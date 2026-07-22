«Godzilla» filmi yulduzi Keyli Xottl YTHda halok bo‘ldi

·966·Madaniyat
«Godzilla» filmi yulduzi Keyli Xottl YTHda halok bo‘ldi

«Godzilla Kongga qarshi» filmidagi Jiya roli bilan tanilgan amerikalik yosh aktrisa Keyli Xottl avtomobil halokati oqibatida vafot etdi. 18 yoshli aktrisa og‘ir ahvolda shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtda hayotdan ko‘z yumgan.

Fojia AQSHning Merilend shtatida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, aktrisa yo‘lovchi sifatida ketayotgan avtomobil yo‘ldan chiqib, suv o‘tkazish inshootiga borib urilgan.

Avtomobil yo‘ldan chiqib ketgan

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, YTH erta tongda Merilend shtatidagi Ijamsvill hududida yuz bergan. Avtomobil harakat vaqtida yo‘ldan chiqib ketib, yo‘l chetidagi quvursimon inshootga urilgan. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, yuqori tezlik halokatga sabab bo‘lgan omillardan biri bo‘lishi mumkin. Yakuniy xulosa hali e’lon qilinmagan.

Keyli Xottl og‘ir jarohat olgach, tibbiyot muassasasiga yetkazishga harakat qilingan. Biroq aktrisa yo‘lda vafot etgan.

Avtomobilni boshqargan shaxs hayot uchun xavfli bo‘lmagan jarohatlar olgan. Mashinadagi yana bir yo‘lovchi esa tibbiy yordamdan bosh tortgan. Hodisa yuzasidan surishtiruv davom etmoqda.

Jiya roli unga katta mashhurlik olib kelgan

Keyli Xottl tomoshabinlarga 2021 yilda ekranlarga chiqqan «Godzilla Kongga qarshi» filmidagi Jiya obrazi orqali tanilgandi.

U 2024 yilgi «Godzilla va Kong: Yangi imperiya» filmida ham xuddi shu qahramonni gavdalantirdi. Jiya filmda Kong bilan imo-ishora tili orqali muloqot qiladigan eshitmaydigan qiz sifatida tasvirlangan.

Xottl, shuningdek, «Shaxsiy detektiv Magnum» serialida ham kichik rol ijro etgan. Uning kino faoliyati uzoq bo‘lmaganiga qaramay, Jiya obrazi franshizadagi eng ta’sirchan qahramonlardan biriga aylangandi.

Aktrisa eshitmaydigan oilada ulg‘aygan

Keyli tug‘ilganidan eshitmagan va Amerika imo-ishora tilidan ona tili sifatida foydalangan. U eshitmaydigan insonlar oilasida ulg‘aygani sabab Jiya obrazini tabiiy va ishonarli tarzda gavdalantirgani uchun yuqori baholangan.

Aktrisaning vafoti haqidagi xabarni uning otasi hamda u tahsil olgan Texas karlar maktabi tasdiqladi. Keyli bilan birga ishlagan aktyorlar va eshitmaydiganlar jamiyati vakillari uning yaqinlariga hamdardlik bildirmoqda.

Keyli Xottlning kutilmagan o‘limi «Godzilla» franshizasi muxlislari va kino jamoatchiligi uchun og‘ir yo‘qotish bo‘ldi. YTHning barcha sabablari politsiya tekshiruvi yakunlanganidan keyin ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Kaylee HottleGodzilla vs. KongMarylandIjamsville
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdiKecha, 20:11Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Kecha, 15:30Bred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiBred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiKecha, 01:55Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Kecha, 01:34Selena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarSelena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarKecha, 01:25Temur Alixonov va Farida o‘g‘li Imronning yuzini ilk bor ommaga ko‘rsatdi!Temur Alixonov va Farida o‘g‘li Imronning yuzini ilk bor ommaga ko‘rsatdi!Kecha, 01:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)