FIFAning yangi sanksiyalari Jahongir O‘rozov transferiga ta’sir qiladimi?

·112·Sport
FIFAning yangi sanksiyalari Jahongir O‘rozov transferiga ta’sir qiladimi?

Rossiya futbol klublari yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish huquqidan mahrum bo‘lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Bunga FIFAning solidar to‘lovlar tizimi bo‘yicha yuzaga kelgan muammolar va Grozniyning «Axmat» klubiga nisbatan qo‘llangan sanksiyalari sabab bo‘lgan.

Ushbu vaziyat O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovning Rossiya Premer-ligasiga kutilayotgan transferiga ta’sir qiladimi? Zamin.uz ushbu masalaning tafsilotlari va Rossiya futbol ittifoqining (RFI) rasmiy munosabatini taqdim etadi.

Muammo qayerdan paydo bo‘ldi?

2022 yil oxirida FIFA Fransiyada barcha solidar to‘lovlarni markazlashtirish maqsadida maxsus kliring tashkilotini tuzgan edi. Yetkazilgan qoidalarga ko‘ra, klublar ushbu tashkilotda alohida hisob raqam ochib, to‘lovlarni amalga oshirishi shart.

  • Yevropa banklarining rad javobi: Xalqaro siyosiy vaziyat sabab Rossiya klublari Fransiyadagi ushbu tuzilmada hisob raqam ocha olishmadi.

  • To‘planib qolgan qarzlar: Deyarli to‘rt yil davomida Rossiya Premer-ligasi va Birinchi liga klublari solidar to‘lovlarni amalga oshira olmagani sababli katta miqdorda penya to‘planib qoldi.

  • «Axmat» voqeasi: 14 iyul kuni FIFA Grozniyning «Axmat» klubiga nisbatan sanksiya qo‘lladi. Klub ushbu qaror ustidan Sport arbitraj sudiga (CAS) murojaat qilishni rejalashtirmoqda.

Agar masala yaqin orada hal etilmasa, Rossiya klublari 11 sentyabrgacha davom etadigan yozgi transfer oynasida yangi o‘yinchilarni ro‘yxatdan o‘tkaza olmaslik xavfi ostida qolishi aytilayotgan edi.

Jahongir O‘rozovning transferi xavf ostidami?

So‘nggi kunlarda Rossiya Premer-ligasi vakili (Qozonning «Rubin» klubi) Samarqandning «Dinamo» klubiga egalik qiluvchi markaziy himoyachi Jahongir O‘rozovning transferi bo‘yicha faol muzokaralar olib borayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Muxlislarni o‘ylantirayotgan asosiy savol — ehtimoliy transfer taqiqi o‘zbek futbolchisining Rossiyaga ko‘chib o‘tishiga to‘sqinlik qiladimi?

RFIning rasmiy munosabati: «Ommaviy taqiq bo‘lmaydi»

Yuzaga kelgan xavotirlarga Rossiya futbol ittifoqining (RFI) Departament direktori Roman Dyakov aniqlik kiritdi va chempionat uchun hech qanday tizimli xavf yo‘qligini ta’kidladi.

Roman Dyakov (RFI vakili):

«Birinchidan, klublardan Yevropada bank hisob-raqamlari ochish talab etilmaydi. FIFAning kliring markazi reglamentiga muvofiq, klublar komplayens tartib-taomilidan o‘tadi va amaldagi bank hisob-raqamlari haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.

Ikkinchidan, hech qanday ommaviy transfer taqiqi mavjud emas. Reglamentda jamoaviy javobgarlik nazarda tutilmagan. Bir klubda yuzaga kelgan muammolar boshqa klublarga hech qanday tarzda ta’sir qilmaydi».

Vaziyat bo‘yicha qisqacha xulosa

Jabha

Holat va tafsilotlar

FIFA sanksiyasi

«Axmat» klubiga nisbatan qo‘llangan (CAS'ga shikoyat qilinadi)

Ommaviy taqiq xavfi

Yo‘q. RFI jamoaviy javobgarlik mavjud emasligini tasdiqladi

Bank hisobi talabi

Yevropada alohida hisob ochish shart emas, komplayens kifoya

Jahongir O‘rozov transferi

Xavf ostida emas, muzokaralar standart tartibda davom etishi mumkin

Yozgi transfer oynasi

Rossiyada 11 sentyabrga qadar ochiq bo‘ladi

FIFAJahongir O‘rozovAkhmatRubinDinamo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...