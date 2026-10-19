Ko‘cha sozandasi va uning «mo‘ylovli raqqoslari» internetni zabt etmoqda (video)

·80·Dunyo
Ko‘cha sozandasi va uning «mo‘ylovli raqqoslari» internetni zabt etmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukulele chalayotgan ko‘cha sozandasi va uning qarshisida ikki oyoqda raqsga tushayotgan uchta mushuk aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshabinlar e’tiborini qozondi.
  • Mushuklar ritmga mos harakatlanib, oldingi panjalarini havoga ko‘tarishi tomoshabinlarda katta hayrat uyg‘otdi.
  • Biroq, ba’zi foydalanuvchilar mushuklarning harakatlari sun’iy intellekt (AI) yoki 3D-grafika (CGI) yordamida yaratilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda gavjum shahar ko‘chasida ukulele (kichik gitara) chalib qo‘shiq kuylayotgan ko‘cha sozandasi va uning qarshisida ikki oyoqda turib, musiqa ohangiga mos tarzda raqsga tushayotgan uchta mushuk aks etgan videolavha keng tarqalib, qisqa fursatda millionlab tomoshabinlar va minglab hayrat to‘la izohlarga sabab bo‘ldi.

Kadrlarda trotuarda to‘plangan o‘nlab tomoshabinlar qo‘llaridagi telefonlari orqali ushbu kutilmagan va beg‘ubor tomoshani videoga olayotgani, ayrim yo‘lovchilar esa musiqachining savatiga pul tashlab ketayotgani aks etgan.

Ritmga mos «raqs»: Sahna qanday ko‘rinishga ega?

Videodagi voqealar muxlislarda ulkan tabassum va qiziqish uyg‘otdi:

  • Uch rangli «guruh»: Musiqachi qarshisida uchta turli rangdagi — sariq (zangori), oq va yo‘l-yo‘l kulrang mushukchalar xuddi maxsus o‘rgatilgandek orqa oyoqlarida tik turib harakatlanmoqda;

  • Oldingi panjalar havoda: Mushuklar sozanda kuylagan maromga mos ravishda oldingi panjalarini yuqoriga ko‘tarib, go‘yoki sahnada chinakam raqs harakatlarini bajarayotgandek ko‘rinadi;

  • Tomoshabinlarning hayrati: Atrofda turgan odamlar, yoshlar va sayyohlar bu g‘aroyib manzarani ko‘rib, ko‘zlariga ishonmay tabassum qilgan holda ushbu lahzalarni suratga muhrlashmoqda.

Haqiqiy mo‘jizami yoki montaj (AI/CGI)?

Videolavha tarmoq kuzatuvchilari orasida bir vaqtning o‘zida zavq va qizg‘in bahslarni ham keltirib chiqardi:

  • Pozitiv his-tuyg‘ular: Ko‘pchilik foydalanuvchilar buni kunning eng mehrli va kayfiyatni ko‘taruvchi videosi sifatida qabul qilib, «Bu hayotda ko‘rgan eng shirin tomosham», «Mushuklar musiqani insonlardan yaxshiroq his qilyapti» deya iliq izohlar qoldirmoqda;

  • Texnologik shubha: Shu bilan birga, tahlilchilar va tajribali foydalanuvchilar hayvonlarning bu qadar benuqson vertikal turishi, fizik harakatlari va soyalari tabiiy emasligini, bu video yuqori sifatli 3D-grafika (CGI) yoki zamonaviy sun’iy intellekt (AI) generatsiyasi orqali mahorat bilan yaratilgan animatsiya bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Video haqiqiy bo‘ladimi yoki kreativ raqamli san’at mahsulimi, u internet ahliga unutilmas ijobiy kayfiyat ulashishga va ko‘cha musiqasining jozibasini yana bir bor namoyon etishga muvaffaq bo‘ldi.

Gavjum shahar ko‘chasiukulelemushuklarAI/CGI
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?19 sentabr 21:15Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)19 sentabr 22:38Braziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqdaBraziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqda12 oktabr 09:28Dunyoga kelishi bilanoq “dam olish” rejimini yoqib internetni zabt etgan mittivoy (video)Dunyoga kelishi bilanoq “dam olish” rejimini yoqib internetni zabt etgan mittivoy (video)Bugun 10:01Internetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdiInternetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdi1 iyun 21:18Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldi5 sentabr 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda