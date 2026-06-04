Coinbase SpaceX bilan IPO oldi bozorini ishga tushirdi

·64·Iqtisodiyot
Coinbase SpaceX bilan IPO oldi bozorini ishga tushirdi
Audio versiyasi

Coinbase kriptobirjasi oʻzining yangi loyihasini e’lon qildi: endilikda AQSHdan tashqaridagi foydalanuvchilar kompaniyalar ommaviy savdoga chiqquniga qadar ularning aksiyalariga investitsiya qilish imkoniga ega boʻladilar. Ushbu IPO oldi (pre-IPO) bozoridagi ilk aktiv Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi boʻldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi mahsulot USDC stabilkoini orqali hisob-kitob qilinadigan muddatsiz fyuchers shartnomasi koʻrinishida taqdim etilgan. Bu instrument SpaceX kompaniyasining taxminiy bozor qiymatini kuzatib boradi va treyderlarga 24/7 rejimida savdo qilish imkonini beradi. Coinbase ma’lumotlariga koʻra, pozitsiyalarni istalgan vaqtda ochish va yopish mumkin, kompaniya rasman birjaga chiqqanidan soʻng esa ushbu shartnomalar avtomatik ravishda oddiy aksiyadorlik fyucherslariga aylanadi.

Ilgari xususiy kompaniyalarga investitsiya qilish imkoniyati asosan venchur fondlari va yirik institutsional investorlar uchun ochiq edi. Coinbase ushbu qadam orqali xususiy bozorga kirish imkoniyatini kengaytirishni maqsad qilgan. SpaceX global miqyosda yuqori talabga ega boʻlgani sababli birinchi aktiv sifatida tanlab olindi.

Hozirda kriptobirjalar oʻrtasida real dunyo aktivlarini (RWA) tokenizatsiya qilish boʻyicha raqobat kuchaymoqda. Avvalroq Binance va Bitget ham SpaceX bilan bogʻliq derivativlarni ishga tushirgan edi, Kraken esa shunga oʻxshash tashabbusni e’lon qildi. Bernstein tadqiqotiga koʻra, RWA bozori joriy yilda 42 foizga oʻsib, 51 milliard dollarga yetgan.

Tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori hali shakllanish bosqichida boʻlsa-da, investorlar orasida Tesla, Alphabet va Microsoft kabi texnologik gigantlarga qiziqish yuqori. Coinbase yangi xizmati hozircha AQSH rezidentlari uchun cheklovlar tufayli mavjud emas, biroq boshqa qoʻllab-quvvatlanadigan yurisdiksiyalarda faoliyat yuritadi.

CoinbaseSpaceXIPOKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi