O‘zbekiston importi to‘rt oyda 26,7 foizga oshdi

·34·Iqtisodiyot
O‘zbekiston importi to‘rt oyda 26,7 foizga oshdi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasidagi import hajmi 16,4 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Bu 2025 yilning shu davriga nisbatan 26,7 foiz ko‘p.

Yilning dastlabki to‘rt oyida O‘zbekiston dunyoning 150 dan ortiq davlati bilan savdo aloqalarini amalga oshirgan. Mamlakatga turli xil tovarlar va xizmatlar olib kirilgan.

Import hajmi bo‘yicha Xitoy birinchi o‘rinni egalladi. Ushbu davlatdan 5,3 milliard dollarlik tovar va xizmatlar import qilingan. Keyingi o‘rinlarda 3,1 milliard dollar bilan Rossiya va 1,4 milliard dollar bilan Qozog‘iston turibdi.

O‘zbekiston importida yetakchi bo‘lgan davlatlar:

• Xitoy — 5,3 milliard dollar
• Rossiya — 3,1 milliard dollar
• Qozog‘iston — 1,4 milliard dollar
• Koreya Respublikasi — 620,9 million dollar
• Turkiya — 559,2 million dollar
• Hindiston — 369,7 million dollar
• Birlashgan Arab Amirliklari — 361,1 million dollar
• Germaniya — 359,2 million dollar
• Belarus — 274,8 million dollar
• Turkmaniston — 262,2 million dollar

O‘zbekistonImportXitoyRossiyaQozog‘istonMilliy statistika qo‘mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda go‘sht yetishtirish hajmi va sifati oshmoqda (video)Namanganda go‘sht yetishtirish hajmi va sifati oshmoqda (video)Bugun, 13:0024 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda24 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:34Nizomiy universiteti kampusi 886,6 mlrd so‘mga savdoga qo‘yildiNizomiy universiteti kampusi 886,6 mlrd so‘mga savdoga qo‘yildiKecha, 17:1123 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:04O‘zbekistonliklar pulni nimaga sarflashni rejalashtirmoqda?O‘zbekistonliklar pulni nimaga sarflashni rejalashtirmoqda?Kecha, 11:2023 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaKecha, 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda