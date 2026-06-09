HTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqda

·0·Iqtisodiyot
HTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqda

Blokcheyn tadqiqotchilari Buyuk Britaniya tomonidan HTX kriptovalyuta birjasiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar butun sanoatning muvofiqlik (compliance) tizimiga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Galaxy Digital tadqiqot boʻlimi rahbari Alex Thornning taʼkidlashicha, butun bir birjaning sanksiyalar roʻyxatiga kiritilishi muammoli holat, chunki platformada millionlab qonuniy foydalanuvchilar mavjud. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Xavfsizlik boʻyicha ekspert Taylor Monahan ushbu choralar markazlashmagan moliya (DeFi) protokollarining oʻgʻirlangan mablagʻlarni bloklash borasidagi koʻp yillik mehnatiga putur yetkazishini aytdi. Uning fikricha, HTX foydalanuvchilarining aksariyati halol treyderlardir. Taniqli blokcheyn detektivi ZachXBT ham sanksiyalarni "haddan tashqari keskin" deb atab, zanjirdagi manzillarning "ifloslanishi" (tainting) tahliliy jarayonlarni qiyinlashtirayotganini bildirdi.

Eslatib oʻtamiz, Buyuk Britaniya hukumati 26-may kuni HTX ortida turgan Huobi Global S.A. kompaniyasiga nisbatan Rossiya bilan bogʻliq moliyaviy tarmoqlarni qoʻllab-quvvatlaganlik ayblovi bilan sanksiya eʼlon qilgan edi. Rasmiylarga koʻra, birja sanksiya ostidagi Garantex va A7 Limited Liability Company kabi tuzilmalar orqali Rossiya hukumatiga xizmat koʻrsatgan boʻlishi mumkin.

HTX rahbariyati bu ayblovlarni rad etib, sanksiyalangan yuridik shaxs onlayn birjadan alohida ekanini taʼkidlamoqda. Biroq Global Ledger hisobotiga koʻra, 2021-yildan 2026-yil may oyiga qadar HTX orqali qariyb 21,06 milliard dollarlik yuqori xavfli kripto oqimlari oʻtgan. Buning kamida 7,64 milliard dollari Rossiyaning Garantex va Hydra kabi darknet bozorlari bilan bogʻliq ekani aytilmoqda.

Sanksiyalar natijasida Donald Trump bilan bogʻliq World Liberty Financial loyihasi HTX manzillarini muzlatib qoʻydi. Bunga javoban birja ushbu platformaning USD1 stablecoinini savdodan oldi va bir nechta savdo juftliklarini toʻxtatdi. Hozirda kripto hamjamiyati ushbu vaziyat Bitcoin va boshqa aktivlar bozoridagi umumiy xavf darajasiga qanday taʼsir qilishini kuzatmoqda.

HTXKriptovalyutaSanksiyaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBugun, 15:18O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaO‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaBugun, 13:33MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimMiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimBugun, 13:19CoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaCoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaBugun, 13:11Bitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBugun, 13:10Bitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi