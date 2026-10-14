Iste’mol sodasi qariyb 30 yildan so‘ng yangi dizaynda taqdim etiladi
Iste’mol sodasining qadoqlanishi qariyb 30 yil ichida ilk bor o‘zgarishi kutilmoqda. Mahsulotning yangi ko‘k rangli o‘ramdagi turi ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan bo‘lib, u asosan uy-ro‘zg‘or buyumlarini tozalash va dezinfeksiya qilishda qo‘llash uchun mo‘ljallanadi.
Shu bilan birga, xaridorlarga yaxshi tanish bo‘lgan qizil-sariq rangli an’anaviy qadoq ham savdoda qoladi. Yangi o‘ram esa maishiy tozalash ishlariga mo‘ljallangan sodani odatiy mahsulotdan osonroq farqlash imkonini beradi.
Shunday qilib, iste’molchilarga tanish mahsulotning an’anaviy ko‘rinishi saqlanib qolgan holda, undan foydalanish maqsadini ajratib ko‘rsatishga xizmat qiladigan yangi qadoq ham paydo bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…