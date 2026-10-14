Onasi o‘ldirishga uringan 12 yoshli bola sun’iy komaga tushirildi

·120·Dunyo
Onasi o‘ldirishga uringan 12 yoshli bola sun’iy komaga tushirildi

Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida onasi tomonidan og‘ir tajovuzga uchragan 12 yoshli bola sun’iy komaga tushirildi. Uning ahvoli og‘ir ekani xabar qilinmoqda.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ayol avval o‘g‘lining tomog‘iga kuchli sirka kislotasini quygan va yuziga ham ushbu moddani sepgan. Keyin esa bolani ko‘lga cho‘ktirishga uringan.

Oq kurtkali ayol bino ichida mikrofon oldida turibdi.

Biroq bola qirg‘oqqa chiqib olishga va yo‘lovchilardan yordam so‘rashga muvaffaq bo‘lgan. Ular tez yordam chaqirgan, shundan so‘ng u shifoxonaga olib ketilgan.

11 oktyabr kuni sud ayolni qotillikka suiqasd qilishda gumonlanib, ikki oyga hibsga olgan. Ma’lum qilinishicha, bolaning imkoniyati cheklangan. Oilada yana ikki nafar qiz ham tarbiyalanadi.

Sankt-Peterburg11 oktyabrsirka kislota12 yoshli bola
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Seulga ketayotgan samolyotda o‘zbekistonlik shifokor ayol yo‘lovchining hayotini saqlab qoldiSeulga ketayotgan samolyotda o‘zbekistonlik shifokor ayol yo‘lovchining hayotini saqlab qoldiKecha 12:55Oddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiOddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldi4 avgust 15:52Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaOta-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqda20 sentabr 19:43O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiO‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdi20 avgust 10:409 ming metr balandlikda yo‘lovchi samolyot eshigini ochmoqchi bo‘ldi9 ming metr balandlikda yo‘lovchi samolyot eshigini ochmoqchi bo‘ldi10 avgust 12:50Bolaning xatti-harakatlari sabab parvoz bekor qilindiBolaning xatti-harakatlari sabab parvoz bekor qilindi12 avgust 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi