AQSH Gʻaznachiligi Eronning toʻrtta yirik kripto birjasiga sanksiya kiritdi

·30·Iqtisodiyot
AQSH Gʻaznachiligi Eronning toʻrtta yirik kripto birjasiga sanksiya kiritdi

AQSH Gʻaznachiligi Eronni global moliya tizimidan uzib qoʻyishga qaratilgan “Economic Fury” kampaniyasi doirasida mamlakatning toʻrtta yirik kripto birjasiga, jumladan, eng yirik platforma boʻlmish Nobitex’ga nisbatan sanksiyalar eʼlon qildi. Seshanba kuni Gʻaznachilik Wallex, Bitpin va Ramzinex birjalarini Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasining (OFAC) sanksiyalar roʻyxatiga qoʻshdi. Bu chora AQSH kompaniyalari va jismoniy shaxslariga ushbu platformalarga xizmat koʻrsatishni taqiqlaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Gʻaznachilik kotibi Scott Bessentning taʼkidlashicha, Eron iqtisodiyoti inqirozga yuz tutayotgan bir paytda, rejim raqamli aktivlar texnologiyalaridan sanksiyalarni chetlab oʻtish va mablagʻlarni mamlakatdan olib chiqish kabi korrupsion maqsadlarda foydalanmoqda. Ushbu choralar joriy yilning aprel oyida boshlangan keng koʻlamli iqtisodiy bosim kampaniyasining bir qismidir.

AQSH hukumati Eronning yadroviy dasturini toʻxtatishni oʻzining ustuvor vazifalaridan biri deb biladi. Scott Bessent yaqinda bergan bayonotida, urush boshlanganidan beri Eron kripto birjalari va hamyonlaridan qariyb 1 milliard USD miqdoridagi kripto mablagʻlar musodara qilinganini maʼlum qildi. Nobitex birjasi Islom inqilobi muhofizlari korpusi va boshqa sanksiyalangan tashkilotlar uchun toʻlovlarni amalga oshirishda davom etayotgani aytilmoqda.

Chainalysis blokcheyn tahlil platformasi maʼlumotlariga koʻra, Nobitex Eronning “raqamli dollar quvuri” markazida turadi va mamlakatdagi kripto savdo hajmining qariyb 50 foizini nazorat qiladi. Shuningdek, Gʻaznachilik ushbu birjani davlat tomonidan fuqarolarni kuzatishda ishtirok etganlikda aybladi. Sanksiyalar roʻyxatiga Nobitex bosh direktori Seyed Ali Khoee va rais Amir Hossein Rad ham kiritilgan.

AQSHEronKriptoSanksiyaNobitex
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda