O‘zbekiston Ar-Riyod aeroportiga hujumni keskin qoraladi

·44·Dunyo
O‘zbekiston Ar-Riyod aeroportiga hujumni keskin qoraladi

O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyoddagi Podshoh Xolid xalqaro aeroportiga husiylar tomonidan uyushtirilgan hujumni qat’iy qoraladi. Bu haqda vazirlik 11 oktyabr kuni rasmiy bayonot berdi.

TIV mazkur hujum oqibatida begunoh insonlar halok bo‘lgani va tinch aholi vakillari jarohatlanganidan chuqur qayg‘uda ekanini bildirgan.

Vazirlik halok bo‘lganlarning oila a’zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib, jabrlanganlarga tezroq va to‘liq sog‘ayib ketishlarini tilagan. Shuningdek, O‘zbekiston Saudiya Arabistonining suvereniteti, hududiy yaxlitligi va xavfsizligini qo‘llab-quvvatlashini yana bir bor ta’kidlagan.

Bayonotda tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasi obyektlariga hujum qilish xalqaro huquqning jiddiy buzilishi ekani qayd etilgan. Bunday harakatlarni zudlik bilan to‘xtatish zarurligi alohida ta’kidlangan.

O‘zbekiston TIV barcha tomonlarni vazminlikka chaqirib, mintaqadagi keskinlikning yanada kuchayishiga yo‘l qo‘ymaslik muhimligini bildirgan. Shu bilan birga, kelishmovchiliklarni xalqaro huquq va BMT Nizomi tamoyillariga muvofiq, muloqot hamda diplomatik yo‘llar orqali hal etishga chaqirgan.

Vazirlik O‘zbekiston Saudiya Arabistoni xalqi va hukumati bilan birdam ekanini bildirib, mintaqada tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikni ta’minlash tarafdori ekanini yana bir bor tasdiqlagan.

O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligiSaudiya ArabistoniPodshoh Xolid xalqaro aeroportiAeroport hujumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?27 sentabr 20:25«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti20 sentabr 11:47Ar-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldiAr-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldi9 oktabr 18:00Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!2 oktabr 15:26Saudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildiSaudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildiKecha 21:33Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdiArab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi8 oktabr 16:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi