun keldi.
Abbos G‘ulomovdan hal qiluvchi zarba
Uchrashuvning birinchi bo‘limida hisob ochilmagan bo‘lsa-da, ikkinchi taym boshida «ajdarlar» o‘z maqsadiga erishdi. Bahsning 51-daqiqasida Abbos G‘ulomov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘yin taqdirini hal qiluvchi yagona golga mualliflik qildi.
Ushbu muhim 3 ochkodan so‘ng «Nasaf» o‘z ochkolari sonini 7 taga yetkazib, «A» guruhi turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Bahraynning «Al Xolidiya» klubi esa 4 ochko bilan 4-pog‘onada qoldi. Guruhning ikkinchi uchrashuvida «Kuvayt SK» (6 ochko) va peshqadam «Al Vahda» (9 ochko) o‘zaro kuch sinashadi.
Uchrashuv tafsilotlari va jamoalar tarkibi
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa va bosqich
OCHL-2, «A» guruhi, 5-tur
Natija
«Nasaf» 1:0 «Al Xolidiya»
Gol muallifi
Abbos G‘ulomov (51-daqiqa)
«Nasaf» tarkibi
Abduvohid Ne’matov, Zafarmurod Abdurahmatov, Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Dilshod Murtazoyev, Oybek Rustamov (G‘olib G‘aybullayev, 71), Murod Rahmatov, Sharof Muhiddinov (Sardor Bahromov, 65), Abbos G‘ulomov, Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 65)
«Al Xolidiya» tarkibi
Al G‘arabli, Humaydan, Odil, Ali (Dabo, 80), Assal, Drojdek, Moreyra, Hasan (Al Romaihi, 60), Mendi (Bouhra, 80), Sabbar, Shili
Ogohlantirishlar
Adenis Shala (31'), Umar Eshmurodov (33')
«A» guruhidagi joriy vaziyat (5-turdan so‘ng)
«Al Vahda» — 9 ochko (1 ta o‘yin zaxirada)
«Nasaf» — 7 ochko
«Kuvayt SK» — 6 ochko (1 ta o‘yin zaxirada)
«Al Xolidiya» — 4 ochko
Sizningcha, «Nasaf» guruh bosqichining so‘nggi turida ham muvaffaqiyatli o‘yin ko‘rsatib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kirita oladimi?
Qarshi klubining bugungi o‘yiniga o‘z bahoingizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga ushbu quvonchli g‘alaba xabarini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…