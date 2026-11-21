iPhone 17 Pro va Pro Max uchun yangi narxlar
iPhone smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi. Oddiy modellardan tashqari, Pro va Pro Max versiyalari ham turli xotira hajmlari bilan taklif qilinmoqda. iPhone 17 turkumida esa eSIM + eSIM va SIM + eSIM variantlari mavjud. Ushbu qurilmalarning har ikki konfiguratsiyasida 2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan.
iPhone 15 va 16 modellari:
• iPhone 15, 128 GB — 659$
• iPhone 16, 128 GB — 849$
iPhone 16 Pro modellari:
• 128 GB xotira — 1099$
• 256 GB xotira — 1199$
• 512 GB xotira — 1299$
iPhone 16 Pro Max modellari:
• 256 GB xotira — 1299$
• 512 GB xotira — 1399$
eSIM + eSIM versiyalari (2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)
iPhone 17:
• 256 GB — 949$
iPhone 17 Air:
• 256 GB, Blue — 939$
• 256 GB, Black — 939$
• 256 GB, Gold — 939$
• 256 GB, White — 939$
iPhone 17 Pro:
• 256 GB, Orange — 1279$ (Mega Sale)
• 256 GB, Deep Blue — 1259$ (chegirma)
• 256 GB, Silver — 1339$
• 512 GB, Blue — 1499$
• 512 GB, Orange — 1299$ (chegirma)
• 512 GB, Silver — 1399$
• 1 TB, Orange — 1649$ (chegirma)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB, Deep Blue — 1369$
• 256 GB, Orange — 1389$
• 256 GB, Silver — 1439$
• 512 GB, Deep Blue — 1549$ (chegirma)
• 512 GB, Orange — 1499$ (chegirma)
• 512 GB, Silver — 1699$
• 1 TB, Orange — 1899$
• 1 TB, Blue — 1849$
• 1 TB, Silver — 1899$
• 2 TB, Blue — 2199$
• 2 TB, Orange — 2199$
• 2 TB, Silver — 2399$
SIM + eSIM versiyalari (2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)
iPhone 17:
• 256 GB — 949$
iPhone 17 Pro:
• 256 GB, Orange — 1349$
• 256 GB, Deep Blue — 1399$
• 256 GB, Silver — 1429$
• 512 GB, Orange — 1499$
• 512 GB, Silver — 1599$
• 512 GB, Blue — 1629$
• 1 TB, Orange — 1699$ (Mega Sale)
• 1 TB, Silver — 1879$ (chegirma)
• 1 TB, Blue — 1999$
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB, Deep Blue — 1399$ (chegirma)
• 256 GB, Orange — 1399$
• 256 GB, Silver — 1549$
• 512 GB, Orange — 1649$
• 512 GB, Blue — 1679$ (Mega Sale)
• 512 GB, Silver — 1729$
• 1 TB, Orange — 2029$
• 1 TB, Blue — 1949$
• 1 TB, Silver — 2099$
• 2 TB, Blue — 2399$
• 2 TB, Orange — 2399$
• 2 TB, Silver — 2499$
Barcha narxlar 2026 yil 21 noyabr holatiga keltirilgan.
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