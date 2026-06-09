Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkich
Bitcoin (BTC) buqalari oʻtgan haftadagi 13 foizlik korreksiya paytida 60 000 dollarlik psixologik qoʻllab-quvvatlash darajasini muvaffaqiyatli himoya qila oldilar. Biroq, narxning biroz koʻtarilishi pasayish xavfini toʻliq bartaraf etmadi. Ayrim treyderlar AQSH-Eron oʻrtasidagi keskinlik va Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish kutilmalarining kamayishi fonida yanada chuqurroq pasayish boʻlishidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bir nechta texnik koʻrsatkichlar Bitcoin yaqin haftalarda 50 000 dollar yoki undan pastroq darajalarni qayta koʻzdan kechirishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Asosiy ogohlantirish signallaridan biri Bitcoin ishlab chiqarish tannarxi modelidan kelib chiqmoqda. Capriole Investments asoschisi Charles Edwards tomonidan taqdim etilgan modelga koʻra, BTC hozirda 62 650 dollar atrofidagi ishlab chiqarish tannarxi yaqinida savdo qilinmoqda.
Tarixan bu daraja uzoq muddatli qiymat zonasi boʻlib xizmat qilgan. Avvalgi ayiq bozorlarida Bitcoin narxi ishlab chiqarish tannarxi va elektr energiyasi sarfi oʻrtasidagi hududga tushganda kuchli talabga duch kelgan. Hozirda ushbu quyi chegara 50 120 dollar atrofida joylashgan. Agar sotuvchilar narxni joriy tannarxdan pastga tushirsa, keyingi asosiy tayanch aynan 50 000 dollar darajasi boʻlishi mumkin.
Yana bir muhim koʻrsatkich — Bitcoin realizatsiya qilingan narxi (Realized Price) boʻlib, u barcha BTC egalarining oʻrtacha xarid xarajatlarini aks ettiradi. Tahlilchi Follis maʼlumotlariga koʻra, bu koʻrsatkich hozirda 53 600 dollar atrofida. Tarixiy tajriba shuni koʻrsatadiki, Bitcoin narxi realizatsiya qilingan narxdan pastga tushmaguncha, odatda siklning eng quyi nuqtasi (bottom) shakllanmaydi.
Masalan, BTC narxi realizatsiya qilingan narxdan 2011-yilda 58 foizga, 2015-yilda 49 foizga, 2018-yilda 47 foizga va 2022-yilda 34 foizga pastlagan edi. Shu sababli, joriy bozor konyunkturasi kriptovalyuta bozorida hali yakuniy pastki nuqtaga erishilmagan boʻlishi mumkinligidan dalolat bermoqda.
…