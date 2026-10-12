Ar-Riyod aeroportiga raketa hujumida ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi jarohatlandi

·46·Dunyo
Ar-Riyod aeroportiga raketa hujumida ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi jarohatlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ar-Riyod aeroportiga raketa hujumi natijasida ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi jarohatlandi, ularga tez tibbiy yordam ko‘rsatilib, shifoxonadan chiqarildi.
  • Hujum paytida aeroportda bo‘lgan yana 20 nafar o‘zbekistonlik jabrlanmagan.
  • «Ansor Alloh» harakati tomonidan amalga oshirilgan ushbu hujumlar natijasida jami 14 kishi halok bo‘lib, 320 nafardan ortiq kishi jarohatlangan.

Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroportga uyushtirilgan ballistik raketa zarbasi oqibatida O‘zbekistonning ikki nafar fuqarosi tan jarohati oldi. «Aziya plyus» nashri O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, favqulodda hodisa 10 oktyabr kuni aeroportning 3-terminali hududida yuz bergan.

TIV matbuot kotibi Omonulla Fayziyev vaziyat yuzasidan rasmiy ma’lumot berib, jarohatlangan vatandoshlarimizning salomatligi hamda aeroportdagi boshqa fuqarolarning holati bo‘yicha tafsilotlarni ochiqladi.

Jabrlanganlarga tez tibbiy yordam ko‘rsatildi

TIV xabariga ko‘ra, zarba oqibatida jarohat olgan o‘zbekistonliklar bo‘yicha barcha kechiktirib bo‘lmas choralar ko‘rilgan:

  • Yengil jarohatlar va gospitalizatsiya: Hujum paytida ikki fuqaro yengil tan jarohati olgan bo‘lib, ularga dastlab voqea joyida birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgan, so‘ngra «Diriyah Hospital» shifoxonasiga yetkazilgan;

  • Shifoxonadan chiqarildi: Barcha zarur tibbiy ko‘rik va muolajalardan so‘ng, har ikki fuqaroning salomatligi xavfsiz ekani tasdiqlanib, ularga shifoxonadan javob berilgan;

  • Qolgan 20 nafar yurtdoshimiz betalofat: Raketa zarbasi yuz bergan vaqtda aeroport binosida bo‘lgan yana 20 ga yaqin O‘zbekiston fuqarosi jabrlanmagan.

Hujumlar tafsiloti: Ko‘plab qurbonlar va talafotlar

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, o‘tgan dam olish kunlari «Ansor Alloh» harakati tomonidan Saudiya Arabistoni poytaxti aeroportiga qarata ikkita havo hujumi amalga oshirilgan:

  • Birinchi hujum qurbonlari: Dastlabki zarba fojiali oqibatlarga olib kelgan bo‘lib, 13 kishi halok bo‘lgan, 309 nafar inson turli darajadagi jarohatlar olgan;

  • Ikkinchi zarba oqibati: Keyingi hujum vaqtida yana 1 kishi vafot etgan va 11 nafar fuqaro jarohatlangan.

O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy munosabati

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasiga qaratilgan ushbu qurolli zarbalarni keskin qoraladi. Rasmiy Toshkent har qanday sharoitda tinch aholi xavfsizligini xatarga qo‘yuvchi va xalqaro qonunchilikka zid keluvchi bunday harakatlarni qabul qilib bo‘lmas deb hisoblaydi.

Qirol Xolid aeroportiSaudiya Arabistoni poytaxtiO‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligiBallistik raketa zarbasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Ar-Riyod aeroportiga hujumni keskin qoraladiO‘zbekiston Ar-Riyod aeroportiga hujumni keskin qoraladiKecha 13:07O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?27 sentabr 20:25«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti20 sentabr 11:47Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdiArab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi8 oktabr 16:49Ar-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldiAr-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldi9 oktabr 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi