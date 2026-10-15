Misr piramidalari fonida noodatiy to‘y: kelin onasining 30 yillik libosida turmushga chiqdi

·62·Dunyo
Misr piramidalari fonida noodatiy to‘y: kelin onasining 30 yillik libosida turmushga chiqdi

Misrda kuzning eng esda qolarli va o‘ziga xos to‘y marosimlaridan biri bo‘lib o‘tdi. Qohira yaqinidagi Saqqara hududida, qadimiy Joser zinapoyali piramidasi fonida tashkil etilgan tantana kelinning onasidan qolgan to‘y libosini tanlagani bilan ko‘pchilik e’tiborini tortdi.

Regina Xolid ismli kelin hayotidagi eng muhim kunlardan birida onasining 30 yildan ortiq tarixga ega kelinlik ko‘ylagini kiyishga qaror qildi. Oilaviy qadriyat va xotiralarni o‘zida mujassam etgan libosni zamonaviy uslubda qayta yaratish Misrning Salma Osman brendiga ishonib topshirildi.

Kunduzgi marosim uchun fil suyagi tusidagi ipak taftadan nafis va betakror libos tayyorlandi. Dizaynerlar ko‘ylakning asl ruhini saqlab qolgan holda unga yangicha ko‘rinish berishga intildi.

Libosning eng diqqatga sazovor detallaridan biri esa kelinning guldastasi uchun ishlangan yirik gul bo‘ldi. Uni yaratishda kelinning onasi uchun libos tikilgan vaqtda qo‘llangan an’anaviy gul yasash texnikasidan foydalanildi. Shu tariqa, onaning to‘y libosidagi tarixiy detal yangi avlodning to‘y obrazida ham o‘z aksini topdi.

Kechki marosim uchun esa libosning ko‘rinishi o‘zgartirildi: korseti yechilib, yanada yengil va zamonaviy, ikki qismdan iborat obraz yaratildi.

Qadimiy piramidalar manzarasi, oilaviy merosga aylangan libos va uning zamonaviy talqini ushbu to‘yni nafaqat hashamatli, balki o‘ziga xos ma’no va xotiralarga boy marosimga aylantirdi.

Regina XolidSalma OsanSaqqara hududidagi tantana kelinJoser zinapoyali piramidasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdi16 sentabr 08:05Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘p4 avgust 17:46Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiIsroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldi17 avgust 11:16Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi9 sentabr 19:13Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!29 sentabr 07:04Kelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiKelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdi20 sentabr 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda