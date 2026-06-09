HTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqda
Blokcheyn tadqiqotchilari Buyuk Britaniya tomonidan HTX kriptovalyuta birjasiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar butun sanoatning muvofiqlik (compliance) tizimiga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Galaxy Digital tadqiqot boʻlimi rahbari Alex Thornning taʼkidlashicha, butun bir birjaning sanksiyalar roʻyxatiga kiritilishi muammoli holat, chunki platformada millionlab qonuniy foydalanuvchilar mavjud. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Xavfsizlik boʻyicha ekspert Taylor Monahan ushbu choralar markazlashmagan moliya (DeFi) protokollarining oʻgʻirlangan mablagʻlarni bloklash borasidagi koʻp yillik mehnatiga putur yetkazishini aytdi. Uning fikricha, HTX foydalanuvchilarining aksariyati halol treyderlardir. Taniqli blokcheyn detektivi ZachXBT ham sanksiyalarni "haddan tashqari keskin" deb atab, zanjirdagi manzillarning "ifloslanishi" (tainting) tahliliy jarayonlarni qiyinlashtirayotganini bildirdi.
Eslatib oʻtamiz, Buyuk Britaniya hukumati 26-may kuni HTX ortida turgan Huobi Global S.A. kompaniyasiga nisbatan Rossiya bilan bogʻliq moliyaviy tarmoqlarni qoʻllab-quvvatlaganlik ayblovi bilan sanksiya eʼlon qilgan edi. Rasmiylarga koʻra, birja sanksiya ostidagi Garantex va A7 Limited Liability Company kabi tuzilmalar orqali Rossiya hukumatiga xizmat koʻrsatgan boʻlishi mumkin.
HTX rahbariyati bu ayblovlarni rad etib, sanksiyalangan yuridik shaxs onlayn birjadan alohida ekanini taʼkidlamoqda. Biroq Global Ledger hisobotiga koʻra, 2021-yildan 2026-yil may oyiga qadar HTX orqali qariyb 21,06 milliard dollarlik yuqori xavfli kripto oqimlari oʻtgan. Buning kamida 7,64 milliard dollari Rossiyaning Garantex va Hydra kabi darknet bozorlari bilan bogʻliq ekani aytilmoqda.
Sanksiyalar natijasida Donald Trump bilan bogʻliq World Liberty Financial loyihasi HTX manzillarini muzlatib qoʻydi. Bunga javoban birja ushbu platformaning USD1 stablecoinini savdodan oldi va bir nechta savdo juftliklarini toʻxtatdi. Hozirda kripto hamjamiyati ushbu vaziyat Bitcoin va boshqa aktivlar bozoridagi umumiy xavf darajasiga qanday taʼsir qilishini kuzatmoqda.
…