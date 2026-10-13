Xitoyda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan virtual ijodkorga ID berildi

·38·Texno
Xitoyda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan virtual ijodkorga ID berildi

Xitoyda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan Yuri ismli virtual qo‘shiqchiga maxsus raqamli identifikatsiya hujjati berildi. Bu haqda 2026 yil 7 oktyabr kuni ABC News xabar berdi.

Pekinning Ijuan hududida 11 iyun kuni Yuriga mamlakatdagi ilk «raqamli san’atkor kartasi» topshirilgan. Hujjatda virtual qahramonning ismi, tug‘ilgan sanasi, manzili va tashqi ko‘rinishiga oid ma’lumotlar qayd etilgan. Mazkur tashabbus sun’iy intellekt yordamida yaratilgan ijodkorlarning faoliyatini qonuniy tartibga solishga qaratilgan.

Yuri haqiqiy inson emas, balki sun’iy intellekt texnologiyalari yordamida yaratilgan virtual qo‘shiqchi. Uning obrazini ishlab chiqish, texnologiyasini boshqarish va faoliyatini yuritish bilan mutaxassislar jamoasi shug‘ullanadi. Virtual ijodkor Xitoyning ijtimoiy tarmoqlarida 100 mingdan ortiq kuzatuvchiga ega.

Yangi tartib doirasida Yuri faoliyatini yurituvchi jamoa uning nomidan raqamli yuan uchun korporativ hamyon ochish va tijoriy hamkorliklarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘ldi. 2026 yil sentyabr oyida Xitoy rasmiylari Yuri va yana bir virtual ijodkor KOKO raqamli yuan korporativ hamyoniga ega bo‘lgan ilk raqamli qahramonlar qatoriga kirganini ma’lum qilgan.

Xitoyda virtual insonlar sanoati jadal rivojlanmoqda. Ular reklama, moda, o‘yinlar, jonli efirlar va boshqa sohalarda qo‘llanmoqda. Shu bilan birga, bunday texnologiyalar mualliflik huquqi, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va virtual obrazlar faoliyati uchun kim javobgar bo‘lishi kabi masalalarni ham kun tartibiga olib chiqmoqda.

YuriSun’iy intellektXitoyRaqamli yuan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan robotlar paydo bo‘ldiXitoy ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan robotlar paydo bo‘ldiKecha 21:50Xitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindiXitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindi27 sentabr 16:56AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiAQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadi20 sentabr 17:57Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadi17 sentabr 19:22Xitoy armiyasida robot-askarlar paydo bo‘lishi mumkin (video)Xitoy armiyasida robot-askarlar paydo bo‘lishi mumkin (video)9 sentabr 22:03Xitoyning sunʼiy intellekt bozorida AMD va NVIDIA ulushi keskin kamaydiXitoyning sunʼiy intellekt bozorida AMD va NVIDIA ulushi keskin kamaydi11 avgust 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)