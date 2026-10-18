24 yil kutilgan lahza: ota qizining yasagan qog‘oz galstugini uning to‘yida taqdi!
Bir ota qizi besh yoshida o‘z qo‘llari bilan yasab bergan qog‘oz galstukni 24 yil davomida asrab-avaylab saqladi. Yillar o‘tib, qizining to‘y kuni kelganida esa u ushbu qadrli sovg‘ani taqib, unutilmas lahzaga aylandi.
Bir paytlar jajji qizaloq mehr bilan tayyorlagan oddiy qog‘oz galstuk vaqt o‘tishi bilan ota uchun bebaho xotiraga aylandi. Qizining hayotidagi eng muhim kunlardan birida aynan shu sovg‘ani taqishi esa ularning o‘rtasidagi mehr va rishtalarning naqadar mustahkamligini ifodaladi.
Bu voqea chinakam qadrli sovg‘aning qiymati uning narxi yoki qanday materialdan tayyorlanganida emas, balki unga singdirilgan mehr va muhabbatda ekanini yana bir bor eslatadi.
Izohlar 0
…