Bank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandi

·0·Jamiyat
Bank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandi

Buxoroda bank qarzini to‘lamagan korxonaga tegishli "Hyundai Elantra" avtomobili xatlandi. Sud hujjatiga ko‘ra, "Husen Susana Expidition" MCHJdan "Sanoat-qurilish bank" foydasiga 154 million 778 ming so‘mdan ortiq qarz undirilishi belgilangan.

Qarzdorga mablag‘ni ixtiyoriy to‘lash uchun muddat berilgan. Biroq belgilangan vaqtda qarz qoplanmagani sabab majburiy ijro harakatlari boshlangan.

Ijro jarayonida korxona mol-mulklari aniqlanib, ularga taqiq qo‘yilgan. Korxona balansidagi "Hyundai Elantra" avtomashinasi esa qidiruvga berilgan.

Avtomobil topilganidan so‘ng qarzdor uni jarima maydonchasiga ixtiyoriy topshirishdan bosh tortgan. Shu sabab mashina evakuator orqali olib ketilgan.

Agar qarz yaqin vaqtda to‘lanmasa, avtomobil baholanib, elektron auksionga chiqariladi. Tushgan mablag‘ sud qarorida ko‘rsatilgan qarzni qoplashga yo‘naltiriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiKeshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiBugun, 07:487 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildi7 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildiBugun, 07:46Toshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiToshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiBugun, 07:40Andijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiAndijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiBugun, 07:11Qarshi tumanidagi gaz shoxobchasidagi portlashda 6 kishi halok bo‘ldiQarshi tumanidagi gaz shoxobchasidagi portlashda 6 kishi halok bo‘ldiKecha, 12:52Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiToshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiKecha, 07:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi