O‘zbekistonda tadbirkorlar uchun soliq to‘lash tizimi yanada osonlashtirildi
Yurtimizda kichik va o‘rta biznes vakillarini qo‘llab-quvvatlash, ularga erkin faoliyat yuritishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish borasida navbatdagi tarixiy va o‘ta muhim qadam tashlandi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan imzolangan yangi farmonga binoan, tadbirkorlik subyektlari uchun qo‘shilgan qiymat solig‘ini (QQS) majburiy tartibda to‘lashga o‘tish aylanma limiti 1 milliard so‘mdan 5 milliard so‘mgacha oshirildi.
Ushbu quvonarli yangilik va islohotning asl maqsadi haqida davlatimiz rahbarining yordamchisi Saida Mirziyoyeva o‘z munosabatini bildirib o‘tdi.
Sun’iy to‘siqlar va majburiy bo‘linishlarga chek qo‘yiladi
Saida Mirziyoyeva o‘z bayonotida ilgari tadbirkorlar duch kelgan eng og‘riqli muammolardan biriga to‘xtalib o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, avvalgi tizimda belgilangan 1 milliard so‘mlik past chegara sababli ko‘plab tadbirkorlar ortiqcha soliq yukidan qochish maqsadida o‘z bizneslarini sun’iy ravishda bir nechta kichik bo‘laklarga bo‘lishga majbur bo‘lishar edi.
«Yangi farmon sharofati bilan biznes endi o‘z faoliyatini sun’iy ravishda maydalashtirishga va bo‘lishga majbur bo‘lmaydi», — deya kuyinchaklik bilan qayd etdi Prezident yordamchisi.
Islohot kimlarga yengillik yaratadi?
Mazkur yangi tartib va iqtisodiy yengillik birinchi navbatda aholi bilan bevosita ishlaydigan quyidagi soha vakillariga katta rivojlanish ishtiyoqini bag‘ishlaydi:
Oilaviy korxonalar va do‘konlar: Mahallalardagi kichik savdo shoxobchalari ortiqcha qog‘ozbozlik va soliq havotirisiz ishlaydi.
Umumiy ovqatlanish maskanlari: Kafe va restoranlar o‘z aylanma mablag‘larini kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Xizmat ko‘rsatish sohasi: Aholiga turli yo‘nalishlarda xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar va servis markazlari rivojlanadi.
Iqtisodiyot uchun yangi turtki
Chegaraning 5 milliard so‘mgacha besh baravarga kengaytirilishi mamlakatimizdagi minglab halol tadbirkorlarga soliq rejimini majburiy tarzda o‘zgartirmasdan, xotirjam rivojlanishni davom ettirish imkonini beradi. Ekspertlarning fikricha, ushbu qadam xufiyona iqtisodiyot ulushini kamaytirib, yaqin kelajakda O‘zbekiston umumiy iqtisodiy o‘sish sur’atlariga juda kuchli va ijobiy turtki berishi shubhasizdir.
Yurtimiz iqtisodiyoti, tadbirkorlik sohasidagi eng so‘nggi qulayliklar va qonunchilikdagi muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…