Isroil ko‘chalarida kezib yurgan o‘nlab chiyabo‘rilar aholini qo‘rqitmoqda
Isroilning Tel-Aviv shahri shimolida noodatiy holat kuzatildi. O‘nlab chiyabo‘rilar aholi yashaydigan hududga kirib kelib, shahar ko‘chalarida bemalol kezib yurgan. Voqea guvohlari yovvoyi hayvonlarning bir joyga to‘plangan holda sayr qilayotganini videoga muhrlagan.
Yovvoyi hayvonlarning turar joy mavzesida paydo bo‘lishi mahalliy aholi orasida xavotir va norozilik uyg‘otgan. Odatda tabiiy muhitda yashaydigan chiyabo‘rilarning ko‘chalar bo‘ylab erkin harakatlanishi aholining e’tiborini tortgan.
Hozirda mutasaddilar hayvonlarni xavfsiz tarzda tutish va tabiiy yashash muhitiga qaytarish choralarini ko‘rmoqda. Ularni aholi yashaydigan hududdan olib chiqish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…