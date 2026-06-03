Poradan bosh tortgan xodimlarni mukofotlash tartibi bekor qilinishi mumkin

·63·Jamiyat
Poradan bosh tortgan xodimlarni mukofotlash tartibi bekor qilinishi mumkin

O‘zbekistonda davlat organlari xodimlarining xizmat vazifasini bajarish davomida halollik ko‘rsatishini rag‘batlantirish tizimida muhim o‘zgarish kutilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillariga pora olishdan bosh tortgani uchun pul mukofotlari berish amaliyotini to‘xtatishni nazarda tutuvchi maxsus qaror loyihasini ishlab chiqdi.

Ushbu huquqiy qadam ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan keskin tanqidiy fikrlardan so‘ng tashlandi. Keng jamoatchilik va faollar qonun ustuvorligini ta’minlash va poradan uzoq bo‘lish — rag‘batlantiriladigan alohida yutuq emas, balki har bir xodimning to‘g‘ridan to‘g‘ri kasbiy va majburiy vazifasi ekanini qat’iy ta’kidlab kelayotgan edi.

Nazoratning yangi va zamonaviy tizimi

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda, bunday to‘lovlarni amalga oshirishni huquqiy va mantiqiy jihatdan maqsadga muvofiq emas deb topdi. Davlat budjeti mablag‘larining asossiz sarflanishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida tizim butunlay raqamlashtiriladi.

  • Elektron platforma: Kelgusida xodimlarning faoliyati va ularning halollik darajasini baholash maxsus ishlab chiqiladigan raqamli tizim orqali nazorat qilinadi.

  • Budjet tejamkorligi: Pora olmaganlik uchun alohida mablag‘ ajratish amaliyotidan voz kechilishi davlat g‘aznasini ortiqcha xarajatlardan himoya qiladi.

Yurtimizdagi eng muhim huquqiy islohotlar va dolzarb yangiliklarni Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:33Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi