Poradan bosh tortgan xodimlarni mukofotlash tartibi bekor qilinishi mumkin
O‘zbekistonda davlat organlari xodimlarining xizmat vazifasini bajarish davomida halollik ko‘rsatishini rag‘batlantirish tizimida muhim o‘zgarish kutilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillariga pora olishdan bosh tortgani uchun pul mukofotlari berish amaliyotini to‘xtatishni nazarda tutuvchi maxsus qaror loyihasini ishlab chiqdi.
Ushbu huquqiy qadam ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan keskin tanqidiy fikrlardan so‘ng tashlandi. Keng jamoatchilik va faollar qonun ustuvorligini ta’minlash va poradan uzoq bo‘lish — rag‘batlantiriladigan alohida yutuq emas, balki har bir xodimning to‘g‘ridan to‘g‘ri kasbiy va majburiy vazifasi ekanini qat’iy ta’kidlab kelayotgan edi.
Nazoratning yangi va zamonaviy tizimi
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda, bunday to‘lovlarni amalga oshirishni huquqiy va mantiqiy jihatdan maqsadga muvofiq emas deb topdi. Davlat budjeti mablag‘larining asossiz sarflanishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida tizim butunlay raqamlashtiriladi.
Elektron platforma: Kelgusida xodimlarning faoliyati va ularning halollik darajasini baholash maxsus ishlab chiqiladigan raqamli tizim orqali nazorat qilinadi.
Budjet tejamkorligi: Pora olmaganlik uchun alohida mablag‘ ajratish amaliyotidan voz kechilishi davlat g‘aznasini ortiqcha xarajatlardan himoya qiladi.
Yurtimizdagi eng muhim huquqiy islohotlar va dolzarb yangiliklarni Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…