9 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 12 040 so‘m.
• Apexbank — 12 080 so‘m.
9 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 28–29 so‘m atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda, deb yozmoqda Bankir telegram kanali.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 12 040 so‘m.
• Turonbank — 12 040 so‘m.
• MKBank — 12 040 so‘m.
• NBU — 12 040 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Apexbank — 12 080 so‘m.
• Kapitalbank — 12 090 so‘m.
• Tengebank — 12 090 so‘m.
• SQB — 12 100 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…