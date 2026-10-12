Ar-Riyod aeroportiga raketa hujumida ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi jarohatlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ar-Riyod aeroportiga raketa hujumi natijasida ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi jarohatlandi, ularga tez tibbiy yordam ko‘rsatilib, shifoxonadan chiqarildi.
- Hujum paytida aeroportda bo‘lgan yana 20 nafar o‘zbekistonlik jabrlanmagan.
- «Ansor Alloh» harakati tomonidan amalga oshirilgan ushbu hujumlar natijasida jami 14 kishi halok bo‘lib, 320 nafardan ortiq kishi jarohatlangan.
Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroportga uyushtirilgan ballistik raketa zarbasi oqibatida O‘zbekistonning ikki nafar fuqarosi tan jarohati oldi. «Aziya plyus» nashri O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, favqulodda hodisa 10 oktyabr kuni aeroportning 3-terminali hududida yuz bergan.
TIV matbuot kotibi Omonulla Fayziyev vaziyat yuzasidan rasmiy ma’lumot berib, jarohatlangan vatandoshlarimizning salomatligi hamda aeroportdagi boshqa fuqarolarning holati bo‘yicha tafsilotlarni ochiqladi.
Jabrlanganlarga tez tibbiy yordam ko‘rsatildi
TIV xabariga ko‘ra, zarba oqibatida jarohat olgan o‘zbekistonliklar bo‘yicha barcha kechiktirib bo‘lmas choralar ko‘rilgan:
Yengil jarohatlar va gospitalizatsiya: Hujum paytida ikki fuqaro yengil tan jarohati olgan bo‘lib, ularga dastlab voqea joyida birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgan, so‘ngra «Diriyah Hospital» shifoxonasiga yetkazilgan;
Shifoxonadan chiqarildi: Barcha zarur tibbiy ko‘rik va muolajalardan so‘ng, har ikki fuqaroning salomatligi xavfsiz ekani tasdiqlanib, ularga shifoxonadan javob berilgan;
Qolgan 20 nafar yurtdoshimiz betalofat: Raketa zarbasi yuz bergan vaqtda aeroport binosida bo‘lgan yana 20 ga yaqin O‘zbekiston fuqarosi jabrlanmagan.
Hujumlar tafsiloti: Ko‘plab qurbonlar va talafotlar
Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, o‘tgan dam olish kunlari «Ansor Alloh» harakati tomonidan Saudiya Arabistoni poytaxti aeroportiga qarata ikkita havo hujumi amalga oshirilgan:
Birinchi hujum qurbonlari: Dastlabki zarba fojiali oqibatlarga olib kelgan bo‘lib, 13 kishi halok bo‘lgan, 309 nafar inson turli darajadagi jarohatlar olgan;
Ikkinchi zarba oqibati: Keyingi hujum vaqtida yana 1 kishi vafot etgan va 11 nafar fuqaro jarohatlangan.
O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy munosabati
O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasiga qaratilgan ushbu qurolli zarbalarni keskin qoraladi. Rasmiy Toshkent har qanday sharoitda tinch aholi xavfsizligini xatarga qo‘yuvchi va xalqaro qonunchilikka zid keluvchi bunday harakatlarni qabul qilib bo‘lmas deb hisoblaydi.
Izohlar 0
…