Angliyada 24 yoshli erkak chaqaloqni yig‘lagani uchun o‘ldirdi

·72·Dunyo
Angliyada 24 yoshli erkak chaqaloqni yig‘lagani uchun o‘ldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliyaning Kent grafligida 24 yoshli Tayla Uormbi qiz do‘stining uch oylik o‘g‘liga og‘ir tan jarohati yetkazib, uning o‘limiga sabab bo‘lgani uchun sud tomonidan aybdor deb topildi.
  • 2022 yil 15 iyul kuni sodir bo‘lgan voqeada chaqaloq yig‘lagani uchun kaltaklangan va bosh suyagi singan holda shifoxonada vafot etgan.

Angliyaning Kent grafligida 24 yoshli erkak qiz do‘stining uch oylik farzandiga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lib, uning o‘limiga sabab bo‘lgani uchun sud tomonidan aybdor deb topildi. U chaqaloq yig‘lashdan to‘xtamagani sabab unga og‘ir jarohat yetkazgan. Bu haqda Daily Mail xabar berdi.

Sud materiallariga ko‘ra, voqea 2022 yil 15 iyul kuni sodir bo‘lgan. Tayla Uormbi qiz do‘sti Shennon Hodjes uxlayotgan vaqtda uning 12 haftalik o‘g‘liga qarab turgan. U bolaning biologik otasi bo‘lmagan.

Ertalab soat 05:30 atrofida chaqaloqning onasi uning ahvoli yomonlashganini payqab, tez yordam chaqirgan. Bolaning rangi oqargan, o‘zi esa hushsiz holatga kelgan edi. Uning boshida ham shish paydo bo‘lgan.

Shifokorlar chaqaloqning bosh suyagi singani va miyasi jiddiy shikastlanganini aniqlashgan. Dastlab u Margeyt shahridagi shifoxonaga olib borilgan, keyin esa ahvoli og‘irligi sababli Londondagi tibbiyot muassasasiga ko‘chirilgan. Ammo shifokorlarning sa’y-harakatlariga qaramay, o‘sha kuni tushdan keyin chaqaloq vafot etgan.

Erkak voqeani yashirishga uringan

Tergov jarayonida Uormbi politsiyaga hodisa haqida bir-biriga zid ma’lumotlar bergani ma’lum bo‘lgan. Uning aytishicha, ertalab uyg‘onganida bolaning boshida kichik shishni ko‘rgan, unga dori berib, yana uxlatgan. Keyinroq chaqaloqning qattiq yig‘layotganini eshitib, boshining orqa qismi shishganini payqagan.

Biroq raqamli ekspertiza va tibbiy dalillar uning ko‘rsatmalari haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini ko‘rsatgan. Mutaxassislar chaqaloqqa tez yordam chaqirilishidan biroz oldin og‘ir jarohat yetkazilganini aniqlashgan. Shuningdek, bola bundan avval ham qattiq silkitish oqibatida shikastlangan bo‘lishi mumkinligi qayd etilgan.

Sudda chaqaloq hayotining so‘nggi haftalarida bir necha marta shifoxonaga olib borilgani ham ma’lum bo‘ldi. U tez-tez qusgan, tanasi bo‘shashib qolgan va odatdagidan ko‘proq yig‘lagan. Shifokorlar bu belgilar chaqaloqni silkitish sindromiga xos ekanini bildirishgan.

Sud-tibbiy ekspertiza natijalariga ko‘ra, bolaning miyasida o‘limidan besh haftagacha oldin ham qon ketishi kuzatilgan. Bu esa unga avval ham jarohat yetkazilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatgan.

Shuningdek, chaqaloqning biologik otasi uning xavfsizligidan xavotir bildirganidan keyin bola ijtimoiy xizmatlar nazoratiga olingani ma’lum bo‘lgan.

Sud erkakni ikki jinoyatda aybdor deb topdi

24 yoshli Tayla Uormbi sud jarayonida qotillik va qasddan og‘ir tan jarohati yetkazish ayblovlarini tan olmagan. Biroq 29 oktyabr kuni sud hay’ati uni har ikki jinoyatda ham aybdor deb topdi.

Kent politsiyasi tergov bo‘limi katta inspektori Adam Marshall murakkab tibbiy va kriminalistik dalillar o‘rganilgani natijasida erkakning yolg‘on ko‘rsatmalari fosh etilganini ma’lum qildi.

Uormbiga nisbatan yakuniy jazo hukmi keyinroq e’lon qilinishi kutilmoqda.

Tayla UormbiKentsud jarayonijinoyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Suv toshqini o‘rtasida chaqaloqni bag‘riga bosgan qutqaruvchi olqishlanmoqda (video)Suv toshqini o‘rtasida chaqaloqni bag‘riga bosgan qutqaruvchi olqishlanmoqda (video)19 oktabr 11:05Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldi24 oktabr 00:07Sankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydiSankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydi10 sentabr 21:27Xitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdiXitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdi18 oktabr 23:15Kaliforniyada nihoyatda kam uchraydigan holat: ayol homilani qorin bo‘shlig‘ida ko‘tarib, sog‘lom farzandli bo‘ldiKaliforniyada nihoyatda kam uchraydigan holat: ayol homilani qorin bo‘shlig‘ida ko‘tarib, sog‘lom farzandli bo‘ldi1 oktabr 13:19Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldi12 avgust 16:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda