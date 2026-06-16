2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdi

·16·Dunyo

Arxeologlar Amazonka changalzorlarida ilm-fanga avval noma’lum bo‘lgan qadimiy sivilizatsiya izlarini aniqladi. Ulkan megapolis o‘n minglab kvadrat kilometrga cho‘zilgan bo‘lib, u ispanlar, astteklar va mayya sivilizatsiyalari paydo bo‘lishidan ancha oldin vujudga kelgan. Bu haqda “RIA Novosti” xabar berdi.

Olimlar Boliviya daryo vodiysidagi qalin o‘rmonlar ostida qadimiy inshootlar borligini anchadan beri taxmin qilib kelgan. Biroq hududning murakkabligi sababli bu yerni to‘liq o‘rganish qiyin bo‘lgan. Samolyotdan olingan tasvirlarda ham faqat yashil o‘rmon ko‘ringan.

2025 yilda Boliviya, Ekvador va AQSH olimlari maxsus lazerli skaner — lidar yordamida hududni tekshirdi. Natijada daraxtlar ostida qadimiy aholi manzilgohlari qoldiqlari aniqlandi.

Eng yirik aholi punkti 300 gektar maydonni egallagan bo‘lib, bu 400 dan ortiq futbol maydoniga teng. 2026 yilda boshlangan qazishmalar davomida balandligi 20 metrdan ortiq piramidalar, jamoat binolari va uylar topildi. Ular balandligi 5 metrgacha bo‘lgan sun’iy tepaliklar ustiga qurilgan.

Shuningdek, geometrik jihatdan aniq qurilgan ariqlar va qishloqlarni o‘zaro bog‘lagan yo‘llar tarmog‘i ham aniqlandi. Olimlar bu joylarni qadimiy Nyu-Yorkka o‘xshatmoqda. Barcha binolar va yo‘llar shimoli-g‘arb tomonga qarab qurilgani ularning o‘ziga xos dini va dunyoqarashi bo‘lganini ko‘rsatadi.

Bu kashfiyot Amazonka o‘rmonlarida yashash mumkin emas, degan qarashlarni tubdan o‘zgartirdi. Tekshiruvlar ayrim inshootlar yoshi ikki ming yildan oshishini ko‘rsatgan. O‘sha davrda mayya, asttek va inklar hali bunday taraqqiyot darajasiga yetmagan edi.

Shu kabi yana bir yirik shahar Ekvadorda ham aniqlangan. U yerda ham tepaliklar ustiga qurilgan uylar va 25 kilometrlik tekis yo‘llar topilgan. Olimlarning hisoblashicha, bu hududda 15 mingdan 100 ming nafargacha odam yashagan bo‘lishi mumkin.

Shu tariqa, olimlar bir asr avval bedarak yo‘qolgan britaniyalik tadqiqotchi Persi Fosettning nazariyasini tasdiqladi. U aynan shu hududlarda Rim va Gretsiyaga teng keladigan ulkan sivilizatsiya bo‘lganiga ishongan edi. So‘nggi kashfiyotlar esa uning haq bo‘lganini ko‘rsatmoqda.

AmazonBoliviaEcuadorAztecMaya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBinance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBugun, 14:36“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdi“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdiBugun, 12:31Dunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiDunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiBugun, 12:20Putin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiPutin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiBugun, 12:10Poygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdiPoygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdiBugun, 08:25Ka’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalarKa’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalarBugun, 08:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi