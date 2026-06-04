Coinbase SpaceX bilan IPO oldi bozorini ishga tushirdi
Coinbase kriptobirjasi oʻzining yangi loyihasini e’lon qildi: endilikda AQSHdan tashqaridagi foydalanuvchilar kompaniyalar ommaviy savdoga chiqquniga qadar ularning aksiyalariga investitsiya qilish imkoniga ega boʻladilar. Ushbu IPO oldi (pre-IPO) bozoridagi ilk aktiv Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi boʻldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi mahsulot USDC stabilkoini orqali hisob-kitob qilinadigan muddatsiz fyuchers shartnomasi koʻrinishida taqdim etilgan. Bu instrument SpaceX kompaniyasining taxminiy bozor qiymatini kuzatib boradi va treyderlarga 24/7 rejimida savdo qilish imkonini beradi. Coinbase ma’lumotlariga koʻra, pozitsiyalarni istalgan vaqtda ochish va yopish mumkin, kompaniya rasman birjaga chiqqanidan soʻng esa ushbu shartnomalar avtomatik ravishda oddiy aksiyadorlik fyucherslariga aylanadi.
Ilgari xususiy kompaniyalarga investitsiya qilish imkoniyati asosan venchur fondlari va yirik institutsional investorlar uchun ochiq edi. Coinbase ushbu qadam orqali xususiy bozorga kirish imkoniyatini kengaytirishni maqsad qilgan. SpaceX global miqyosda yuqori talabga ega boʻlgani sababli birinchi aktiv sifatida tanlab olindi.
Hozirda kriptobirjalar oʻrtasida real dunyo aktivlarini (RWA) tokenizatsiya qilish boʻyicha raqobat kuchaymoqda. Avvalroq Binance va Bitget ham SpaceX bilan bogʻliq derivativlarni ishga tushirgan edi, Kraken esa shunga oʻxshash tashabbusni e’lon qildi. Bernstein tadqiqotiga koʻra, RWA bozori joriy yilda 42 foizga oʻsib, 51 milliard dollarga yetgan.
Tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori hali shakllanish bosqichida boʻlsa-da, investorlar orasida Tesla, Alphabet va Microsoft kabi texnologik gigantlarga qiziqish yuqori. Coinbase yangi xizmati hozircha AQSH rezidentlari uchun cheklovlar tufayli mavjud emas, biroq boshqa qoʻllab-quvvatlanadigan yurisdiksiyalarda faoliyat yuritadi.
…