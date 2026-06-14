Ethereum kvant kompyuterlari tahdididan himoyalanishning arzon yoʻlini topdi
Ethereum ekotizimi kelajakda kvant kompyuterlari tomonidan yuzaga kelishi mumkin boʻlgan kiberhujumlardan himoyalanish masalasida muhim qadam tashladi. Ethereum Foundation tarkibidagi Kohaku loyihasi rahbari Nicolas Consignyning maʼlum qilishicha, foydalanuvchi hisoblarini kvantga chidamli himoya tizimi bilan taʼminlash bor-yoʻgʻi 0,07 AQSH dollariga tushishi mumkin. Bu yangilik kriptovalyuta olamidagi eng katta xavflardan biri — kvant hisoblash texnikasining anʼanaviy kriptografik kalitlarni buzib kirish ehtimoliga qarshi samarali yechim sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Consigny tomonidan taqdim etilgan yangi ilmiy ishda Ethereum tarmogʻida "hard fork" (protokolning tubdan oʻzgarishi) oʻtkazishni kutmasdan, mavjud hisoblarni himoya qilish usuli taklif etilgan. Ushbu yondashuv AQSH Milliy standartlar va texnologiyalar instituti (NIST) tomonidan ishlab chiqilgan SPHINCS+ kvantdan keyingi imzo standartiga asoslanadi. Tadqiqotchilar ushbu tizimni Ethereum tarmogʻi uchun optimallashtirib, uni "SPHINCS-" deb nomlashdi.
Arzon va samarali xavfsizlik choralariYangi taklifning asosiy ustunligi shundaki, u blokcheyn tarmogʻida tekshirish xarajatlarini keskin kamaytiradi. SPHINCS- tizimi kelajakda yaratilishi kutilayotgan "leanSPHINCS" deb nomlangan yanada mukammalroq tizimga oʻtish davridagi koʻprik vazifasini oʻtaydi. Bu Ethereum foydalanuvchilariga oʻz aktivlarini hozirgi Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) algoritmidagi zaifliklardan himoya qilish imkonini beradi.
Kvant kompyuterlari nazariy jihatdan Shor algoritmi yordamida bugungi kunda qoʻllanilayotgan murakkab kriptografik kalitlarni soniyalarda buzib tashlashi mumkin. Hozircha bunday quvvatga ega kompyuterlar toʻliq shakllanmagan boʻlsa-da, kripto-jamiyat "erta xavfsizlik" tamoyili asosida harakat qilmoqda. Ethresearch.ch maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangi usul tarmoqqa ortiqcha yuklama bermasdan, tranzaksiyalar xavfsizligini yangi darajaga olib chiqadi.
Bitcoin va Ethereum: Qaysi biri koʻproq xavf ostida?Kvant tahdidi nafaqat Ethereum, balki Bitcoin uchun ham dolzarb hisoblanadi. Project Eleven startapi oʻtkazgan tajribada kvant kompyuteri yordamida 15 bitli kriptografik kalit muvaffaqiyatli buzilgan. Garchi Bitcoin kalitlari 256 bitli va ancha mustahkam boʻlsa-da, Glassnode tahlillari xavotirli raqamlarni koʻrsatmoqda. Unga koʻra:
- Taxminan 1,92 million Bitcoin (umumiy taʼminotning 10 foizi) kvant hujumlari qarshisida mutlaqo himoyasiz;
- Yana 4,12 million BTC (20,6 foiz) kalitlarni boshqarishdagi eski uslublar tufayli xavf ostida qolishi mumkin;
- Faqatgina 69,8 foiz Bitcoin zaxiralari hozircha kvant tahdididan xoli deb hisoblanmoqda.
…