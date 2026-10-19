Yaponiyalik ishsiz erkak ikki yilda mingta bepul taom yeb oldi

·0·Dunyo
Yaponiyalik ishsiz erkak ikki yilda mingta bepul taom yeb oldi

Yaponiyada 38 yoshli ishsiz erkak ovqat yetkazib berish ilovasidagi kamchilikdan foydalanib, ikki yil davomida mingdan ortiq taomni pul to‘lamasdan olganlikda gumonlanib hibsga olindi. U buyurtmalarni bekor qilish va pulni qaytarib olish tizimidan foydalanib, kompaniyaga 3,7 million iyendan ortiq, ya’ni taxminan 24 ming dollar zarar yetkazgan.

Aytishiga ko‘ra, Ayti prefekturasining Nagoya shahrida yashovchi Takuya Xigasimoto Yaponiyadagi yirik ovqat yetkazib berish platformalaridan biri — Demae-can ilovasidagi imkoniyatlardan ikki yildan ortiq vaqt davomida foydalangan. Uning firibgarligi osonlikcha aniqlanmasligi uchun bir nechta usul qo‘llangan.

Tergovchilar ma’lum qilishicha, Xigasimoto ilova orqali jami 124 ta akkaunt ochgan. Ularning ko‘pchiligi soxta ismlar va yolg‘on manzillar orqali ro‘yxatdan o‘tkazilgan. Erkak odatda akkaunt ochishda oldindan to‘ldiriladigan kartalardan foydalanib, bir necha kundan keyin a’zoligini bekor qilgan. Bu esa platformaga uning harakatlarini aniqlash va firibgarlikni to‘xtatishni qiyinlashtirgan.

Yaponiya ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, Xigasimoto Demae-can ilovasida ovqat buyurtma qilib, uni kontaktsiz yetkazib berish usulini tanlagan. Taom manzilga olib kelinganidan keyin esa buyurtmani olmaganini yolg‘ondan bildirib, to‘langan pulni qaytarib olgan.

Masalan, 30 iyul kuni u ilova orqali soxta ism va manzil bilan yangi akkaunt ochgan. Keyin muzqaymoq, bento — tayyor yapon taomlari to‘plami va tovuq steyklari yetkazib berilmaganini aytib, 16 ming iyen, ya’ni taxminan 105 dollar miqdoridagi mablag‘ni qaytarishga erishgan.

«Dastlab bu usulni shunchaki sinab ko‘rgandim. Firibgarligimdan foyda ola boshlagach, to‘xtay olmadim», — deya tan olgan Xigasimoto shu oy boshida qo‘lga olinganidan keyin politsiyaga bergan ko‘rsatmasida.

Bir necha yildan beri ishsiz bo‘lgan erkak shu oy boshida qo‘lga olinib, firibgarlikda rasman ayblandi. Uning ikki yil davomida mingdan ortiq bepul taom olishga erishgani yetkazib berish platformasini ham chora ko‘rishga undadi.

Demae-can kelgusida shunga o‘xshash holatlarning oldini olish maqsadida shubhali va me’yordan tashqari operatsiyalarni aniqlaydigan ogohlantirish tizimini joriy etdi. Yangi tizim g‘ayrioddiy faollikni o‘z vaqtida sezish va platformadagi firibgarliklarni cheklashga qaratilgan.

JapanTakuya HigashimotoNagoyaAichiDemae-can
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi2 oktabr 15:49Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!26 sentabr 19:46Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdi22 sentabr 08:25Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibi11 sentabr 08:11Italiya restoranida g‘ayrioddiy taom: mijozlarga «qovurilgan havo» tortiladiItaliya restoranida g‘ayrioddiy taom: mijozlarga «qovurilgan havo» tortiladi12 oktabr 10:34Italiya restoranida «qovurilgan havo» bepul beriladiItaliya restoranida «qovurilgan havo» bepul beriladi17 oktabr 21:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda