Lyudovik XIII davridan qolgan meros kul bo‘ldi»: Parijda tarixiy bozor to‘liq yonib ketdi

·33·Dunyo
Lyudovik XIII davridan qolgan meros kul bo‘ldi»: Parijda tarixiy bozor to‘liq yonib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Parijdagi 1615 yilda tashkil etilgan tarixiy «Anfan-Ruj» bozori 12 oktyabr tongida kuchli yong‘in oqibatida butunlay kulga aylandi.
  • 1 000 kvadrat metrlik maydonni egallagan ushbu majmua, qirol Lyudovik XIII davridan meros bo‘lib, 1982 yilda Fransiya tarixiy yodgorliklari ro‘yxatiga kiritilgan edi.
  • Yong‘inning sababi hozircha aniqlanmagan, ammo ba’zi nashrlar uni «maktab noroziliklari» bilan bog‘lamoqda.

Fransiya poytaxti Parij markazidagi eng qadimiy va tarixiy savdo maskanlaridan biri — 1615 yilda tashkil etilgan mashhur «Anfan-Ruj» (Marché des Enfants-Rouges) bozori kuchli yong‘in oqibatida butunlay kulga aylandi. BFMTV telekanali xabariga ko‘ra, dahshatli falokat dushanba, 12 oktyabr kuni tong saharda shaharning gavjum 3-okrugida sodir bo‘lgan.

Mahalliy aholi va butun dunyodan kelgan sayyohlarning eng sevimli gastronomik nuqtasi bo‘lgan majmuadan deyarli hech narsa omon qolmagan.

Tonggi ofat va 1 000 kvadrat metrlik vayrona

Yong‘in xavfsizligi xizmati va shahar ma’muriyati fojia ko‘lami haqida quyidagi tafsilotlarni ochiqladi:

  • Tezkor tarqalgan olov: O‘t o‘chiruvchilarga birinchi hayajonli qo‘ng‘iroq ertalab soat 04:15 atrofida kelib tushgan. Qutqaruvchilar yetib kelgan vaqtda alanga allaqachon yopiq bozor hududini to‘liq o‘z domiga olib ulgurgan edi;

  • Butunlay yo‘q qilingan maydon: Parij markazi meri Ariel Veyl bozor to‘liq yonib ketganini bildirdi. O‘t o‘chiruvchilar brigadasi bozorning 1 000 kv.m maydoni olov girdobida kul bo‘lganini rasman tasdiqladi:

    «Yopiq bozor butunlay vayron bo‘ldi. Undan hech narsa qolmadi», — dedi qutqaruv guruhi vakili;

  • Noma’lum sabablar: Olov nimadan kelib chiqqani hozircha rasman aniqlanmagan bo‘lsa-da, ayrim fransuz nashrlari hodisani so‘nggi kunlarda avj olgan «maktab noroziliklari» bilan bog‘lashga ishora qilmoqda.

Qirol merosi va ko‘cha taomlari markazi edi

«Anfan-Ruj» oddiy oziq-ovqat bozori emas, balki Fransiya madaniy merosining ajralmas bo‘lagi hisoblanardi:

  • 400 yillik tarix: Bozorga 1615 yilda, Fransiya qiroli Lyudovik XIII hukmronligi davrida asos solingan;

  • Tarixiy yodgorlik maqomi: O‘ziga xos ko‘cha taomlari va betakror milliy muhiti bilan dunyoga tanilgan bozor 1982 yilda Fransiya tarixiy yodgorliklarining milliy reyestriga kiritilgan edi.

Bir necha asrlik tarixga ega madaniy obidaning kutilmaganda yo‘qotilishi Fransiya jamoatchiligida chuqur qayg‘u va qizg‘in bahslarga sabab bo‘lmoqda.

Anfan-Ruj bozoriParij yog‘inBFMTVLyudovik XIII
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiIndoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdi6 sentabr 10:47Tanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanTanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskan27 iyun 17:18Rim papasi Lev XIV shifoxonaga yotqizilib, operatsiya qilinadiRim papasi Lev XIV shifoxonaga yotqizilib, operatsiya qilinadiKecha 23:10Eronlik qiz Kalashnikov avtomatini 21 soniyada qismlarga ajratib, qayta yig‘di (video)Eronlik qiz Kalashnikov avtomatini 21 soniyada qismlarga ajratib, qayta yig‘di (video)Kecha 23:05Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?Kecha 22:57Dinozavrlar davrida o‘rdakburunga o‘xshash g‘alati jonivor yashaganDinozavrlar davrida o‘rdakburunga o‘xshash g‘alati jonivor yashaganKecha 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi