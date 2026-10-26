Sevgilisi uchun g‘ayrioddiy sovg‘a: misrlik yigit barcha tishlaridan marjon yasatdi

·57·Dunyo
Sevgilisi uchun g‘ayrioddiy sovg‘a: misrlik yigit barcha tishlaridan marjon yasatdi

Ijtimoiy tarmoqlarda misrlik bir yigit barcha tishlarini sug‘urtirib, ulardan marjon yasatgani va uni sevgilisiga sovg‘a qilgani haqida suratlar tarqaldi. G‘ayrioddiy voqea internet foydalanuvchilari orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Tarqalgan suratlarda yigit tishlaridan tayyorlangan marjonni sevgilisiga taqdim etgani aytilmoqda. Biroq hozircha voqeaning barcha tafsilotlari va suratlarda aks etgan holatning haqiqiyligi mustaqil ravishda tasdiqlanmagan.

Ushbu noodatiy sovg‘a ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining turli munosabatlariga sabab bo‘ldi. Ayrimlar yigitning qilmishini tanqid qilib, vaziyat ustidan hazillashgan bo‘lsa, boshqalar uning sevgisini namoyon etish usulini olqishlagan.

Shu tariqa tishlardan yasalgan marjon haqidagi xabar internetda keng muhokama qilinmoqda.

Misrijtimoiy tarmoqlarg‘ayrioddiy voqea
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea22 oktabr 11:12Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi16 sentabr 19:21G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?10 iyul 12:39Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)25 avgust 20:52Tailandlik qiz bir vaqtning o‘zida egizak aka-ukalar bilan sevishmoqdaTailandlik qiz bir vaqtning o‘zida egizak aka-ukalar bilan sevishmoqda21 oktabr 08:55Yaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkinYaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkin22 oktabr 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi