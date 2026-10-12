Lyudovik XIII davridan qolgan meros kul bo‘ldi»: Parijda tarixiy bozor to‘liq yonib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Parijdagi 1615 yilda tashkil etilgan tarixiy «Anfan-Ruj» bozori 12 oktyabr tongida kuchli yong‘in oqibatida butunlay kulga aylandi.
- 1 000 kvadrat metrlik maydonni egallagan ushbu majmua, qirol Lyudovik XIII davridan meros bo‘lib, 1982 yilda Fransiya tarixiy yodgorliklari ro‘yxatiga kiritilgan edi.
- Yong‘inning sababi hozircha aniqlanmagan, ammo ba’zi nashrlar uni «maktab noroziliklari» bilan bog‘lamoqda.
Fransiya poytaxti Parij markazidagi eng qadimiy va tarixiy savdo maskanlaridan biri — 1615 yilda tashkil etilgan mashhur «Anfan-Ruj» (Marché des Enfants-Rouges) bozori kuchli yong‘in oqibatida butunlay kulga aylandi. BFMTV telekanali xabariga ko‘ra, dahshatli falokat dushanba, 12 oktyabr kuni tong saharda shaharning gavjum 3-okrugida sodir bo‘lgan.
Mahalliy aholi va butun dunyodan kelgan sayyohlarning eng sevimli gastronomik nuqtasi bo‘lgan majmuadan deyarli hech narsa omon qolmagan.
Tonggi ofat va 1 000 kvadrat metrlik vayrona
Yong‘in xavfsizligi xizmati va shahar ma’muriyati fojia ko‘lami haqida quyidagi tafsilotlarni ochiqladi:
Tezkor tarqalgan olov: O‘t o‘chiruvchilarga birinchi hayajonli qo‘ng‘iroq ertalab soat 04:15 atrofida kelib tushgan. Qutqaruvchilar yetib kelgan vaqtda alanga allaqachon yopiq bozor hududini to‘liq o‘z domiga olib ulgurgan edi;
Butunlay yo‘q qilingan maydon: Parij markazi meri Ariel Veyl bozor to‘liq yonib ketganini bildirdi. O‘t o‘chiruvchilar brigadasi bozorning 1 000 kv.m maydoni olov girdobida kul bo‘lganini rasman tasdiqladi:
«Yopiq bozor butunlay vayron bo‘ldi. Undan hech narsa qolmadi», — dedi qutqaruv guruhi vakili;
Noma’lum sabablar: Olov nimadan kelib chiqqani hozircha rasman aniqlanmagan bo‘lsa-da, ayrim fransuz nashrlari hodisani so‘nggi kunlarda avj olgan «maktab noroziliklari» bilan bog‘lashga ishora qilmoqda.
Qirol merosi va ko‘cha taomlari markazi edi
«Anfan-Ruj» oddiy oziq-ovqat bozori emas, balki Fransiya madaniy merosining ajralmas bo‘lagi hisoblanardi:
400 yillik tarix: Bozorga 1615 yilda, Fransiya qiroli Lyudovik XIII hukmronligi davrida asos solingan;
Tarixiy yodgorlik maqomi: O‘ziga xos ko‘cha taomlari va betakror milliy muhiti bilan dunyoga tanilgan bozor 1982 yilda Fransiya tarixiy yodgorliklarining milliy reyestriga kiritilgan edi.
Bir necha asrlik tarixga ega madaniy obidaning kutilmaganda yo‘qotilishi Fransiya jamoatchiligida chuqur qayg‘u va qizg‘in bahslarga sabab bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…