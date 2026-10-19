Ko‘cha sozandasi va uning «mo‘ylovli raqqoslari» internetni zabt etmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukulele chalayotgan ko‘cha sozandasi va uning qarshisida ikki oyoqda raqsga tushayotgan uchta mushuk aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshabinlar e’tiborini qozondi.
- Mushuklar ritmga mos harakatlanib, oldingi panjalarini havoga ko‘tarishi tomoshabinlarda katta hayrat uyg‘otdi.
- Biroq, ba’zi foydalanuvchilar mushuklarning harakatlari sun’iy intellekt (AI) yoki 3D-grafika (CGI) yordamida yaratilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda gavjum shahar ko‘chasida ukulele (kichik gitara) chalib qo‘shiq kuylayotgan ko‘cha sozandasi va uning qarshisida ikki oyoqda turib, musiqa ohangiga mos tarzda raqsga tushayotgan uchta mushuk aks etgan videolavha keng tarqalib, qisqa fursatda millionlab tomoshabinlar va minglab hayrat to‘la izohlarga sabab bo‘ldi.
Kadrlarda trotuarda to‘plangan o‘nlab tomoshabinlar qo‘llaridagi telefonlari orqali ushbu kutilmagan va beg‘ubor tomoshani videoga olayotgani, ayrim yo‘lovchilar esa musiqachining savatiga pul tashlab ketayotgani aks etgan.
Ritmga mos «raqs»: Sahna qanday ko‘rinishga ega?
Videodagi voqealar muxlislarda ulkan tabassum va qiziqish uyg‘otdi:
Uch rangli «guruh»: Musiqachi qarshisida uchta turli rangdagi — sariq (zangori), oq va yo‘l-yo‘l kulrang mushukchalar xuddi maxsus o‘rgatilgandek orqa oyoqlarida tik turib harakatlanmoqda;
Oldingi panjalar havoda: Mushuklar sozanda kuylagan maromga mos ravishda oldingi panjalarini yuqoriga ko‘tarib, go‘yoki sahnada chinakam raqs harakatlarini bajarayotgandek ko‘rinadi;
Tomoshabinlarning hayrati: Atrofda turgan odamlar, yoshlar va sayyohlar bu g‘aroyib manzarani ko‘rib, ko‘zlariga ishonmay tabassum qilgan holda ushbu lahzalarni suratga muhrlashmoqda.
Haqiqiy mo‘jizami yoki montaj (AI/CGI)?
Videolavha tarmoq kuzatuvchilari orasida bir vaqtning o‘zida zavq va qizg‘in bahslarni ham keltirib chiqardi:
Pozitiv his-tuyg‘ular: Ko‘pchilik foydalanuvchilar buni kunning eng mehrli va kayfiyatni ko‘taruvchi videosi sifatida qabul qilib, «Bu hayotda ko‘rgan eng shirin tomosham», «Mushuklar musiqani insonlardan yaxshiroq his qilyapti» deya iliq izohlar qoldirmoqda;
Texnologik shubha: Shu bilan birga, tahlilchilar va tajribali foydalanuvchilar hayvonlarning bu qadar benuqson vertikal turishi, fizik harakatlari va soyalari tabiiy emasligini, bu video yuqori sifatli 3D-grafika (CGI) yoki zamonaviy sun’iy intellekt (AI) generatsiyasi orqali mahorat bilan yaratilgan animatsiya bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
Video haqiqiy bo‘ladimi yoki kreativ raqamli san’at mahsulimi, u internet ahliga unutilmas ijobiy kayfiyat ulashishga va ko‘cha musiqasining jozibasini yana bir bor namoyon etishga muvaffaq bo‘ldi.
Izohlar 0
…