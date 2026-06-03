O‘zbekistonda tadbirkorlar uchun soliq to‘lash tizimi yanada osonlashtirildi

·26·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda tadbirkorlar uchun soliq to‘lash tizimi yanada osonlashtirildi

Yurtimizda kichik va o‘rta biznes vakillarini qo‘llab-quvvatlash, ularga erkin faoliyat yuritishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish borasida navbatdagi tarixiy va o‘ta muhim qadam tashlandi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan imzolangan yangi farmonga binoan, tadbirkorlik subyektlari uchun qo‘shilgan qiymat solig‘ini (QQS) majburiy tartibda to‘lashga o‘tish aylanma limiti 1 milliard so‘mdan 5 milliard so‘mgacha oshirildi.

Ushbu quvonarli yangilik va islohotning asl maqsadi haqida davlatimiz rahbarining yordamchisi Saida Mirziyoyeva o‘z munosabatini bildirib o‘tdi.

Sun’iy to‘siqlar va majburiy bo‘linishlarga chek qo‘yiladi

Saida Mirziyoyeva o‘z bayonotida ilgari tadbirkorlar duch kelgan eng og‘riqli muammolardan biriga to‘xtalib o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, avvalgi tizimda belgilangan 1 milliard so‘mlik past chegara sababli ko‘plab tadbirkorlar ortiqcha soliq yukidan qochish maqsadida o‘z bizneslarini sun’iy ravishda bir nechta kichik bo‘laklarga bo‘lishga majbur bo‘lishar edi.

«Yangi farmon sharofati bilan biznes endi o‘z faoliyatini sun’iy ravishda maydalashtirishga va bo‘lishga majbur bo‘lmaydi», — deya kuyinchaklik bilan qayd etdi Prezident yordamchisi.

Islohot kimlarga yengillik yaratadi?

Mazkur yangi tartib va iqtisodiy yengillik birinchi navbatda aholi bilan bevosita ishlaydigan quyidagi soha vakillariga katta rivojlanish ishtiyoqini bag‘ishlaydi:

  • Oilaviy korxonalar va do‘konlar: Mahallalardagi kichik savdo shoxobchalari ortiqcha qog‘ozbozlik va soliq havotirisiz ishlaydi.

  • Umumiy ovqatlanish maskanlari: Kafe va restoranlar o‘z aylanma mablag‘larini kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

  • Xizmat ko‘rsatish sohasi: Aholiga turli yo‘nalishlarda xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar va servis markazlari rivojlanadi.

Iqtisodiyot uchun yangi turtki

Chegaraning 5 milliard so‘mgacha besh baravarga kengaytirilishi mamlakatimizdagi minglab halol tadbirkorlarga soliq rejimini majburiy tarzda o‘zgartirmasdan, xotirjam rivojlanishni davom ettirish imkonini beradi. Ekspertlarning fikricha, ushbu qadam xufiyona iqtisodiyot ulushini kamaytirib, yaqin kelajakda O‘zbekiston umumiy iqtisodiy o‘sish sur’atlariga juda kuchli va ijobiy turtki berishi shubhasizdir.

Yurtimiz iqtisodiyoti, tadbirkorlik sohasidagi eng so‘nggi qulayliklar va qonunchilikdagi muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda