11 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 12 030 so‘m.
• Anorbank — 12 050 so‘m.
11 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 19–20 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 12 030 so‘m.
• Anorbank — 12 025 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 025 so‘m.
• NBU — 12 020 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 12 050 so‘m.
• Octobank — 12 050 so‘m.
• Aloqabank — 12 060 so‘m.
• Davrbank — 12 080 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…