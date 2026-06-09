10 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• NBU — 12 000 so‘m.
• Anorbank — 12 020 so‘m.
10 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 21–22 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• NBU — 12 000 so‘m.
• Asakabank — 11 990 so‘m.
• MKBank — 11 990 so‘m.
• Agrobank — 11 980 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 12 020 so‘m.
• Apexbank — 12 020 so‘m.
• Tengebank — 12 020 so‘m.
• Octobank — 12 040 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…