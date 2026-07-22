Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomasini uzaytirdi: Yangi era va yangi murabbiy
Angliyaning amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi oʻzining tarbiyalanuvchisi va asosiy yulduzlaridan biri Fil Foden bilan amaldagi kelishuvni uzaytirdi. Klub rasmiy sayti tarqatgan maʼlumotga koʻra, 26 yoshli yarim himoyachi bilan toʻrt yillik yangi shartnoma imzolangan. Ushbu kelishuvda hamkorlikni yana bir yilga, yaʼni 2030-yilga qadar uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer yangiligi futbolchi atrofidagi barcha mish-mishlarga chek qoʻydi. Avvalroq, Turkiyaning Galatasaroy klubi ingliz futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, "shaharliklar" oʻz yetakchisini qoʻyib yubormaslikka qaror qildi va unga yanada manfaatliroq moliyaviy shartlarni taklif etdi.
Enzo Maresca bilan yangi maqsadlar sariFil Foden yangi shartnoma imzolanishi munosabati bilan bergan intervyusida jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Maʼlumki, italiyalik mutaxassis Chelsi va Lester Siti klublaridagi muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng Manchester Siti boshqaruviga keldi. Foden va Maresca avval ham birga ishlagan — italiyalik mutaxassis Pep Guardiola assistenti sifatida 2022-23-yilgi tarixiy trebl mavsumida ishtirok etgan.
"Enzo bilan yana birga ishlashni intiqlik bilan kutyapman. U trebl yutilgan mavsumda ajoyib ishlagan edi — barcha futbolchilar uni hurmat qilardi va u bilan ishlashdan zavq olardi. Uning qaytishi men uchun juda hayajonli. Shaharliklar safida qolish men uchun hamma narsani anglatadi, bu klubda oʻynash doimiy orzum boʻlgan", — deydi Fil Foden.
Klub sport direktori Ugo Viana ham futbolchining jamoa uchun ahamiyatini yuqori baholadi. Uning fikricha, Foden akademiyaning eng yaxshi namunasi boʻlib, uning ijodkorligi va oʻyinga boʻlgan yondashuvi Manchester Siti falsafasiga toʻliq mos keladi. Viana futbolchining eng yaxshi yillari hali oldinda ekanligini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Fil Foden oʻtgan mavsumda oʻyin amaliyoti borasida biroz qiyinchiliklarga duch kelgan va hatto Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasining Jahon chempionati qaydnomasidan ham tushib qolgan edi. Biroq, klub rahbariyati va yangi murabbiylar shtabi uning salohiyatiga ishonch bildirishda davom etmoqda. Yangi shartnoma futbolchi uchun oʻziga xos motivatsiya boʻlishi kutilmoqda.
Manchester Siti hozirda oʻz tarkibini yoshartirish va uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlash ustida ishlamoqda. Fodenning 2030-yilgacha jamoada qolishi klubning kelajakdagi strategik rejalarining muhim qismi hisoblanadi. Endilikda muxlislar ushbu iqtidorli futbolchining Enzo Maresca qoʻl ostida qanday yangi qirralarini namoyon etishini kuzatishadi.
…