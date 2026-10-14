Iste’mol sodasi qariyb 30 yildan so‘ng yangi dizaynda taqdim etiladi

·30·Iqtisodiyot
Iste’mol sodasi qariyb 30 yildan so‘ng yangi dizaynda taqdim etiladi

Iste’mol sodasining qadoqlanishi qariyb 30 yil ichida ilk bor o‘zgarishi kutilmoqda. Mahsulotning yangi ko‘k rangli o‘ramdagi turi ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan bo‘lib, u asosan uy-ro‘zg‘or buyumlarini tozalash va dezinfeksiya qilishda qo‘llash uchun mo‘ljallanadi.

Shu bilan birga, xaridorlarga yaxshi tanish bo‘lgan qizil-sariq rangli an’anaviy qadoq ham savdoda qoladi. Yangi o‘ram esa maishiy tozalash ishlariga mo‘ljallangan sodani odatiy mahsulotdan osonroq farqlash imkonini beradi.

Shunday qilib, iste’molchilarga tanish mahsulotning an’anaviy ko‘rinishi saqlanib qolgan holda, undan foydalanish maqsadini ajratib ko‘rsatishga xizmat qiladigan yangi qadoq ham paydo bo‘lishi kutilmoqda.

iste’mol sodasiqadoqlash dizaynimaishiy kimyo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda soxta maishiy kimyo vositalari savdosi to'xtatildiToshkentda soxta maishiy kimyo vositalari savdosi to'xtatildi25 aprel 19:13O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi6 oktabr 22:43Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?7 oktabr 10:231-guruh iste’molchilari uchun elektr narxlarida kutilmagan ayirboshlash — yangi hisob-kitob1-guruh iste’molchilari uchun elektr narxlarida kutilmagan ayirboshlash — yangi hisob-kitob25 sentabr 22:34Kofe importi 15 %ga o‘sdi — o‘zbekistonliklar qaysi davlatlar mahsulotini tanlamoqda?Kofe importi 15 %ga o‘sdi — o‘zbekistonliklar qaysi davlatlar mahsulotini tanlamoqda?7 oktabr 10:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi