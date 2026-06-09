10 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda

·0·Iqtisodiyot
10 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda

10 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 21–22 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• NBU — 12 000 so‘m.
• Asakabank — 11 990 so‘m.
• MKBank — 11 990 so‘m.
• Agrobank — 11 980 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Anorbank — 12 020 so‘m.
• Apexbank — 12 020 so‘m.
• Tengebank — 12 020 so‘m.
• Octobank — 12 040 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBuyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBugun, 05:17Bitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBugun, 05:17Humanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiHumanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiBugun, 04:13MetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdiMetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdiBugun, 22:12Bitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBugun, 21:11Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBinance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBugun, 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi