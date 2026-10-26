Sevgilisi uchun g‘ayrioddiy sovg‘a: misrlik yigit barcha tishlaridan marjon yasatdi
Ijtimoiy tarmoqlarda misrlik bir yigit barcha tishlarini sug‘urtirib, ulardan marjon yasatgani va uni sevgilisiga sovg‘a qilgani haqida suratlar tarqaldi. G‘ayrioddiy voqea internet foydalanuvchilari orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Tarqalgan suratlarda yigit tishlaridan tayyorlangan marjonni sevgilisiga taqdim etgani aytilmoqda. Biroq hozircha voqeaning barcha tafsilotlari va suratlarda aks etgan holatning haqiqiyligi mustaqil ravishda tasdiqlanmagan.
Ushbu noodatiy sovg‘a ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining turli munosabatlariga sabab bo‘ldi. Ayrimlar yigitning qilmishini tanqid qilib, vaziyat ustidan hazillashgan bo‘lsa, boshqalar uning sevgisini namoyon etish usulini olqishlagan.
Shu tariqa tishlardan yasalgan marjon haqidagi xabar internetda keng muhokama qilinmoqda.
Izohlar 0
…