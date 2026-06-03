WTW kompaniyasi Redefind platformasini sotib olib kripto-sugʻurta bozoriga kirdi

·23·Iqtisodiyot
WTW kompaniyasi Redefind platformasini sotib olib kripto-sugʻurta bozoriga kirdi

Global sugʻurta brokeri va xatarlarni boshqarish boʻyicha maslahatchi WTW kompaniyasi Redefind kripto-sugʻurta platformasini sotib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv doirasida raqamli aktivlarni himoya qilish boʻyicha yangi xizmat ishga tushirildi. Mazkur xizmat kriptovalyutalar oʻgʻirlangan yoki yoʻqotilgan holatlarda oʻtkaziladigan sud-ekspertiza tekshiruvlari, aktivlarni kuzatish va huquqiy tiklash xarajatlarini qoplaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Redefind platformasi jismoniy va yuridik shaxslarga turli saqlash usullaridagi raqamli aktivlar uchun sugʻurta sotib olish imkonini beradi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, tizim sugʻurtalangan aktivlarni tasdiqlash uchun egalik huquqining kriptografik isbotidan foydalanadi. Yangi mahsulot dastlab Buyuk Britaniya bozorida taqdim etiladi va keyinchalik boshqa mintaqalarga kengaytirilishi rejalashtirilgan.

WTW ushbu xaridni raqamli moliya, kriptovalyuta bozorlari va tokenizatsiya qilingan aktivlar bilan ishlovchi mijozlar uchun xizmatlar koʻlamini kengaytirish strategiyasining bir qismi deb atadi. Kelishuvning moliyaviy shartlari ochiqlanmagan. Redefind asoschilari Richard Daws va Connor Edward endilikda WTW tarkibidagi Willis brokerlik biznesida faoliyatini davom ettiradi.

Soʻnggi vaqtlarda global sugʻurta kompaniyalari kriptovalyuta bilan bogʻliq mahsulotlarga qiziqishni oshirmoqda. Masalan, Delaware Life kompaniyasi BlackRock indeksiga bogʻlangan Bitcoin-annuitetlarini joriy qildi, Dubai Insurance esa mijozlarga sugʻurta mukofotlarini kriptovalyutada toʻlash imkonini beruvchi hamyonni ishga tushirdi. Shuningdek, Aon kompaniyasi USDC va PYUSD steyblkoinlari yordamida toʻlovlarni amalga oshirish sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi.

Bundan tashqari, Meanwhile va Tabit kabi kompaniyalar oʻz zaxiralarini toʻliq Bitcoin aktivlarida saqlash orqali sugʻurta va jamgʻarma mahsulotlarini rivojlantirmoqda. Bu kabi tendensiyalar anʼanaviy moliya va sugʻurta sektori blokcheyn texnologiyalari hamda raqamli aktivlar bilan tobora koʻproq integratsiyalashib borayotganini koʻrsatmoqda.

WTWKriptovalyutaSugʻurtaBitcoinBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda