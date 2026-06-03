WTW kompaniyasi Redefind platformasini sotib olib kripto-sugʻurta bozoriga kirdi
Global sugʻurta brokeri va xatarlarni boshqarish boʻyicha maslahatchi WTW kompaniyasi Redefind kripto-sugʻurta platformasini sotib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv doirasida raqamli aktivlarni himoya qilish boʻyicha yangi xizmat ishga tushirildi. Mazkur xizmat kriptovalyutalar oʻgʻirlangan yoki yoʻqotilgan holatlarda oʻtkaziladigan sud-ekspertiza tekshiruvlari, aktivlarni kuzatish va huquqiy tiklash xarajatlarini qoplaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Redefind platformasi jismoniy va yuridik shaxslarga turli saqlash usullaridagi raqamli aktivlar uchun sugʻurta sotib olish imkonini beradi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, tizim sugʻurtalangan aktivlarni tasdiqlash uchun egalik huquqining kriptografik isbotidan foydalanadi. Yangi mahsulot dastlab Buyuk Britaniya bozorida taqdim etiladi va keyinchalik boshqa mintaqalarga kengaytirilishi rejalashtirilgan.
WTW ushbu xaridni raqamli moliya, kriptovalyuta bozorlari va tokenizatsiya qilingan aktivlar bilan ishlovchi mijozlar uchun xizmatlar koʻlamini kengaytirish strategiyasining bir qismi deb atadi. Kelishuvning moliyaviy shartlari ochiqlanmagan. Redefind asoschilari Richard Daws va Connor Edward endilikda WTW tarkibidagi Willis brokerlik biznesida faoliyatini davom ettiradi.
Soʻnggi vaqtlarda global sugʻurta kompaniyalari kriptovalyuta bilan bogʻliq mahsulotlarga qiziqishni oshirmoqda. Masalan, Delaware Life kompaniyasi BlackRock indeksiga bogʻlangan Bitcoin-annuitetlarini joriy qildi, Dubai Insurance esa mijozlarga sugʻurta mukofotlarini kriptovalyutada toʻlash imkonini beruvchi hamyonni ishga tushirdi. Shuningdek, Aon kompaniyasi USDC va PYUSD steyblkoinlari yordamida toʻlovlarni amalga oshirish sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi.
Bundan tashqari, Meanwhile va Tabit kabi kompaniyalar oʻz zaxiralarini toʻliq Bitcoin aktivlarida saqlash orqali sugʻurta va jamgʻarma mahsulotlarini rivojlantirmoqda. Bu kabi tendensiyalar anʼanaviy moliya va sugʻurta sektori blokcheyn texnologiyalari hamda raqamli aktivlar bilan tobora koʻproq integratsiyalashib borayotganini koʻrsatmoqda.
…