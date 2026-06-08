Spot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdi
SoSoValue maʻlumotlariga koʻra, 5-iyun kuni yakunlangan haftada spot Bitcoin birja investitsiya fondlari (ETF) taxminan 1,72 milliard dollar miqdorida sof mablagʻ chiqib ketishini qayd etdi. Ushbu salbiy tendensiya 15-maydan beri davom etib, ketma-ket toʻrtinchi hafta davomida milliard dollarlik mablagʻ yoʻqotilishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Farside Investors tomonidan toʻplangan maʻlumotlar shuni koʻrsatadiki, asosiy bosim iyun oyining dastlabki uch savdo kuniga toʻgʻri kelgan. Ushbu kunlarda fondlar mos ravishda 483,8 million, 519,1 million va 396,6 million dollar yoʻqotgan. Payshanba kuni qisqa muddatli 3,2 million dollarlik oqim kuzatilgan boʻlsa-da, juma kuni yana 325,7 million dollar chiqib ketgan.
Haftalik chiqib ketishlarning asosiy qismi BlackRock kompaniyasining iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) fondiga toʻgʻri keldi — 1,34 milliard dollar. Shuningdek, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 201,9 million dollar, Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) esa 144,3 million dollar zarar koʻrgan. Bu holat yil boshidagi kuchli oʻsishdan keyin keskin burilish hisoblanadi.
Altura DeFi operatsion direktori Matthew Pinnockning taʻkidlashicha, ushbu jarayon Bitcoin bilan bogʻliq muammo emas, balki makroiqtisodiy omillar taʻsiridagi tavakkalchiliklarni qayta baholash natijasidir. Uning soʻzlariga koʻra, IBIT fondining katta yoʻqotishlari uning yuqori likvidliligi va institutsional investorlar uchun asosiy vosita ekanligi bilan bogʻliq.
Pinnockning qoʻshimcha qilishicha, mablagʻlarning chiqib ketishi AQSHdagi kutilganidan kuchliroq bandlik maʻlumotlari, Treasury obligatsiyalari rentabelligining oshishi va Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish kutilmalarining kamayishi bilan mos keladi. Shuningdek, Yaqin Sharqdagi davom etayotgan mojarolar ham investorlarning xavfli aktivlarga boʻlgan ishtahasini pasaytirgan.
Salbiy tendensiya faqat Bitcoin bilan cheklanib qolmadi. Spot Ether ETF’lari ham ketma-ket toʻrtinchi hafta mablagʻ yoʻqotishini qayd etdi va 5-iyunga qadar boʻlgan haftada 173,05 million dollar miqdorida sof chiqib ketishni koʻrsatdi.
…