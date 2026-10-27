Hokimlarga yangi vazifa: Xususiy klinikalar qurish uchun maxsus yer uchastkalari ajratiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda xususiy tibbiyotni rivojlantirish maqsadida hududlarda klinika qurish uchun maxsus yer uchastkalarini ajratishning soddalashtirilgan va imtiyozli tartibi joriy etilmoqda.
- Viloyat va shahar hokimliklari har yili tibbiyot muassasalari uchun yer maydonlarini aniqlab, ularni faqat shu maqsadda elektron auksionga chiqaradi.
O‘zbekistonda xususiy tibbiyot tizimini yanada rivojlantirish, sohaga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalarni jalb etish va tibbiy xizmatlar ko‘rsatish sifatini oshirish bo‘yicha yangi bosqich boshlanmoqda. Hududlarda zamonaviy klinikalar va shifoxonalar tarmog‘ini kengaytirish maqsadida tibbiy muassasalar uchun yer uchastkalarini ajratishning soddalashtirilgan va imtiyozli tartibi joriy etiladi.
Shuningdek, davlat tibbiyot tizimida xususiy sektor imkoniyatlaridan keng foydalanish, jumladan, xizmatlarni bosqichma-bosqich xususiy klinikalardan xarid qilish hamda samarali autsorsing mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilgan.
Hokimlar yer belgilaydi: Auksionlar faqat tibbiyot uchun ochiladi
Xususiy tadbirkorlar va tibbiyot investorlari uchun yer maydonlarini taqdim etish quyidagi tartibda yo‘lga qo‘yiladi:
Har yili alohida e’lon: Har bir viloyat va shahar hokimliklari har yili hududlarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda xususiy klinikalar qurilishi uchun maxsus yer uchastkalarini aniqlaydi va rasman ochiq e’lon qilib boradi;
Maqsadli ochiq savdolar: Ajratilgan yerlar elektron auksionga faqat va faqat xususiy tibbiyot muassasalari barpo etish sharti bilan chiqariladi;
Imtiyozli va qulay shartlar: Investorlarni jalb etish va tibbiyot markazlarini tezroq ishga tushirish maqsadida yer maydonlari tadbirkorlarga ancha qulay va moslashuvchan moliyaviy shartlarda taklif etiladi.
Tibbiyotda autsorsing: Davlat xususiy sektor bilan hamkorlik qiladi
Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilishda davlat va xususiy sheriklik munosabatlari tubdan yangilanadi:
Xizmatlarni xususiy sektordan xarid qilish: Davlat bir qator ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatlarni mustaqil ravishda tashkil etish o‘rniga, ularni bosqichma-bosqich xususiy klinikalardan davlat buyurtmasi asosida sotib olish amaliyotiga o‘tadi;
Autsorsing mexanizmlari: Davlat shifoxonalaridagi laboratoriya, diagnostika, ovqatlantirish, sterilizatsiya va yuqori texnologiyali tekshiruvlar xususiy ixtisoslashgan kompaniyalar boshqaruviga (autsorsingga) topshiriladi;
Raqobat va sifat kafolati: Bunday tizim sohada sog‘lom raqobatni kuchaytiradi, fuqarolarga davlat tomonidan qoplanadigan yuqori sifatli tibbiy xizmatlardan xususiy markazlarda ham foydalanish imkoniyatini yaratadi.
Xususiy klinikalar uchun yangi imkoniyatlar va o‘zgarishlar
Yo‘nalish
Asosiy tartib va o‘zgarishlar
Tadbirkor va aholi uchun foydasi
Yer ajratish tartibi
Hokimlar har yili yer uchastkalarini e’lon qiladi
Shaffoflik ta’minlanadi, byurokratik to‘siqlar kamayadi
Auksion shartlari
Faqat klinika qurish maqsadida, imtiyozli shartlarda
Investorlar uchun yer xaridi osonlashadi
Davlat xaridlari
Davlat tibbiy xizmatlarni xususiy sektordan sotib oladi
Xususiy klinikalar kafolatlangan mijozlar oqimiga ega bo‘ladi
Autsorsing tizimi
Yangi autsorsing mexanizmlari joriy etiladi
Shifoxonalarda xizmat ko‘rsatish tezligi va sifati oshadi
Izohlar 0
…