FIFAning yangi sanksiyalari Jahongir O‘rozov transferiga ta’sir qiladimi?
Rossiya futbol klublari yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish huquqidan mahrum bo‘lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Bunga FIFAning solidar to‘lovlar tizimi bo‘yicha yuzaga kelgan muammolar va Grozniyning «Axmat» klubiga nisbatan qo‘llangan sanksiyalari sabab bo‘lgan.
Ushbu vaziyat O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovning Rossiya Premer-ligasiga kutilayotgan transferiga ta’sir qiladimi? Zamin.uz ushbu masalaning tafsilotlari va Rossiya futbol ittifoqining (RFI) rasmiy munosabatini taqdim etadi.
Muammo qayerdan paydo bo‘ldi?
2022 yil oxirida FIFA Fransiyada barcha solidar to‘lovlarni markazlashtirish maqsadida maxsus kliring tashkilotini tuzgan edi. Yetkazilgan qoidalarga ko‘ra, klublar ushbu tashkilotda alohida hisob raqam ochib, to‘lovlarni amalga oshirishi shart.
Yevropa banklarining rad javobi: Xalqaro siyosiy vaziyat sabab Rossiya klublari Fransiyadagi ushbu tuzilmada hisob raqam ocha olishmadi.
To‘planib qolgan qarzlar: Deyarli to‘rt yil davomida Rossiya Premer-ligasi va Birinchi liga klublari solidar to‘lovlarni amalga oshira olmagani sababli katta miqdorda penya to‘planib qoldi.
«Axmat» voqeasi: 14 iyul kuni FIFA Grozniyning «Axmat» klubiga nisbatan sanksiya qo‘lladi. Klub ushbu qaror ustidan Sport arbitraj sudiga (CAS) murojaat qilishni rejalashtirmoqda.
Agar masala yaqin orada hal etilmasa, Rossiya klublari 11 sentyabrgacha davom etadigan yozgi transfer oynasida yangi o‘yinchilarni ro‘yxatdan o‘tkaza olmaslik xavfi ostida qolishi aytilayotgan edi.
Jahongir O‘rozovning transferi xavf ostidami?
So‘nggi kunlarda Rossiya Premer-ligasi vakili (Qozonning «Rubin» klubi) Samarqandning «Dinamo» klubiga egalik qiluvchi markaziy himoyachi Jahongir O‘rozovning transferi bo‘yicha faol muzokaralar olib borayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Muxlislarni o‘ylantirayotgan asosiy savol — ehtimoliy transfer taqiqi o‘zbek futbolchisining Rossiyaga ko‘chib o‘tishiga to‘sqinlik qiladimi?
RFIning rasmiy munosabati: «Ommaviy taqiq bo‘lmaydi»
Yuzaga kelgan xavotirlarga Rossiya futbol ittifoqining (RFI) Departament direktori Roman Dyakov aniqlik kiritdi va chempionat uchun hech qanday tizimli xavf yo‘qligini ta’kidladi.
Roman Dyakov (RFI vakili):
«Birinchidan, klublardan Yevropada bank hisob-raqamlari ochish talab etilmaydi. FIFAning kliring markazi reglamentiga muvofiq, klublar komplayens tartib-taomilidan o‘tadi va amaldagi bank hisob-raqamlari haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.
Ikkinchidan, hech qanday ommaviy transfer taqiqi mavjud emas. Reglamentda jamoaviy javobgarlik nazarda tutilmagan. Bir klubda yuzaga kelgan muammolar boshqa klublarga hech qanday tarzda ta’sir qilmaydi».
Vaziyat bo‘yicha qisqacha xulosa
Jabha
Holat va tafsilotlar
FIFA sanksiyasi
«Axmat» klubiga nisbatan qo‘llangan (CAS'ga shikoyat qilinadi)
Ommaviy taqiq xavfi
Yo‘q. RFI jamoaviy javobgarlik mavjud emasligini tasdiqladi
Bank hisobi talabi
Yevropada alohida hisob ochish shart emas, komplayens kifoya
Jahongir O‘rozov transferi
Xavf ostida emas, muzokaralar standart tartibda davom etishi mumkin
Yozgi transfer oynasi
Rossiyada 11 sentyabrga qadar ochiq bo‘ladi
…