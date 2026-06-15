Janubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchi

·16·Texno
Janubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchi

Janubiy Koreya hukumati global chip bozoridagi yetakchiligini mustahkamlash maqsadida navbatdagi strategik qadamni tashlamoqda. Mamlakatning yangi avlod quvvat yarimoʻtkazgichlarini ishlab chiqish va ishlab chiqarishni qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan keng koʻlamli dasturi doirasida qariyb yarim milliard dollar mablagʻ ajratilishi kutilmoqda. Bu tashabbus nafaqat iqtisodiy oʻsish, balki texnologik mustaqillikni taʼminlash yoʻlidagi muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ultra-Innovation Economy Project loyihasi doirasida umumiy hisobda 750 milliard von (taxminan 494 million dollar) yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan. Shundan 500 milliard voni bevosita ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga (R&D) sarflanadi. Bosh vazir oʻrinbosari va iqtisodiyot vaziri Ku Yun Chxol boshchiligida oʻtgan yigʻilishda ushbu dasturning asosiy vazifalari belgilab olindi.

Sunʼiy intellekt va energiya samaradorligi

Hukumatning asosiy eʼtibori maʼlumotlar markazlari (data-centers) va sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi uchun moʻljallangan yarimoʻtkazgichlarga qaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday komponentlar elektr energiyasini qayta ishlash va taqsimlash uchun javobgar boʻlib, server tizimlarining energiya samaradorligi va ishonchliligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu esa ChatGPT va boshqa yirik til modellarini ishlatishda sarflanadigan ulkan resurslarni tejash imkonini beradi.

Dasturning markazida kremniy karbidi (SiC) va galliy nitridi (GaN) asosidagi texnologiyalar turibdi. Anʼanaviy kremniy yechimlari bilan solishtirganda, ushbu materiallar yuqori kuchlanish, harorat va chastotalarda ishlashga qodir boʻlgan samaraliroq qurilmalarni yaratishga imkon beradi. Bu texnologiyalar kelajakda DRAM xotira chiplari kabi mamlakat iqtisodiyotining asosiy tayanchiga aylanishi maqsad qilingan.

Sanoatning yangi yoʻnalishlari

Yangi avlod quvvat yarimoʻtkazgichlari faqatgina IT sohasida emas, balki boshqa strategik tarmoqlarda ham keng qoʻllaniladi. Jumladan, ular quyidagi sohalarda inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda:

  • Energetika va qayta tiklanuvchi manbalar;
  • Elektromobillar va zamonaviy transport tizimlari;
  • Robototexnika va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish;
  • Aviatsiya va mudofaa sanoati.
Janubiy Koreya rasmiylari mamlakat ichida toʻliq ishlab chiqarish siklini yaratishni niyat qilgan. Bu materiallar va butlovchi qismlarni ishlab chiqishdan tortib, tayyor modullarni yigʻishgacha boʻlgan jarayonni oʻz ichiga oladi. Bunday yondashuv ilmiy ishlanmalarni seriyali ishlab chiqarishga tezroq joriy etish va mahalliy sanoatning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Hozirda Janubiy Koreya DRAM xotira chiplari bozorida dunyoda yetakchi oʻrinlarni egallab kelmoqda. Yangi dastur orqali mamlakat xorijiy yetkazib beruvchilarga bogʻliqlikni kamaytirib, global chip bozorida oʻzining mutlaq ustunligini saqlab qolishni koʻzlamoqda. Ushbu sarmoyalar kelajakda NVIDIA yoki Apple kabi gigantlar uchun zarur boʻlgan muhim komponentlarni yetkazib berishda koreys kompaniyalarining pozitsiyasini yanada mustahkamlaydi.

Janubiy KoreyaYarimoʻtkazgichlarTexnologiyaSunʼiy IntellektInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaro320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaroBugun, 22:53Belkin kompaniyasi avtomatik yigʻiluvchi kabelli 45 vattli GaN-quvvatlagichni taqdim etdiBelkin kompaniyasi avtomatik yigʻiluvchi kabelli 45 vattli GaN-quvvatlagichni taqdim etdiBugun, 22:28Frank startapi asoschisi Charli Javis Donald Trampdan afv etishni soʻramoqdaFrank startapi asoschisi Charli Javis Donald Trampdan afv etishni soʻramoqdaBugun, 22:00Yaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqdaYaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqdaBugun, 21:23SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiSpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 20:59Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus