«X-Men» yulduzi Patrik Styuart 86 yoshida vafot etdi
Britaniyalik mashhur aktyor, «X-Men» filmlarida professor Charlz Ksave obrazini gavdalantirgan Patrik Styuart 86 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. U 28 oktyabr kuni AQSHning Los-Anjeles shahrida vafot etgan. Bu haqda aktyorning oilasi ma’lum qildi.
Oila a’zolarining bildirishicha, aktyor so‘nggi vaqtlarda Alsgeymer kasalligi va Levi tanachalari bilan bog‘liq demensiya bilan kurashib kelgan. Uning vafoti chog‘ida sevimli rafiqasi Sanni Ozell yonida bo‘lgan.
Patrik Styuart jahon kinosidagi o‘ziga xos obrazlari bilan millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan. U ayniqsa, «X-Men» filmlar turkumidagi professor Charlz Ksave hamda «Star Trek» asaridagi kapitan Jan-Lyuk Pikar rollari orqali butun dunyoga tanilgan.
Aktyorning ijodiy faoliyati olti o‘n yildan ortiq davom etgan. U teatr sahnasi, televideniye va kinoda ko‘plab muvaffaqiyatli rollarni ijro etib, san’at olamida o‘chmas iz qoldirdi.
Patrik Styuartning vafoti haqidagi xabardan so‘ng kino san’ati vakillari hamda muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda hamdardlik bildirib, uning boy ijodiy merosini yodga olmoqda.
Izohlar 0
…