Janubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchi
Janubiy Koreya hukumati global chip bozoridagi yetakchiligini mustahkamlash maqsadida navbatdagi strategik qadamni tashlamoqda. Mamlakatning yangi avlod quvvat yarimoʻtkazgichlarini ishlab chiqish va ishlab chiqarishni qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan keng koʻlamli dasturi doirasida qariyb yarim milliard dollar mablagʻ ajratilishi kutilmoqda. Bu tashabbus nafaqat iqtisodiy oʻsish, balki texnologik mustaqillikni taʼminlash yoʻlidagi muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ultra-Innovation Economy Project loyihasi doirasida umumiy hisobda 750 milliard von (taxminan 494 million dollar) yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan. Shundan 500 milliard voni bevosita ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga (R&D) sarflanadi. Bosh vazir oʻrinbosari va iqtisodiyot vaziri Ku Yun Chxol boshchiligida oʻtgan yigʻilishda ushbu dasturning asosiy vazifalari belgilab olindi.
Sunʼiy intellekt va energiya samaradorligiHukumatning asosiy eʼtibori maʼlumotlar markazlari (data-centers) va sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi uchun moʻljallangan yarimoʻtkazgichlarga qaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday komponentlar elektr energiyasini qayta ishlash va taqsimlash uchun javobgar boʻlib, server tizimlarining energiya samaradorligi va ishonchliligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu esa ChatGPT va boshqa yirik til modellarini ishlatishda sarflanadigan ulkan resurslarni tejash imkonini beradi.
Dasturning markazida kremniy karbidi (SiC) va galliy nitridi (GaN) asosidagi texnologiyalar turibdi. Anʼanaviy kremniy yechimlari bilan solishtirganda, ushbu materiallar yuqori kuchlanish, harorat va chastotalarda ishlashga qodir boʻlgan samaraliroq qurilmalarni yaratishga imkon beradi. Bu texnologiyalar kelajakda DRAM xotira chiplari kabi mamlakat iqtisodiyotining asosiy tayanchiga aylanishi maqsad qilingan.
Sanoatning yangi yoʻnalishlariYangi avlod quvvat yarimoʻtkazgichlari faqatgina IT sohasida emas, balki boshqa strategik tarmoqlarda ham keng qoʻllaniladi. Jumladan, ular quyidagi sohalarda inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda:
- Energetika va qayta tiklanuvchi manbalar;
- Elektromobillar va zamonaviy transport tizimlari;
- Robototexnika va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish;
- Aviatsiya va mudofaa sanoati.
Hozirda Janubiy Koreya DRAM xotira chiplari bozorida dunyoda yetakchi oʻrinlarni egallab kelmoqda. Yangi dastur orqali mamlakat xorijiy yetkazib beruvchilarga bogʻliqlikni kamaytirib, global chip bozorida oʻzining mutlaq ustunligini saqlab qolishni koʻzlamoqda. Ushbu sarmoyalar kelajakda NVIDIA yoki Apple kabi gigantlar uchun zarur boʻlgan muhim komponentlarni yetkazib berishda koreys kompaniyalarining pozitsiyasini yanada mustahkamlaydi.
…