O‘zbekistonliklar pulni nimaga sarflashni rejalashtirmoqda?

·48·Iqtisodiyot
O‘zbekistonliklar pulni nimaga sarflashni rejalashtirmoqda?

Markaziy bank 2026 yilning birinchi choragida o‘tkazgan iste’mol kayfiyati so‘rovida aholining yaqin oylardagi xarajat rejalarini o‘rgandi. Natijalarga ko‘ra, xarajat yo‘nalishlari fuqarolarning yoshi va daromadiga qarab sezilarli farq qilmoqda.

18 yoshgacha bo‘lgan respondentlarning 25 foizi ta’lim uchun pul sarflashni rejalashtirgan. Ularning 16 foizi uy-joy ta’mirini, 13 foizi esa sayohatni asosiy xarajatlar qatoriga kiritgan.

18–30 yoshlilar orasida ta’lim va uy-joy ta’miriga talab bir xil, har ikki yo‘nalish 23 foizni tashkil etgan. Bu yosh toifasida to‘y xarajatlari 15 foiz, avtomobil xaridi 13 foiz, sayohat 12 foiz bo‘lgan.

31–40 yoshli fuqarolarning 30 foizi uy-joyini ta’mirlashni rejalashtirmoqda. Ta’lim xarajatlari 16 foiz, davolanish 13 foiz, avtomobil xaridi esa 9 foizni tashkil qilgan.

41–50 yoshlilar orasida ham uy-joy ta’miri birinchi o‘rinda turibdi. Respondentlarning 33 foizi shu yo‘nalishda xarajat qilishni bildirgan. Ta’limga 23 foiz, davolanishga 14 foiz to‘g‘ri kelgan.

51–60 yoshli aholining 35 foizi uyini ta’mirlashni rejalashtirgan. 16 foizi davolanishni, 11 foizi to‘y xarajatlarini tanlagan. 60 yoshdan kattalarda uy-joy ta’miri 38 foiz bilan eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etgan, davolanish esa 17 foizni tashkil qilgan.

So‘rov natijalari yaqin oylarda uy-joy ta’miri, sayohat, to‘y, uy sotib olish va maishiy texnika xaridlariga sarf-xarajatlarni oshirish rejalari borligini ham ko‘rsatgan.

Markaziy bankO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 10:37O‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdiO‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdiKecha, 17:37O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?Kecha, 17:31O‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalarO‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalarKecha, 17:17Besh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiBesh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiKecha, 16:26Kripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiKripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiKecha, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
26 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi