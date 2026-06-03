AQSH Gʻaznachiligi Eronning toʻrtta yirik kripto birjasiga sanksiya kiritdi
AQSH Gʻaznachiligi Eronni global moliya tizimidan uzib qoʻyishga qaratilgan “Economic Fury” kampaniyasi doirasida mamlakatning toʻrtta yirik kripto birjasiga, jumladan, eng yirik platforma boʻlmish Nobitex’ga nisbatan sanksiyalar eʼlon qildi. Seshanba kuni Gʻaznachilik Wallex, Bitpin va Ramzinex birjalarini Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasining (OFAC) sanksiyalar roʻyxatiga qoʻshdi. Bu chora AQSH kompaniyalari va jismoniy shaxslariga ushbu platformalarga xizmat koʻrsatishni taqiqlaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Gʻaznachilik kotibi Scott Bessentning taʼkidlashicha, Eron iqtisodiyoti inqirozga yuz tutayotgan bir paytda, rejim raqamli aktivlar texnologiyalaridan sanksiyalarni chetlab oʻtish va mablagʻlarni mamlakatdan olib chiqish kabi korrupsion maqsadlarda foydalanmoqda. Ushbu choralar joriy yilning aprel oyida boshlangan keng koʻlamli iqtisodiy bosim kampaniyasining bir qismidir.
AQSH hukumati Eronning yadroviy dasturini toʻxtatishni oʻzining ustuvor vazifalaridan biri deb biladi. Scott Bessent yaqinda bergan bayonotida, urush boshlanganidan beri Eron kripto birjalari va hamyonlaridan qariyb 1 milliard USD miqdoridagi kripto mablagʻlar musodara qilinganini maʼlum qildi. Nobitex birjasi Islom inqilobi muhofizlari korpusi va boshqa sanksiyalangan tashkilotlar uchun toʻlovlarni amalga oshirishda davom etayotgani aytilmoqda.
Chainalysis blokcheyn tahlil platformasi maʼlumotlariga koʻra, Nobitex Eronning “raqamli dollar quvuri” markazida turadi va mamlakatdagi kripto savdo hajmining qariyb 50 foizini nazorat qiladi. Shuningdek, Gʻaznachilik ushbu birjani davlat tomonidan fuqarolarni kuzatishda ishtirok etganlikda aybladi. Sanksiyalar roʻyxatiga Nobitex bosh direktori Seyed Ali Khoee va rais Amir Hossein Rad ham kiritilgan.
…