Spot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdi

·16·Iqtisodiyot
Spot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdi

SoSoValue maʻlumotlariga koʻra, 5-iyun kuni yakunlangan haftada spot Bitcoin birja investitsiya fondlari (ETF) taxminan 1,72 milliard dollar miqdorida sof mablagʻ chiqib ketishini qayd etdi. Ushbu salbiy tendensiya 15-maydan beri davom etib, ketma-ket toʻrtinchi hafta davomida milliard dollarlik mablagʻ yoʻqotilishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Farside Investors tomonidan toʻplangan maʻlumotlar shuni koʻrsatadiki, asosiy bosim iyun oyining dastlabki uch savdo kuniga toʻgʻri kelgan. Ushbu kunlarda fondlar mos ravishda 483,8 million, 519,1 million va 396,6 million dollar yoʻqotgan. Payshanba kuni qisqa muddatli 3,2 million dollarlik oqim kuzatilgan boʻlsa-da, juma kuni yana 325,7 million dollar chiqib ketgan.

Haftalik chiqib ketishlarning asosiy qismi BlackRock kompaniyasining iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) fondiga toʻgʻri keldi — 1,34 milliard dollar. Shuningdek, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 201,9 million dollar, Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) esa 144,3 million dollar zarar koʻrgan. Bu holat yil boshidagi kuchli oʻsishdan keyin keskin burilish hisoblanadi.

Altura DeFi operatsion direktori Matthew Pinnockning taʻkidlashicha, ushbu jarayon Bitcoin bilan bogʻliq muammo emas, balki makroiqtisodiy omillar taʻsiridagi tavakkalchiliklarni qayta baholash natijasidir. Uning soʻzlariga koʻra, IBIT fondining katta yoʻqotishlari uning yuqori likvidliligi va institutsional investorlar uchun asosiy vosita ekanligi bilan bogʻliq.

Pinnockning qoʻshimcha qilishicha, mablagʻlarning chiqib ketishi AQSHdagi kutilganidan kuchliroq bandlik maʻlumotlari, Treasury obligatsiyalari rentabelligining oshishi va Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish kutilmalarining kamayishi bilan mos keladi. Shuningdek, Yaqin Sharqdagi davom etayotgan mojarolar ham investorlarning xavfli aktivlarga boʻlgan ishtahasini pasaytirgan.

Salbiy tendensiya faqat Bitcoin bilan cheklanib qolmadi. Spot Ether ETF’lari ham ketma-ket toʻrtinchi hafta mablagʻ yoʻqotishini qayd etdi va 5-iyunga qadar boʻlgan haftada 173,05 million dollar miqdorida sof chiqib ketishni koʻrsatdi.

BitcoinETFKriptoInvestitsiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiJanubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiBugun, 14:19Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiStrategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiBugun, 14:16Flooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiFlooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiBugun, 13:17Xitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiXitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiBugun, 12:15Bitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBugun, 12:129 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi