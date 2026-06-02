Samarqandda elektromopedda bo‘lgan 8 nafar fuqaro kanalga tushib ketdi

·105·Jamiyat
Samarqandda elektromopedda bo‘lgan 8 nafar fuqaro kanalga tushib ketdi

Samarqand viloyati Paxtachi tumanida elektromoped kanalga tushib ketishi oqibatida 4 kishi halok bo‘ldi. Hodisa 31-may kuni soat 20:25 larda "Ukrach" MFY hududidan oqib o‘tuvchi "Narpay" kanalida sodir bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, yuk tashishga mo‘ljallangan elektromoped haydovchisi boshqaruvni yo‘qotgan. Natijada transport vositasida bo‘lgan 8 nafar fuqaro kanalga tushib ketgan.

FVV qutqaruvchilari yetib borguniga qadar 4 nafar fuqaro aholi tomonidan qutqarib qolingan. Qolgan 4 nafar shaxs esa qidiruv ishlari davomida halok bo‘lgan holda kanaldan olib chiqilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 1984-yilda tug‘ilgan fuqaro elektromopedga turmush o‘rtog‘i hamda 6 nafar voyaga yetmagan bolani mindirib, sayr qilayotgan bo‘lgan.

Hozirda Paxtachi tumani prokuraturasi, IIB va FVB xodimlari hodisaning sabablarini o‘rganmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:33Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi