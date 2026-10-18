24 yil kutilgan lahza: ota qizining yasagan qog‘oz galstugini uning to‘yida taqdi!

·20·Dunyo
24 yil kutilgan lahza: ota qizining yasagan qog‘oz galstugini uning to‘yida taqdi!

Bir ota qizi besh yoshida o‘z qo‘llari bilan yasab bergan qog‘oz galstukni 24 yil davomida asrab-avaylab saqladi. Yillar o‘tib, qizining to‘y kuni kelganida esa u ushbu qadrli sovg‘ani taqib, unutilmas lahzaga aylandi.

Bir paytlar jajji qizaloq mehr bilan tayyorlagan oddiy qog‘oz galstuk vaqt o‘tishi bilan ota uchun bebaho xotiraga aylandi. Qizining hayotidagi eng muhim kunlardan birida aynan shu sovg‘ani taqishi esa ularning o‘rtasidagi mehr va rishtalarning naqadar mustahkamligini ifodaladi.

Bu voqea chinakam qadrli sovg‘aning qiymati uning narxi yoki qanday materialdan tayyorlanganida emas, balki unga singdirilgan mehr va muhabbatda ekanini yana bir bor eslatadi.

qiz va otaqog‘oz galstukto‘y kuni24 yil davomida
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parizoda kecha 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonladi (video)Parizoda kecha 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonladi (video)20 sentabr 09:2812 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi11 oktabr 21:1624 yillik izlanishdan so‘ng ota yo‘qolgan qizini qanday topdi?24 yillik izlanishdan so‘ng ota yo‘qolgan qizini qanday topdi?13 oktabr 08:40Uch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindiUch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindi7 oktabr 20:0012 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar12 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar12 oktabr 08:11Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiXitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldi2 avgust 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi