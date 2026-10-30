«X-Men» yulduzi Patrik Styuart 86 yoshida vafot etdi

·52·Madaniyat
«X-Men» yulduzi Patrik Styuart 86 yoshida vafot etdi

Britaniyalik mashhur aktyor, «X-Men» filmlarida professor Charlz Ksave obrazini gavdalantirgan Patrik Styuart 86 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. U 28 oktyabr kuni AQSHning Los-Anjeles shahrida vafot etgan. Bu haqda aktyorning oilasi ma’lum qildi.

Oila a’zolarining bildirishicha, aktyor so‘nggi vaqtlarda Alsgeymer kasalligi va Levi tanachalari bilan bog‘liq demensiya bilan kurashib kelgan. Uning vafoti chog‘ida sevimli rafiqasi Sanni Ozell yonida bo‘lgan.

Patrik Styuart jahon kinosidagi o‘ziga xos obrazlari bilan millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan. U ayniqsa, «X-Men» filmlar turkumidagi professor Charlz Ksave hamda «Star Trek» asaridagi kapitan Jan-Lyuk Pikar rollari orqali butun dunyoga tanilgan.

Aktyorning ijodiy faoliyati olti o‘n yildan ortiq davom etgan. U teatr sahnasi, televideniye va kinoda ko‘plab muvaffaqiyatli rollarni ijro etib, san’at olamida o‘chmas iz qoldirdi.

Patrik Styuartning vafoti haqidagi xabardan so‘ng kino san’ati vakillari hamda muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda hamdardlik bildirib, uning boy ijodiy merosini yodga olmoqda.

Patrik StyuartX-MenStar TrekCharlz Ksave
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“O‘zgasayyoralik” va “Mohir mergan” yulduzi Tom Skerritt 93 yoshida vafot etdi“O‘zgasayyoralik” va “Mohir mergan” yulduzi Tom Skerritt 93 yoshida vafot etdi23 oktabr 15:51Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)4 oktabr 09:07“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar18 avgust 10:03"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdi"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdi18 sentabr 12:22Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiMashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdi11 sentabr 04:44"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdi"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdi14 iyul 02:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari