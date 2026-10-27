Hokimlarga yangi vazifa: Xususiy klinikalar qurish uchun maxsus yer uchastkalari ajratiladi

·61·O‘zbekiston
Hokimlarga yangi vazifa: Xususiy klinikalar qurish uchun maxsus yer uchastkalari ajratiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda xususiy tibbiyotni rivojlantirish maqsadida hududlarda klinika qurish uchun maxsus yer uchastkalarini ajratishning soddalashtirilgan va imtiyozli tartibi joriy etilmoqda.
  • Viloyat va shahar hokimliklari har yili tibbiyot muassasalari uchun yer maydonlarini aniqlab, ularni faqat shu maqsadda elektron auksionga chiqaradi.

O‘zbekistonda xususiy tibbiyot tizimini yanada rivojlantirish, sohaga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalarni jalb etish va tibbiy xizmatlar ko‘rsatish sifatini oshirish bo‘yicha yangi bosqich boshlanmoqda. Hududlarda zamonaviy klinikalar va shifoxonalar tarmog‘ini kengaytirish maqsadida tibbiy muassasalar uchun yer uchastkalarini ajratishning soddalashtirilgan va imtiyozli tartibi joriy etiladi.

Shuningdek, davlat tibbiyot tizimida xususiy sektor imkoniyatlaridan keng foydalanish, jumladan, xizmatlarni bosqichma-bosqich xususiy klinikalardan xarid qilish hamda samarali autsorsing mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilgan.

Hokimlar yer belgilaydi: Auksionlar faqat tibbiyot uchun ochiladi

Xususiy tadbirkorlar va tibbiyot investorlari uchun yer maydonlarini taqdim etish quyidagi tartibda yo‘lga qo‘yiladi:

  • Har yili alohida e’lon: Har bir viloyat va shahar hokimliklari har yili hududlarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda xususiy klinikalar qurilishi uchun maxsus yer uchastkalarini aniqlaydi va rasman ochiq e’lon qilib boradi;

  • Maqsadli ochiq savdolar: Ajratilgan yerlar elektron auksionga faqat va faqat xususiy tibbiyot muassasalari barpo etish sharti bilan chiqariladi;

  • Imtiyozli va qulay shartlar: Investorlarni jalb etish va tibbiyot markazlarini tezroq ishga tushirish maqsadida yer maydonlari tadbirkorlarga ancha qulay va moslashuvchan moliyaviy shartlarda taklif etiladi.

Tibbiyotda autsorsing: Davlat xususiy sektor bilan hamkorlik qiladi

Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilishda davlat va xususiy sheriklik munosabatlari tubdan yangilanadi:

  • Xizmatlarni xususiy sektordan xarid qilish: Davlat bir qator ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatlarni mustaqil ravishda tashkil etish o‘rniga, ularni bosqichma-bosqich xususiy klinikalardan davlat buyurtmasi asosida sotib olish amaliyotiga o‘tadi;

  • Autsorsing mexanizmlari: Davlat shifoxonalaridagi laboratoriya, diagnostika, ovqatlantirish, sterilizatsiya va yuqori texnologiyali tekshiruvlar xususiy ixtisoslashgan kompaniyalar boshqaruviga (autsorsingga) topshiriladi;

  • Raqobat va sifat kafolati: Bunday tizim sohada sog‘lom raqobatni kuchaytiradi, fuqarolarga davlat tomonidan qoplanadigan yuqori sifatli tibbiy xizmatlardan xususiy markazlarda ham foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Xususiy klinikalar uchun yangi imkoniyatlar va o‘zgarishlar

Yo‘nalish

Asosiy tartib va o‘zgarishlar

Tadbirkor va aholi uchun foydasi

Yer ajratish tartibi

Hokimlar har yili yer uchastkalarini e’lon qiladi

Shaffoflik ta’minlanadi, byurokratik to‘siqlar kamayadi

Auksion shartlari

Faqat klinika qurish maqsadida, imtiyozli shartlarda

Investorlar uchun yer xaridi osonlashadi

Davlat xaridlari

Davlat tibbiy xizmatlarni xususiy sektordan sotib oladi

Xususiy klinikalar kafolatlangan mijozlar oqimiga ega bo‘ladi

Autsorsing tizimi

Yangi autsorsing mexanizmlari joriy etiladi

Shifoxonalarda xizmat ko‘rsatish tezligi va sifati oshadi

xususiy tibbiyottibbiy autsorsinginvestitsiyadavlat-xususiy sheriklik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31O‘zbekiston tibbiyot reytingida MDHni ortda qoldirdiO‘zbekiston tibbiyot reytingida MDHni ortda qoldirdi4 avgust 19:292000 dollardan yuqori maosh va yangi davlat mukofoti: Prezident pedagoglar bilan uchrashdi2000 dollardan yuqori maosh va yangi davlat mukofoti: Prezident pedagoglar bilan uchrashdi1 oktabr 16:34«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)20 sentabr 13:09Prezidentning qarori bo'yicha yoshlarga 100 mln so'mgacha imtiyozli kreditlar beriladiPrezidentning qarori bo'yicha yoshlarga 100 mln so'mgacha imtiyozli kreditlar beriladi2 iyun 16:02“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildi“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildiBugun 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)