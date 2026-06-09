Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkich

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkich

Bitcoin (BTC) buqalari oʻtgan haftadagi 13 foizlik korreksiya paytida 60 000 dollarlik psixologik qoʻllab-quvvatlash darajasini muvaffaqiyatli himoya qila oldilar. Biroq, narxning biroz koʻtarilishi pasayish xavfini toʻliq bartaraf etmadi. Ayrim treyderlar AQSH-Eron oʻrtasidagi keskinlik va Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish kutilmalarining kamayishi fonida yanada chuqurroq pasayish boʻlishidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bir nechta texnik koʻrsatkichlar Bitcoin yaqin haftalarda 50 000 dollar yoki undan pastroq darajalarni qayta koʻzdan kechirishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Asosiy ogohlantirish signallaridan biri Bitcoin ishlab chiqarish tannarxi modelidan kelib chiqmoqda. Capriole Investments asoschisi Charles Edwards tomonidan taqdim etilgan modelga koʻra, BTC hozirda 62 650 dollar atrofidagi ishlab chiqarish tannarxi yaqinida savdo qilinmoqda.

Tarixan bu daraja uzoq muddatli qiymat zonasi boʻlib xizmat qilgan. Avvalgi ayiq bozorlarida Bitcoin narxi ishlab chiqarish tannarxi va elektr energiyasi sarfi oʻrtasidagi hududga tushganda kuchli talabga duch kelgan. Hozirda ushbu quyi chegara 50 120 dollar atrofida joylashgan. Agar sotuvchilar narxni joriy tannarxdan pastga tushirsa, keyingi asosiy tayanch aynan 50 000 dollar darajasi boʻlishi mumkin.

Yana bir muhim koʻrsatkich — Bitcoin realizatsiya qilingan narxi (Realized Price) boʻlib, u barcha BTC egalarining oʻrtacha xarid xarajatlarini aks ettiradi. Tahlilchi Follis maʼlumotlariga koʻra, bu koʻrsatkich hozirda 53 600 dollar atrofida. Tarixiy tajriba shuni koʻrsatadiki, Bitcoin narxi realizatsiya qilingan narxdan pastga tushmaguncha, odatda siklning eng quyi nuqtasi (bottom) shakllanmaydi.

Masalan, BTC narxi realizatsiya qilingan narxdan 2011-yilda 58 foizga, 2015-yilda 49 foizga, 2018-yilda 47 foizga va 2022-yilda 34 foizga pastlagan edi. Shu sababli, joriy bozor konyunkturasi kriptovalyuta bozorida hali yakuniy pastki nuqtaga erishilmagan boʻlishi mumkinligidan dalolat bermoqda.

BitcoinKriptoBirjaInvestitsiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaHTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaBugun, 15:11O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaO‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaBugun, 13:33MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimMiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimBugun, 13:19CoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaCoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaBugun, 13:11Bitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBugun, 13:10Bitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi