15 oktyabr kuni tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?

·41·Dunyo
15 oktyabr kuni tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 15-oktyabr kuni Xalqaro qishloq ayollari kuni nishonlanadi, bu kun qishloq ayollarining oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashdagi hissasini e’tirof etadi.
  • Rossiyada esa oila institutini mustahkamlash maqsadida Otalar kuni nishonlanadi.
  • Ushbu sanada 1943-yilda MGIMO tashkil etilgan, 1990-yilda Mixail Gorbachyovga Nobel tinchlik mukofoti topshirilgan, 1995-yilda Saddam Husayn Iroq prezidenti etib qayta saylangan va 2020-yilda Qirg‘iziston Prezidenti Sooronbay Jeyenbekov iste’foga…

Bugun, 15 oktyabr — haftaning payshanba kuni. Ushbu sana dunyo taqvimida ham xalqaro muhim kasbiy va ijtimoiy bayramlar, ham global siyosiy jarayonlarni o‘zgartirib yuborgan tarixiy burilishlar bilan alohida ajralib turadi.

Quyida ushbu kunda nishonlanadigan muhim sanalar va tarix sahifalariga muhrlangan hal qiluvchi voqealar xronikasini taqdim etamiz.

Xalqaro va milliy bayramlar: Qishloq ayollari hamda otalar sharafiga

15 oktyabr bir qator ezgu va ijtimoiy tashabbuslarga bag‘ishlangan:

  • Xalqaro qishloq ayollari kuni: BMT tashabbusi bilan nishonlanadigan ushbu kun oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, qishloq xo‘jaligini rivojlantirish va oila farovonligini saqlashda fidokorona mehnat qilayotgan qishloq ayollarining beqiyos hissasini e’tirof etishga qaratilgan;

  • Rossiyada Otalar kuni: Mazkur sanada oila institutini mustahkamlash, jamiyatda erkak va ota mas’uliyatini yuksaltirish maqsadida rasman otalar bayrami nishonlanadi.

Tarix zarvaraqlari: 15 oktyabrning olamshumul voqealari

Ushbu sana turli yillarda jahon diplomatiyasi, xalqaro siyosat va Markaziy Osiyo mintaqasi tarixida muhim iz qoldirgan:

  • 1943 yil — MGIMO tashkil etildi: Ikkinchi jahon urushining eng keskin pallasida diplomatlar tayyorlash bo‘yicha dunyoning yetakchi oliygohlaridan biriga aylangan Moskva davlat xalqaro aloqalar instituti (MGIMO)ga rasman asos solindi;

  • 1990 yil — Mixail Gorbachyovga Nobel tinchlik mukofoti topshirildi: SSSRning birinchi va oxirgi prezidenti «sovuq urush»ni tinch yo‘l bilan tugatish va xalqaro hamjamiyatda ochiqlik siyosatini olib borishdagi xizmatlari uchun ushbu yuksak xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldi;

  • 1995 yil — Saddam Husayn Iroq prezidenti etib qayta saylandi: Iroqda o‘tkazilgan umumxalq referendumi yakunlariga ko‘ra, Saddam Husayn yana bir muddatga davlat rahbari lavozimida qoldi va o‘z mutlaq hokimiyatini mustahkamladi;

  • 2020 yil — Qirg‘iziston Prezidenti Sooronbay Jeyenbekovning iste’fosi: Parlament saylovlaridan keyin Bishkekda boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari va siyosiy inqiroz sharoitida davlat rahbari Sooronbay Jeyenbekov qon to‘kilishining oldini olish maqsadida o‘z ixtiyori bilan iste’foga chiqishini e’lon qildi.

15 oktyabr kuni sodir bo‘lgan bu voqealar insoniyat xotirasida millionlab insonlar hayoti va davlatlar taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsatgan muhim kun sifatida saqlanib qolmoqda.

MGIMOMixail GorbachyovSaddam HusaynSooronbay Jeyenbekov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar12 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar12 oktabr 08:118 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentabr 09:199 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:228 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktabr 09:417 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentabr 08:4111 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentabr 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi