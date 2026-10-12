Gvatemalada 15 yoshli qiz vidolashuv marosimida tobut ichida tirildi (video)

·9·Dunyo
Gvatemalada 15 yoshli qiz vidolashuv marosimida tobut ichida tirildi (video)

Gvatemalada 15 yoshli Yuleydi ismli qiz otasi uni vafot etgan deb hisoblaganidan sakkiz soat o‘tib, vidolashuv marosimi vaqtida o‘ziga keldi. Bu haqda Zakon.kz xabar berdi.

Nashrning yozishicha, qiz tibbiyot markaziga ketayotgan mashinada o‘zini yomon his qilgan. Uning otasi, yevangelist ruhoniy qizining tomir urishini va nafas olishini tekshirgan, ammo hayot alomatlarini sezmagan. Shu bilan birga, shifokor qiz vafot etganini tasdiqlamagan va rasmiy o‘lim haqidagi guvohnoma ham berilmagan.

Qarindoshlari uyda vidolashuv marosimini tashkil qilgan. Qizning onasi tobut ustiga engashganida, uning ichida harakat borligini sezgan. Shundan so‘ng yaqinlari tobut qopqog‘ini ochib, qizga tashqariga chiqishga yordam berishgan.

«Tirik qolganim uchun Xudoga va ota-onamga minnatdorchilik bildiraman», — degan Yuleydi.

Xorijiy ommaviy axborot vositalari ma’lumotlariga ko‘ra, qiz hushiga kelganidan keyin uyida bo‘lgan va sog‘ayib borayotgani aytilgan. Gvatemala rasmiylari hozircha ushbu voqea yuzasidan izoh bermagan.

YuleydiGvatemalaZakon.kzyevangelist ruhoniy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda qariyb bir million jarima bekor qilinadiQozog‘istonda qariyb bir million jarima bekor qilinadi2 iyul 15:17Mushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiMushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldi17 sentabr 08:20AQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarAQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklar17 sentabr 20:5812 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdiKecha 21:16Oyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadiOyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadi8 iyul 12:01Nega Mojtaba Xomanaiy otasining dafn marosimiga kelmadi?Nega Mojtaba Xomanaiy otasining dafn marosimiga kelmadi?5 iyul 10:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi