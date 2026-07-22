Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomasini uzaytirdi: Yangi era va yangi murabbiy

·44·Sport
Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomasini uzaytirdi: Yangi era va yangi murabbiy

Angliyaning amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi oʻzining tarbiyalanuvchisi va asosiy yulduzlaridan biri Fil Foden bilan amaldagi kelishuvni uzaytirdi. Klub rasmiy sayti tarqatgan maʼlumotga koʻra, 26 yoshli yarim himoyachi bilan toʻrt yillik yangi shartnoma imzolangan. Ushbu kelishuvda hamkorlikni yana bir yilga, yaʼni 2030-yilga qadar uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer yangiligi futbolchi atrofidagi barcha mish-mishlarga chek qoʻydi. Avvalroq, Turkiyaning Galatasaroy klubi ingliz futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, "shaharliklar" oʻz yetakchisini qoʻyib yubormaslikka qaror qildi va unga yanada manfaatliroq moliyaviy shartlarni taklif etdi.

Enzo Maresca bilan yangi maqsadlar sari

Fil Foden yangi shartnoma imzolanishi munosabati bilan bergan intervyusida jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Maʼlumki, italiyalik mutaxassis Chelsi va Lester Siti klublaridagi muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng Manchester Siti boshqaruviga keldi. Foden va Maresca avval ham birga ishlagan — italiyalik mutaxassis Pep Guardiola assistenti sifatida 2022-23-yilgi tarixiy trebl mavsumida ishtirok etgan.

"Enzo bilan yana birga ishlashni intiqlik bilan kutyapman. U trebl yutilgan mavsumda ajoyib ishlagan edi — barcha futbolchilar uni hurmat qilardi va u bilan ishlashdan zavq olardi. Uning qaytishi men uchun juda hayajonli. Shaharliklar safida qolish men uchun hamma narsani anglatadi, bu klubda oʻynash doimiy orzum boʻlgan", — deydi Fil Foden.

Klub sport direktori Ugo Viana ham futbolchining jamoa uchun ahamiyatini yuqori baholadi. Uning fikricha, Foden akademiyaning eng yaxshi namunasi boʻlib, uning ijodkorligi va oʻyinga boʻlgan yondashuvi Manchester Siti falsafasiga toʻliq mos keladi. Viana futbolchining eng yaxshi yillari hali oldinda ekanligini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Fil Foden oʻtgan mavsumda oʻyin amaliyoti borasida biroz qiyinchiliklarga duch kelgan va hatto Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasining Jahon chempionati qaydnomasidan ham tushib qolgan edi. Biroq, klub rahbariyati va yangi murabbiylar shtabi uning salohiyatiga ishonch bildirishda davom etmoqda. Yangi shartnoma futbolchi uchun oʻziga xos motivatsiya boʻlishi kutilmoqda.

Manchester Siti hozirda oʻz tarkibini yoshartirish va uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlash ustida ishlamoqda. Fodenning 2030-yilgacha jamoada qolishi klubning kelajakdagi strategik rejalarining muhim qismi hisoblanadi. Endilikda muxlislar ushbu iqtidorli futbolchining Enzo Maresca qoʻl ostida qanday yangi qirralarini namoyon etishini kuzatishadi.

Manchester SitiFil FodenEnzo MarescaTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...