Rossiyalik murabbiy O‘zbekiston futbolchilarini maqtadi: Toshkentda ikki bahs kutiladi
O‘zbekiston ayollar futbol terma jamoasi Toshkentda Rossiyaning 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilardan tashkil topgan terma jamoasiga qarshi ikkita o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi. Bellashuvlar 30 noyabr va 2 dekabr kunlari bo‘lib o‘tadi. Rossiyalik murabbiy esa o‘zbekistonlik futbolchilarni kuchli va jangovor raqib sifatida e’tirof etdi.
Ikki uchrashuv ham Toshkentda o‘tkaziladi
Rossiya futbol ittifoqi (RFI) rasmiy saytida ma’lum qilinishicha, Rossiyaning U-20 ayollar terma jamoasi O‘zbekiston futbolchilariga qarshi ikkita o‘rtoqlik bahsida ishtirok etadi.
Har ikki uchrashuv ham Toshkent shahrida tashkil etiladi. Bellashuvlar taqvimi quyidagicha:
30 noyabr — birinchi o‘rtoqlik uchrashuvi;
2 dekabr — ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvi.
Ikkala bahs ham Toshkent vaqti bilan soat 15:00 da boshlanadi.
Ushbu o‘yinlar O‘zbekiston terma jamoasi uchun xalqaro maydonda o‘z imkoniyatlarini sinab ko‘rish, futbolchilarning o‘yin amaliyotini oshirish va jamoaviy harakatlarni takomillashtirish imkoniyatini beradi.
Rossiyalik murabbiy O‘zbekiston terma jamoasini maqtadi
Rossiya U-20 ayollar terma jamoasi katta murabbiyi Yelena Medved O‘zbekiston futbolchilari bilan bo‘lajak uchrashuvlar haqida fikr bildirib, raqib jamoa ularga yaxshi tanish ekanini ta’kidladi.
Uning aytishicha, ikki jamoa o‘tgan yili ham o‘zaro maydonga tushgan. Rossiyalik mutaxassis o‘zbekistonlik futbolchilarning jismoniy kuchi, jangovorligi va maydondagi kurashchanligini alohida qayd etdi.
«O‘zbekiston terma jamoasi bizga yaxshi tanish: o‘tgan yili bu jamoa bilan o‘ynaganmiz. Bu — baquvvat, jangovor tarkibga ega jamoa, u maydonda kurashni yaxshi biladi va raqibga hech qachon bo‘shashish imkonini bermaydi.
O‘ylaymanki, biz qiziqarli va foydali o‘yinlarni kutyapmiz. Biz uchun munosib raqibga qarshi o‘zimizni sinab ko‘rish, jismoniy va taktik tayyorgarligimizni baholash, zarur o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish uchun bu yaxshi imkoniyat. Ishonchim komilki, har ikki uchrashuv ham tomoshabinlar uchun qiziq bo‘ladi», — dedi Yelena Medved.
Ikki jamoani qiziqarli bahslar kutmoqda
Rossiyalik murabbiyning fikrlaridan ko‘rinib turibdiki, bo‘lajak uchrashuvlar har ikki jamoa uchun ham oddiy nazorat o‘yinidan ko‘ra ko‘proq ahamiyatga ega.
O‘zbekiston futbolchilari o‘z maydonida xalqaro raqibga qarshi tajriba to‘plash imkoniga ega bo‘lsa, Rossiya terma jamoasi jismoniy va taktik tayyorgarligini baholashni maqsad qilgan.
30 noyabr va 2 dekabr kunlari Toshkentda bo‘lib o‘tadigan ikki uchrashuvda jamoalarning haqiqiy imkoniyatlari maydonda namoyon bo‘ladi.
- #O‘zbekiston ayollar futbol terma jamoasi
- #Rossiya U-20 ayollar terma jamoasi
- #Yelena Medved
- #O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…