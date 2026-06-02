Samarqandda elektromopedda bo‘lgan 8 nafar fuqaro kanalga tushib ketdi
Samarqand viloyati Paxtachi tumanida elektromoped kanalga tushib ketishi oqibatida 4 kishi halok bo‘ldi. Hodisa 31-may kuni soat 20:25 larda "Ukrach" MFY hududidan oqib o‘tuvchi "Narpay" kanalida sodir bo‘lgan.
Ma’lum qilinishicha, yuk tashishga mo‘ljallangan elektromoped haydovchisi boshqaruvni yo‘qotgan. Natijada transport vositasida bo‘lgan 8 nafar fuqaro kanalga tushib ketgan.
FVV qutqaruvchilari yetib borguniga qadar 4 nafar fuqaro aholi tomonidan qutqarib qolingan. Qolgan 4 nafar shaxs esa qidiruv ishlari davomida halok bo‘lgan holda kanaldan olib chiqilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 1984-yilda tug‘ilgan fuqaro elektromopedga turmush o‘rtog‘i hamda 6 nafar voyaga yetmagan bolani mindirib, sayr qilayotgan bo‘lgan.
Hozirda Paxtachi tumani prokuraturasi, IIB va FVB xodimlari hodisaning sabablarini o‘rganmoqda.
…