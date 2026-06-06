IIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindi

·37·Jamiyat
IIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindi

Andijon viloyatida voyaga yetmagan shaxs bilan bog‘liq og‘ir jinoyat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi qo‘lga olindi. Bu haqda viloyat prokuraturasi ma’lum qildi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2010 yilda tug‘ilgan voyaga yetmagan U.M ismli qizning yo‘qolib qolishi bo‘yicha Qo‘rg‘ontepa tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazilgan. Tekshiruv davomida qizning Ichki ishlar vazirligi tizimidagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko‘rsatish markazida ishlagan S.B. bilan bog‘liq holda Andijon shahridagi ko‘p qavatli uyga olib borilgani va u yerda qonunga zid harakat sodir etilgani aniqlangan.

Mazkur holat yuzasidan S.B.ga nisbatan O‘zbekiston Jinoyat kodeksi 128-moddasi (o‘n olti yoshga to‘lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish) 3-qismi “v” bandi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, sud qaroriga asosan u qamoqqa olingan. Hozirda ish bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.

Viloyat prokuraturasi ushbu ishni alohida nazoratga olgan bo‘lib, yakuniy huquqiy qaror qonunchilikka muvofiq qabul qilinishi bildirilgan.

Inson huquqlari faollari ham mazkur holat yuzasidan o‘z munosabatlarini bildirib, xizmat mavqeini suiiste’mol qilish bilan bog‘liq jinoyatlar qat’iy jazolanishi kerakligini ta’kidlashmoqda.

Ayni paytda tergov sir saqlanmoqda va qo‘shimcha ma’lumotlar rasmiy organlar tomonidan berilishi kutilmoqda.

AndijonO'zbekistonIchki ishlar vazirligiQo'rg'ontepa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiO‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiKecha, 18:41Toshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiToshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiKecha, 17:42Toshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiToshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiKecha, 17:36Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariAndijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariKecha, 15:36Yangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiYangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiKecha, 15:20Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...Kecha, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
IIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindi – Zamin.uz, 06.06.2026