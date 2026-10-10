Shavkat Mirziyoyev Britaniya davlat vaziri lord Anas Sarvarni qabul qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sheriklik strategik bosqichga chiqmoqda.
- Toshkentda «ingliz huquqi» tamoyillari asosida Xalqaro moliya markazini ishga tushirishda Buyuk Britaniya amaliy yordam ko‘rsatishga tayyorligini bildirdi.
O‘zbekiston va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sheriklik misli ko‘rilmagan strategik bosqichga chiqmoqda. 9 oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga tashrif buyurgan Buyuk Britaniyaning savdo bo‘yicha davlat vaziri, lord Anas Sarvarni qabul qildi.
Uchrashuv O‘zbekiston – Britaniya iqtisodiy qo‘mitasining ikkinchi yig‘ilishi doirasida bo‘lib o‘tdi va unda ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalarni tubdan kengaytirish, investitsiyaviy oqimni jadallashtirish hamda yirik infratuzilma tashabbuslarini amalga oshirish masalalari diqqat markazida bo‘ldi.
Toshkentda «ingliz huquqi» tamoyillari: Muhim tarixiy qadam
Muzokaralar davomida mintaqaviy moliyaviy xab yaratish bo‘yicha eng kutilgan bayonotlardan biri yangradi:
Xalqaro moliya markazi: Britaniya hukumati poytaxt Toshkent shahrida to‘liq «ingliz huquqi» (English Common Law) tamoyillari va standartlari asosida faoliyat yuritadigan Xalqaro moliya markazini ishga tushirishda yaqindan amaliy yordam ko‘rsatishga tayyorligini rasman bildirdi;
Investorlar uchun kafolat: Ingliz huquqining joriy etilishi global institutsional investorlar uchun xalqaro darajadagi huquqiy himoya, shaffoflik va yuqori sud kafolatini yaratadi;
Moliyaviy integratsiya: Mazkur markaz Toshkentning Markaziy Osiyodagi bosh investitsion va moliyaviy platforma sifatidagi mavqeini keskin mustahkamlaydi.
London birjasidagi muvaffaqiyat va jahon gigantlarining O‘zbekistondagi faoliyati
Muloqotda ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarning real natijalari alohida e’tirof etildi:
Londondagi tarixiy IPO: London fond birjasida (LSE) O‘zbekiston Milliy investitsiya jamg‘armasining ilk IPOsi muvaffaqiyatli o‘tkazilgani mamlakatimizning moliyaviy nufuzini oshirdi;
Global kompaniyalar hamkorligi: Mamlakatimizda 260 ta qo‘shma korxona ishlamoqda. Bank-moliya sektorida Britaniyaning nufuzli Standard Chartered banki, energetika va uglevodorod tarmog‘ida esa jahon giganti British Petroleum (BP) samarali faoliyat olib bormoqda;
UKEF moliyaviy dastagi: Britaniya eksportni moliyalashtirish agentligi (UKEF) ishtirokida transport, geologiya, infratuzilma va yashil energetika yo‘nalishlarida yirik loyihalarni jadal ilgari surish kelishib olindi.
Ta’lim, xavfsizlik va sayyohlik: Ko‘p qirrali aloqalar rivoji
Hamkorlik nafaqat savdo, balki gumanitar va strategik yo‘nalishlarni ham qamrab olmoqda:
Britaniya ta’lim modeli: Bugungi kunda O‘zbekistonda uchta qo‘shma oliy ta’lim muassasasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda, shuningdek, dunyoning yetakchi Kembrij universiteti bilan hamkorlikda ixtisoslashtirilgan Prezident maktablari tashkil etilgan;
Sayyohlik va xavfsizlik: Ikki mamlakat o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri siyosiy muloqot, xavfsizlik masalalaridagi muvofiqlashuv hamda Buyuk Britaniyadan kelayotgan sayyohlar oqimi muttasil oshib bormoqda;
Yangi «yo‘l xaritasi»: Uchrashuv yakunida barcha erishilgan kelishuvlarni o‘z ichiga olgan va ustuvor sohalardagi aniq muddatli loyihalarni belgilab beruvchi qo‘shma «yo‘l xaritasi»ni qabul qilishga kelishildi.
Lord Anas Sarvarning Toshkentga tashrifi va qabul qilingan qarorlar Yangi O‘zbekistonning Buyuk Britaniya kabi yetakchi davlatlar bilan iqtisodiy integratsiyasi yangi, yuqori pog‘onaga ko‘tarilganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…