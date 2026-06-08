O‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Tojikiston hududida O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan havo shari bilan bog‘liq noxush hodisa yuz berdi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, havo shari noma’lum sabablar tufayli uzilib ketib, yerga qulab tushgan.
Voqea vaqtida shar ichida bo‘lgan O‘zbekiston fuqarosi tan jarohati olgan. Unga tibbiy yordam ko‘rsatilgani aytilmoqda, hozircha uning ahvoli haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Qulash oqibatida yaqin atrofda joylashgan ikkita xonadonning tom qismiga zarar yetgan. Hodisa joyida tegishli xizmatlar tomonidan o‘rganish ishlari olib borilmoqda.
Mutaxassislar voqea sabablarini aniqlash uchun tekshiruv boshlagan. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, texnik nosozlik yoki ob-havo omillari hodisaga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
…