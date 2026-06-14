Ethereum kvant kompyuterlari tahdididan himoyalanishning arzon yoʻlini topdi

·6·Iqtisodiyot
Ethereum kvant kompyuterlari tahdididan himoyalanishning arzon yoʻlini topdi

Ethereum ekotizimi kelajakda kvant kompyuterlari tomonidan yuzaga kelishi mumkin boʻlgan kiberhujumlardan himoyalanish masalasida muhim qadam tashladi. Ethereum Foundation tarkibidagi Kohaku loyihasi rahbari Nicolas Consignyning maʼlum qilishicha, foydalanuvchi hisoblarini kvantga chidamli himoya tizimi bilan taʼminlash bor-yoʻgʻi 0,07 AQSH dollariga tushishi mumkin. Bu yangilik kriptovalyuta olamidagi eng katta xavflardan biri — kvant hisoblash texnikasining anʼanaviy kriptografik kalitlarni buzib kirish ehtimoliga qarshi samarali yechim sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Consigny tomonidan taqdim etilgan yangi ilmiy ishda Ethereum tarmogʻida "hard fork" (protokolning tubdan oʻzgarishi) oʻtkazishni kutmasdan, mavjud hisoblarni himoya qilish usuli taklif etilgan. Ushbu yondashuv AQSH Milliy standartlar va texnologiyalar instituti (NIST) tomonidan ishlab chiqilgan SPHINCS+ kvantdan keyingi imzo standartiga asoslanadi. Tadqiqotchilar ushbu tizimni Ethereum tarmogʻi uchun optimallashtirib, uni "SPHINCS-" deb nomlashdi.

Arzon va samarali xavfsizlik choralari

Yangi taklifning asosiy ustunligi shundaki, u blokcheyn tarmogʻida tekshirish xarajatlarini keskin kamaytiradi. SPHINCS- tizimi kelajakda yaratilishi kutilayotgan "leanSPHINCS" deb nomlangan yanada mukammalroq tizimga oʻtish davridagi koʻprik vazifasini oʻtaydi. Bu Ethereum foydalanuvchilariga oʻz aktivlarini hozirgi Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) algoritmidagi zaifliklardan himoya qilish imkonini beradi.

Kvant kompyuterlari nazariy jihatdan Shor algoritmi yordamida bugungi kunda qoʻllanilayotgan murakkab kriptografik kalitlarni soniyalarda buzib tashlashi mumkin. Hozircha bunday quvvatga ega kompyuterlar toʻliq shakllanmagan boʻlsa-da, kripto-jamiyat "erta xavfsizlik" tamoyili asosida harakat qilmoqda. Ethresearch.ch maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangi usul tarmoqqa ortiqcha yuklama bermasdan, tranzaksiyalar xavfsizligini yangi darajaga olib chiqadi.

Bitcoin va Ethereum: Qaysi biri koʻproq xavf ostida?

Kvant tahdidi nafaqat Ethereum, balki Bitcoin uchun ham dolzarb hisoblanadi. Project Eleven startapi oʻtkazgan tajribada kvant kompyuteri yordamida 15 bitli kriptografik kalit muvaffaqiyatli buzilgan. Garchi Bitcoin kalitlari 256 bitli va ancha mustahkam boʻlsa-da, Glassnode tahlillari xavotirli raqamlarni koʻrsatmoqda. Unga koʻra:

  • Taxminan 1,92 million Bitcoin (umumiy taʼminotning 10 foizi) kvant hujumlari qarshisida mutlaqo himoyasiz;
  • Yana 4,12 million BTC (20,6 foiz) kalitlarni boshqarishdagi eski uslublar tufayli xavf ostida qolishi mumkin;
  • Faqatgina 69,8 foiz Bitcoin zaxiralari hozircha kvant tahdididan xoli deb hisoblanmoqda.
Ethereum hamjamiyati ushbu xavfni oldindan bartaraf etish uchun arzon va ommabop yechimlarni joriy qilishni maqsad qilgan. Agar Consigny taklifi amaliyotga tatbiq etilsa, Ethereum egalari juda kichik toʻlov evaziga oʻz hamyonlarini kelajakdagi superkompyuterlar hujumidan himoyalangan "qalqon" bilan taʼminlashlari mumkin boʻladi. Bu esa kriptovalyuta bozoridagi uzoq muddatli investorlar uchun ishonchni yanada mustahkamlaydi.

EthereumKriptovalyutaKvant KompyuteriBlokcheynXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdiO‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdiBugun, 12:27Bitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaBitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaBugun, 11:13O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?Bugun, 10:48Donald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiDonald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiBugun, 06:16Stablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiStablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiKecha, 16:53Michael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiMichael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiKecha, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi