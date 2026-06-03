Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlari
Yo‘llardagi beparvolik, tezlikni oshirish va eng achinarlisi, voyaga yetmagan hamda tegishli hujjatlarga ega bo‘lmagan shaxslarga rul boshqaruvini topshirish ortidan kelib chiqayotgan fojialar jamiyatimizning eng og‘riqli nuqtasi bo‘lib qolmoqda. Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida sodir bo‘lgan dahshatli yo‘l-transport hodisasi ikki nafar insonning hayotiga bevaqt nuqta qo‘ydi.
Tezlik soyasidagi fojia: Kimo‘zarga poyga qanday yakunlandi?
Mudhish voqea joriy yilning 28 may kuni tungi soat 23:50 larda Uzun tumanining «Chaqar» mahallasi hududidan o‘tuvchi ichki yo‘lda sodir bo‘lgan. Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo‘l harakati xavfsizligi xizmatining (IIV YHXX) rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, ikki nafar o‘zaro tanish bo‘lgan yigit tungi vaqtda «Damas» va «Nexia» rusumli avtomobillarda o‘zaro «kimo‘zarga» poyga tashkil qilishgan.
Tezlikni me’yoridan oshirib, bir yo‘nalishda quvishib harakatlanish oqibatida boshqaruv yo‘qotilgan va mashinalar to‘qnashib, halokatga uchragan. Fojia ko‘lami quyidagicha bo‘ldi:
«Damas» avtomobili boshqaruvida: 2009 yilda tug‘ilgan, hali haydovchilik yoshiga ham yetmagan va guvohnomasi bo‘lmagan 17 yoshli o‘smir yigit bo‘lgan. Mashina salonida undan tashqari yana 4 nafar uning tengqurlari ham bo‘lgan. Oqibatda, ushbu o‘smir haydovchi olgan og‘ir jarohatlari tufayli hayotdan ko‘z yumdi.
«Nexia» avtomobili boshqaruvida: Ularning tanishi, 2006 yilda tug‘ilgan 20 yoshli yigit bo‘lgan. Uning ham haydovchilik guvohnomasi mavjud bo‘lmagan. Ushbu mashinada bo‘lgan yo‘lovchilardan biri ham voqea joyida vafot etgan.
Jabrlanuvchilar: Avtomashinalarda bo‘lgan qolgan barcha yo‘lovchilar turli darajadagi og‘ir tan jarohatlari bilan zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan.
Mahallaning befarqligi va otalarning pushaymonligi
YHXX tomonidan tayyorlangan rasmiy reportajda ayanchli bir holat ochiqlandi: 20 yoshli «Nexia» haydovchisi muqaddam qonuniy hujjatlari bo‘lmasa-da, mahallada muntazam ravishda mashina haydab yurgan va bundan atrofdagilar, qo‘ni-qo‘shnilar to‘liq xabardor bo‘lishgan. Biroq hech kim bu xavfli holatni to‘xtatishga harakat qilmagan.
Hodisadan so‘ng ichki ishlar organlari tomonidan mahallada keng jamoatchilik ishtirokida qizg‘in muhokama yig‘ilishi o‘tkazildi. Unda so‘z olganlar sodir bo‘lgan voqeadan karaxt holatga tushganlarini yashirishmadi.
Farzandidan ayrilgan otaning alamli so‘zlari: «Farzand tarbiyasida umuman rahm-shafqat qilmaslik kerak ekan, otib tashlasa ham... Avtomobil kaliti o‘z joyida, ochiq qoldirilmaganda, bola buni minib ko‘chaga chiqib keta olmasdi», — deya o‘z xatosini alam bilan tan oldi halok bo‘lgan haydovchining otasi.
Yig‘ilishda ishtirok etgan mahalla oqsoqollari va keksalari ham o‘z munosabatlarini bildirib, farzandiga befarq bo‘lgan ota-onalarga nisbatan qonuniy choralarni kuchaytirishni talab qilishdi:
Mahalla faolining munosabati: «Ikkita-uchtadan o‘g‘il farzand hammada bor, lekin biz mashinani tegishli hujjati bo‘lmagan bolamizga hech qachon bermaymiz. Kimning "pravasi" bo‘lsa, o‘sha haydasin! Shuning uchun bunday holatlarda beparvo ota-onalarning cho‘ntagiga jarimani qattiq bosish kerak, komandir!»
Jamoatchilik nazorati qayerda edi?
Rasmiy vakolatli organlar ushbu fojianing tub ildizi sifatida bir nechta omillarni ko‘rsatib o‘tishdi. Mahalla-ko‘yning, yoshi kattalarning atrofdagi voqealarga bo‘lgan loqaydligi, jamoatchilik nazoratining sustligi va eng achinarlisi, ota-onalarning o‘z farzandlarini tungi vaqtda nazoratsiz qoldirganliklari mana shunday mudhish yakunga sabab bo‘ldi.
Hurmatli ota-onalar va yurtdoshlar, farzandlaringiz hayoti va kelajagiga befarq bo‘lmang! Tegishli guvohnoma va tajribaga ega bo‘lmagan yoshlarga rul boshqaruvini ishonib topshirish — ularni o‘z qo‘lingiz bilan o‘limga mahkum qilish demakdir.
Yurtimizdagi eng dolzarb voqealar, huquqiy xabarlar va ijtimoiy yangiliklarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.
…