IIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindi
Andijon viloyatida voyaga yetmagan shaxs bilan bog‘liq og‘ir jinoyat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi qo‘lga olindi. Bu haqda viloyat prokuraturasi ma’lum qildi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2010 yilda tug‘ilgan voyaga yetmagan U.M ismli qizning yo‘qolib qolishi bo‘yicha Qo‘rg‘ontepa tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazilgan. Tekshiruv davomida qizning Ichki ishlar vazirligi tizimidagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko‘rsatish markazida ishlagan S.B. bilan bog‘liq holda Andijon shahridagi ko‘p qavatli uyga olib borilgani va u yerda qonunga zid harakat sodir etilgani aniqlangan.
Mazkur holat yuzasidan S.B.ga nisbatan O‘zbekiston Jinoyat kodeksi 128-moddasi (o‘n olti yoshga to‘lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish) 3-qismi “v” bandi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, sud qaroriga asosan u qamoqqa olingan. Hozirda ish bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.
Viloyat prokuraturasi ushbu ishni alohida nazoratga olgan bo‘lib, yakuniy huquqiy qaror qonunchilikka muvofiq qabul qilinishi bildirilgan.
Inson huquqlari faollari ham mazkur holat yuzasidan o‘z munosabatlarini bildirib, xizmat mavqeini suiiste’mol qilish bilan bog‘liq jinoyatlar qat’iy jazolanishi kerakligini ta’kidlashmoqda.
Ayni paytda tergov sir saqlanmoqda va qo‘shimcha ma’lumotlar rasmiy organlar tomonidan berilishi kutilmoqda.
…