Yevropa Ittifoqida kripto kompaniyalar uchun MiCA muddati yakunlanmoqda

·43·Iqtisodiyot
Yevropa Ittifoqida kripto kompaniyalar uchun MiCA muddati yakunlanmoqda
Audio versiyasi

Yevropa Ittifoqining kripto-aktivlar bozorini tartibga soluvchi MiCA reglamenti 1-iyuldan boshlab toʻliq kuchga kiradi. Oʻtish davri yakunlanishi bilan milliy rejimlar asosida faoliyat yuritayotgan barcha kripto-aktiv xizmat koʻrsatuvchi provayderlar (CASP) yo MiCA litsenziyasiga ega boʻlishi, yoki Yevropa Ittifoqi mijozlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatishi shart. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yevropa qimmatli qogʻozlar va bozorlar boshqarmasi (ESMA) vakilining maʼlum qilishicha, ushbu sanadan boshlab ruxsatnomaga ega boʻlmagan tashkilotlarning Ittifoq hududida ishlashi taqiqlanadi. Kompaniyalar litsenziya qarorini kutib, ochiq qolgan oʻtish maqomiga tayanmasdan, oʻz faoliyatini tugatish yoki mijozlarni migratsiya qilish rejalarini amalga oshirishlari lozim.

Fransiyada hozirga qadar 19 ta kripto-provayder litsenziya olgan boʻlsa, yana 25 taga yaqin ariza koʻrib chiqish jarayonida turibdi. Mamlakat moliya bozori boshqarmasi (AMF) ogohlantirishicha, ruxsatsiz kripto xizmatlarini koʻrsatish jinoiy javobgarlikka sabab boʻlib, ikki yilgacha qamoq jazosi va 30 000 EUR miqdorida jarima bilan jazolanishi mumkin.

Germaniya ham oʻzining milliy qonunchiligi doirasida 30-iyunga qadar litsenziya olish talabini qoʻydi. BaFin regulyatori zarur hollarda tegishli choralar koʻrilishini bildirdi. Avstriyada esa eski rejim boʻyicha imtiyozli davr allaqachon yakunlangan boʻlib, hozirda barcha birjalar litsenziya asosida faoliyat yuritmoqda.

Ushbu qatʼiy muddat koʻplab kripto kompaniyalarni oʻz faoliyatini vaqtincha toʻxtatishga majbur qilishi mumkin. Bu esa arizalari hali koʻrib chiqilayotgan platformalardan foydalanayotgan millionlab foydalanuvchilarga taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

MiCAKriptoYevropa IttifoqiRegulyatsiyaBitcoin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi