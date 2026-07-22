«Godzilla» filmi yulduzi Keyli Xottl YTHda halok bo‘ldi
«Godzilla Kongga qarshi» filmidagi Jiya roli bilan tanilgan amerikalik yosh aktrisa Keyli Xottl avtomobil halokati oqibatida vafot etdi. 18 yoshli aktrisa og‘ir ahvolda shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtda hayotdan ko‘z yumgan.
Fojia AQSHning Merilend shtatida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, aktrisa yo‘lovchi sifatida ketayotgan avtomobil yo‘ldan chiqib, suv o‘tkazish inshootiga borib urilgan.
Avtomobil yo‘ldan chiqib ketgan
Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, YTH erta tongda Merilend shtatidagi Ijamsvill hududida yuz bergan. Avtomobil harakat vaqtida yo‘ldan chiqib ketib, yo‘l chetidagi quvursimon inshootga urilgan. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, yuqori tezlik halokatga sabab bo‘lgan omillardan biri bo‘lishi mumkin. Yakuniy xulosa hali e’lon qilinmagan.
Keyli Xottl og‘ir jarohat olgach, tibbiyot muassasasiga yetkazishga harakat qilingan. Biroq aktrisa yo‘lda vafot etgan.
Avtomobilni boshqargan shaxs hayot uchun xavfli bo‘lmagan jarohatlar olgan. Mashinadagi yana bir yo‘lovchi esa tibbiy yordamdan bosh tortgan. Hodisa yuzasidan surishtiruv davom etmoqda.
Jiya roli unga katta mashhurlik olib kelgan
Keyli Xottl tomoshabinlarga 2021 yilda ekranlarga chiqqan «Godzilla Kongga qarshi» filmidagi Jiya obrazi orqali tanilgandi.
U 2024 yilgi «Godzilla va Kong: Yangi imperiya» filmida ham xuddi shu qahramonni gavdalantirdi. Jiya filmda Kong bilan imo-ishora tili orqali muloqot qiladigan eshitmaydigan qiz sifatida tasvirlangan.
Xottl, shuningdek, «Shaxsiy detektiv Magnum» serialida ham kichik rol ijro etgan. Uning kino faoliyati uzoq bo‘lmaganiga qaramay, Jiya obrazi franshizadagi eng ta’sirchan qahramonlardan biriga aylangandi.
Aktrisa eshitmaydigan oilada ulg‘aygan
Keyli tug‘ilganidan eshitmagan va Amerika imo-ishora tilidan ona tili sifatida foydalangan. U eshitmaydigan insonlar oilasida ulg‘aygani sabab Jiya obrazini tabiiy va ishonarli tarzda gavdalantirgani uchun yuqori baholangan.
Aktrisaning vafoti haqidagi xabarni uning otasi hamda u tahsil olgan Texas karlar maktabi tasdiqladi. Keyli bilan birga ishlagan aktyorlar va eshitmaydiganlar jamiyati vakillari uning yaqinlariga hamdardlik bildirmoqda.
Keyli Xottlning kutilmagan o‘limi «Godzilla» franshizasi muxlislari va kino jamoatchiligi uchun og‘ir yo‘qotish bo‘ldi. YTHning barcha sabablari politsiya tekshiruvi yakunlanganidan keyin ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
…