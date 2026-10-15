15 oktyabr kuni tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 15-oktyabr kuni Xalqaro qishloq ayollari kuni nishonlanadi, bu kun qishloq ayollarining oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashdagi hissasini e’tirof etadi.
- Rossiyada esa oila institutini mustahkamlash maqsadida Otalar kuni nishonlanadi.
- Ushbu sanada 1943-yilda MGIMO tashkil etilgan, 1990-yilda Mixail Gorbachyovga Nobel tinchlik mukofoti topshirilgan, 1995-yilda Saddam Husayn Iroq prezidenti etib qayta saylangan va 2020-yilda Qirg‘iziston Prezidenti Sooronbay Jeyenbekov iste’foga…
Bugun, 15 oktyabr — haftaning payshanba kuni. Ushbu sana dunyo taqvimida ham xalqaro muhim kasbiy va ijtimoiy bayramlar, ham global siyosiy jarayonlarni o‘zgartirib yuborgan tarixiy burilishlar bilan alohida ajralib turadi.
Quyida ushbu kunda nishonlanadigan muhim sanalar va tarix sahifalariga muhrlangan hal qiluvchi voqealar xronikasini taqdim etamiz.
Xalqaro va milliy bayramlar: Qishloq ayollari hamda otalar sharafiga
15 oktyabr bir qator ezgu va ijtimoiy tashabbuslarga bag‘ishlangan:
Xalqaro qishloq ayollari kuni: BMT tashabbusi bilan nishonlanadigan ushbu kun oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, qishloq xo‘jaligini rivojlantirish va oila farovonligini saqlashda fidokorona mehnat qilayotgan qishloq ayollarining beqiyos hissasini e’tirof etishga qaratilgan;
Rossiyada Otalar kuni: Mazkur sanada oila institutini mustahkamlash, jamiyatda erkak va ota mas’uliyatini yuksaltirish maqsadida rasman otalar bayrami nishonlanadi.
Tarix zarvaraqlari: 15 oktyabrning olamshumul voqealari
Ushbu sana turli yillarda jahon diplomatiyasi, xalqaro siyosat va Markaziy Osiyo mintaqasi tarixida muhim iz qoldirgan:
1943 yil — MGIMO tashkil etildi: Ikkinchi jahon urushining eng keskin pallasida diplomatlar tayyorlash bo‘yicha dunyoning yetakchi oliygohlaridan biriga aylangan Moskva davlat xalqaro aloqalar instituti (MGIMO)ga rasman asos solindi;
1990 yil — Mixail Gorbachyovga Nobel tinchlik mukofoti topshirildi: SSSRning birinchi va oxirgi prezidenti «sovuq urush»ni tinch yo‘l bilan tugatish va xalqaro hamjamiyatda ochiqlik siyosatini olib borishdagi xizmatlari uchun ushbu yuksak xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldi;
1995 yil — Saddam Husayn Iroq prezidenti etib qayta saylandi: Iroqda o‘tkazilgan umumxalq referendumi yakunlariga ko‘ra, Saddam Husayn yana bir muddatga davlat rahbari lavozimida qoldi va o‘z mutlaq hokimiyatini mustahkamladi;
2020 yil — Qirg‘iziston Prezidenti Sooronbay Jeyenbekovning iste’fosi: Parlament saylovlaridan keyin Bishkekda boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari va siyosiy inqiroz sharoitida davlat rahbari Sooronbay Jeyenbekov qon to‘kilishining oldini olish maqsadida o‘z ixtiyori bilan iste’foga chiqishini e’lon qildi.
15 oktyabr kuni sodir bo‘lgan bu voqealar insoniyat xotirasida millionlab insonlar hayoti va davlatlar taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsatgan muhim kun sifatida saqlanib qolmoqda.
Izohlar 0
…