Shavkat Mirziyoyev Britaniya davlat vaziri lord Anas Sarvarni qabul qildi

·43·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Britaniya davlat vaziri lord Anas Sarvarni qabul qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sheriklik strategik bosqichga chiqmoqda.
  • Toshkentda «ingliz huquqi» tamoyillari asosida Xalqaro moliya markazini ishga tushirishda Buyuk Britaniya amaliy yordam ko‘rsatishga tayyorligini bildirdi.

O‘zbekiston va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sheriklik misli ko‘rilmagan strategik bosqichga chiqmoqda. 9 oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga tashrif buyurgan Buyuk Britaniyaning savdo bo‘yicha davlat vaziri, lord Anas Sarvarni qabul qildi.

Uchrashuv O‘zbekiston – Britaniya iqtisodiy qo‘mitasining ikkinchi yig‘ilishi doirasida bo‘lib o‘tdi va unda ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalarni tubdan kengaytirish, investitsiyaviy oqimni jadallashtirish hamda yirik infratuzilma tashabbuslarini amalga oshirish masalalari diqqat markazida bo‘ldi.

Toshkentda «ingliz huquqi» tamoyillari: Muhim tarixiy qadam

Muzokaralar davomida mintaqaviy moliyaviy xab yaratish bo‘yicha eng kutilgan bayonotlardan biri yangradi:

  • Xalqaro moliya markazi: Britaniya hukumati poytaxt Toshkent shahrida to‘liq «ingliz huquqi» (English Common Law) tamoyillari va standartlari asosida faoliyat yuritadigan Xalqaro moliya markazini ishga tushirishda yaqindan amaliy yordam ko‘rsatishga tayyorligini rasman bildirdi;

  • Investorlar uchun kafolat: Ingliz huquqining joriy etilishi global institutsional investorlar uchun xalqaro darajadagi huquqiy himoya, shaffoflik va yuqori sud kafolatini yaratadi;

  • Moliyaviy integratsiya: Mazkur markaz Toshkentning Markaziy Osiyodagi bosh investitsion va moliyaviy platforma sifatidagi mavqeini keskin mustahkamlaydi.

London birjasidagi muvaffaqiyat va jahon gigantlarining O‘zbekistondagi faoliyati

Muloqotda ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarning real natijalari alohida e’tirof etildi:

  • Londondagi tarixiy IPO: London fond birjasida (LSE) O‘zbekiston Milliy investitsiya jamg‘armasining ilk IPOsi muvaffaqiyatli o‘tkazilgani mamlakatimizning moliyaviy nufuzini oshirdi;

  • Global kompaniyalar hamkorligi: Mamlakatimizda 260 ta qo‘shma korxona ishlamoqda. Bank-moliya sektorida Britaniyaning nufuzli Standard Chartered banki, energetika va uglevodorod tarmog‘ida esa jahon giganti British Petroleum (BP) samarali faoliyat olib bormoqda;

  • UKEF moliyaviy dastagi: Britaniya eksportni moliyalashtirish agentligi (UKEF) ishtirokida transport, geologiya, infratuzilma va yashil energetika yo‘nalishlarida yirik loyihalarni jadal ilgari surish kelishib olindi.

Ta’lim, xavfsizlik va sayyohlik: Ko‘p qirrali aloqalar rivoji

Hamkorlik nafaqat savdo, balki gumanitar va strategik yo‘nalishlarni ham qamrab olmoqda:

  • Britaniya ta’lim modeli: Bugungi kunda O‘zbekistonda uchta qo‘shma oliy ta’lim muassasasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda, shuningdek, dunyoning yetakchi Kembrij universiteti bilan hamkorlikda ixtisoslashtirilgan Prezident maktablari tashkil etilgan;

  • Sayyohlik va xavfsizlik: Ikki mamlakat o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri siyosiy muloqot, xavfsizlik masalalaridagi muvofiqlashuv hamda Buyuk Britaniyadan kelayotgan sayyohlar oqimi muttasil oshib bormoqda;

  • Yangi «yo‘l xaritasi»: Uchrashuv yakunida barcha erishilgan kelishuvlarni o‘z ichiga olgan va ustuvor sohalardagi aniq muddatli loyihalarni belgilab beruvchi qo‘shma «yo‘l xaritasi»ni qabul qilishga kelishildi.

Lord Anas Sarvarning Toshkentga tashrifi va qabul qilingan qarorlar Yangi O‘zbekistonning Buyuk Britaniya kabi yetakchi davlatlar bilan iqtisodiy integratsiyasi yangi, yuqori pog‘onaga ko‘tarilganini ko‘rsatmoqda.

Shavkat MirziyoyevAnas SarvarToshkent xalqaro moliya markaziO‘zbekiston-Britaniya iqtisodiy qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...25 sentabr 07:03Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiPrezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildi10 sentabr 15:07Toshkent moliya markaziga qariyb 50 yillik imtiyoz: kimlar foydalanadi?Toshkent moliya markaziga qariyb 50 yillik imtiyoz: kimlar foydalanadi?18 iyul 19:17Toshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaToshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik reja13 iyul 14:08Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)8 oktabr 07:57Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari